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El té de flor de Jamaica que ayuda a bajar la presión arterial

La flor rojiza de aroma frutal que se vende en cualquier mercado puede ayudar a bajar la presión arterial, según instituciones de salud de México y Estados Unidos

Taza transparente con té rojo humeante sobre una mesa de madera, rodeada por flores secas de jamaica.
Rojo, sin cafeína y con olor frutal: el té de jamaica se prepara en menos de quince minutos y se toma sin azúcar para aprovechar sus beneficios sobre la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres de cada diez adultos en México viven con hipertensión arterial y casi la mitad no lo sabe, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021-2024 (Ensanut) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

El de flor de jamaica, presente en mercados y tiendas de abarrotes de todo el país, es reconocido por instituciones de salud mexicanas y estadounidenses como un complemento que puede ayudar a reducir la presión arterial cuando se toma de forma adecuada, sin azúcar y bajo supervisión médica.

Infografía con texto, una tetera transparente que sirve té de jamaica en una taza, flores rojas y esquemas con iconos médicos.
El té de jamaica no contiene cafeína y es considerado seguro para el consumo moderado en adultos sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INSP estima que más de un millón de eventos cardiovasculares podrían prevenirse en los próximos diez años si se normalizara la presión arterial en la población adulta mexicana.

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El mecanismo biológico: ¿Por qué la flor de jamaica reduce la presión?

El color rojo de la flor no es solo estético. Viene de unas sustancias llamadas antocianinas que, según investigadores del IMSS, actúan directamente sobre los vasos sanguíneos: los relajan, los ensanchan y permiten que la sangre fluya con menos resistencia. El resultado es una presión arterial más baja.

El mecanismo es el mismo que el de algunos medicamentos recetados para la hipertensión.

Ilustración de mujer con cabello gris frente a un espejo de marco dorado. Su reflejo muestra un gráfico lineal ascendente y un ícono de corazón.
Tres de cada diez adultos en México viven con hipertensión arterial, según la Ensanut 2021-2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos fármacos bloquean una enzima del cuerpo que provoca que las arterias se contraigan. Las antocianinas de la jamaica hacen lo mismo, aunque con menor intensidad.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo revisó la evidencia disponible y publicó que la planta no presenta toxicidad ni daño al organismo en las dosis estudiadas.

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Una taza de vidrio con líquido rojo humeante y pétalos secos de hibisco sobre una mesa de madera frente a una ventana.
El INSP estima que más de un millón de eventos cardiovasculares podrían prevenirse en diez años si se normalizara la presión arterial en adultos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también han producido investigación en la misma línea.

Evidencia científica y postura de las instituciones internacionales

La Clínica Mayo, organización médica sin fines de lucro, reconoce que el té de jamaica puede tener un efecto moderado de reducción de presión arterial en etapas tempranas de la hipertensión.

Su posición es que no se recomienda como tratamiento único en personas con diagnóstico establecido, pero lo considera seguro para quienes lo consumen.

Ilustración plana de una figura humana sin rasgos de género en el centro de un círculo luminoso, con ondas y líneas curvas a su alrededor. Íconos de corazón, cerebro, articulaciones, hoja y gotas de agua la rodean en un fondo verde menta.
Quienes toman diuréticos o medicamentos inhibidores para la presión arterial deben consultar a su médico antes de tomar té de jamaica regularmente, según el IMSS y el NIH.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud reconoce su uso como complemento bajo supervisión médica en etapas tempranas de la hipertensión o dentro de una estrategia de prevención.

Cómo preparar el té de flor de jamaica

La preparación es sencilla: se hierven los cálices secos en agua, se dejan reposar entre diez y quince minutos tapados, se cuelan y se toman sin azúcar.

Una cucharada sopera de flor seca por cada taza de agua es la proporción más usada en los estudios.

Primer plano de flores de hibisco secas de color rojo oscuro cayendo en una olla de agua hirviendo con vapor. Fondo de cocina oscuro y borroso con sartenes.
El color rojo intenso del té de jamaica no es solo visual: viene de las mismas sustancias que le dan su efecto sobre la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar azúcar o endulzantes calóricos anula parte del beneficio cardiovascular, ya que el azúcar eleva la presión arterial por otras vías.

Aunque el consumo moderado es seguro para adultos sanos sin diagnóstico previo, quienes ya toman medicamentos para la presión arterial, como diuréticos o inhibidores, deben consultar a su médico antes de incorporar el té de forma regular, según el IMSS y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

Primer plano de una taza de té de hibisco rojo humeante en una mesa de madera, con flores secas de hibisco y una olla de barro.
A diferencia de la mayoría de los tés, la jamaica no contiene cafeína, lo que la convierte en una opción para cualquier hora del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extracto de jamaica patentado por el IMSS

La flor de jamaica es originaria de Asia tropical y llegó a México durante la época colonial. Crece en climas cálidos y húmedos, con más de once horas de luz al día.

México figura entre los diez principales productores mundiales. Se cultiva en varios estados del país y se vende en mercados, tiendas de abarrotes y supermercados en presentación de flor seca.

Pintura en acuarela de una taza de té de hibisco rojo, rodeada por flores y cálices de hibisco en tonos carmesí y magenta sobre un fondo blanco.
La jamaica no es solo una bebida: el IMSS la investigó durante diez años hasta convertirla en la base de un medicamento patentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS desarrolló un medicamento elaborado a partir de extracto de flor de jamaica para tratar la hipertensión arterial.

El proyecto tomó diez años de investigación básica y clínica en su Centro de Investigación Biomédica del Sur, ubicado en el estado de Morelos, y derivó en una patente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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