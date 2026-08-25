Arranca entrega de tarjetas Bienestar para las Pensiones: esto son los documentos necesarios para recoger el plástico

Del 24 al 30 de agosto se realizará la entrega de tarjetas Bienestar a las y los adultos mayores que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores durante junio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, dio a conocer que, del 24 al 30 de agosto se realizará la entrega de tarjetas Bienestar a las y los adultos mayores que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores durante junio.

Este video presenta una secuencia de pasos para la gestión de una tarjeta. Se inicia con una fachada del Banco del Bienestar. Posteriormente, se observa a un grupo de personas utilizando teléfonos móviles. Se delinean dos pasos numerados, el segundo paso incluye un número de teléfono con varias extensiones y una representación visual de la tarjeta del Banco del Bienestar con el logo BIENPESCA. El video concluye con un hombre sosteniendo una tarjeta y documentos.

La funcionaria afirmó que las Pensiones para el Bienestar son el eje central de la política social del gobierno y están orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

“Las Pensiones para el Bienestar son el corazón de la Transformación que contribuyen a una mejor calidad de vida. A las mexicanas de 60 a 64 años por primera vez se les reconoce su aportación en el cuidado de su familia con la Pensión Mujeres Bienestar y a los 65 años pasan a la Pensión para Adultos Mayores”

Documentos necesarios para recoger la tarjeta del Bienestar

Las personas que se inscribieron para recibir las pensiones sociales serán notificadas a través de un SMS con los detalles precisos para recoger la Tarjeta de Bienestar. La información sobre el día, la hora y el lugar de entrega llegará directamente al teléfono registrado.

PUBLICIDAD

Quienes deseen verificar los datos por otra vía pueden consultar el sitio web de la Secretaría de Bienestar utilizando la CURP. Allí se encuentra habilitada una sección específica para este trámite.

Para obtener la tarjeta, la persona debe presentarse puntualmente en el sitio y fecha indicados. Es obligatorio llevar una identificación oficial, tanto en original como en copia, y entregar el talón correspondiente al registro de la solicitud.

Los requisitos necesarios para obtener la tarjeta son:

Presentarse puntualmente en el sitio y fecha indicados. Llevar una identificación oficial en original. Llevar una copia de la identificación oficial. Entregar el talón correspondiente al registro de las Pensiones

Impacto social de las pensiones

Más de 3 millones de mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años ya cuentan con la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a reconocer el trabajo realizado en el cuidado de sus familias y su aporte al desarrollo nacional.

PUBLICIDAD

El programa busca compensar años de labores no remuneradas, otorgando un respaldo económico que permite a las beneficiarias tener mayor autonomía y dignidad en esta etapa de la vida.

Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)

Actualmente, más de 13,8 millones de personas adultas mayores reciben la Pensión para el Bienestar, una prestación reconocida como derecho constitucional. Esta medida reconoce la contribución de las generaciones mayores al crecimiento de México y garantiza un ingreso básico tras la jubilación.

Ambos programas han sido implementados con el objetivo de reforzar la protección social y mejorar la calidad de vida de quienes han dedicado años al servicio de sus familias y comunidades.

PUBLICIDAD