Reportan que César ‘Chino’ Huerta regresa a Pumas tras su breve paso por Europa

(EFE/ Hilda Ríos)

Guardar

César ‘Chino’ Huerta estaría cerca de regresar al futbol mexicano para vivir una segunda etapa con Pumas.

De acuerdo con información del periodista de TUDN Rodrigo Celorio, el conjunto universitario y el Anderlecht habrían alcanzado un acuerdo para concretar su regreso a la Liga MX.

A través de su cuenta de Instagram, Celorio aseguró la noche de este lunes 24 de agosto que existe un “99 por ciento” de posibilidades de que la operación se concrete, por lo que Huerta volvería a Ciudad Universitaria después de su paso por el futbol europeo.

Aunque equipos como el América y otros clubes de la liga mexicana habrían mostrado interés en el atacante, finalmente serían los felinos quienes estarían cerca de cerrar su incorporación.

PUBLICIDAD

‘Chino’ Huerta volvería a Pumas tras su paso por Europa

(REUTERS/Yves Herman)

El futbolista mexicano dejó CU a principios del año pasado para cumplir su objetivo de jugar en Europa. Sin embargo, su etapa con el Anderlecht no tuvo el impacto esperado.

Huerta disputó 38 partidos con el conjunto belga, con un registro de cinco goles y tres asistencias. Además, una lesión de pubalgia lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente seis meses y posteriormente dejó de entrar en los planes del club para la siguiente temporada.

El regreso a México también representaría una incorporación importante para Pumas, especialmente después de la lesión de Sebastián Córdova, quien estará fuera durante el resto del año.

PUBLICIDAD

Huerta tuvo una participación limitada con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde únicamente disputó algunos minutos ante Corea del Sur durante la fase de grupos.

Huerta firmaría por tres años con Pumas

(REUTERS/Daniel Becerril)

Por su parte, FOX Sports dio a conocer que el acuerdo contemplaría un contrato de tres años con Pumas.

El mexicano llegaría esta semana a la Ciudad de México para completar los trámites de su incorporación y posteriormente firmar con el conjunto universitario.

Pumas llega a este movimiento ubicado en el noveno lugar del Apertura 2026, con ocho puntos tras cinco partidos, luego de sumar dos victorias, dos empates y una derrota.

PUBLICIDAD

¿Cuándo podría debutar el ‘Chino’ Huerta con Pumas?

La aparición de Huerta podría no producirse de inmediato. El atacante todavía tendría que llegar a México, completar los trámites de su contratación y comenzar a entrenar con el equipo después de su periodo de vacaciones tras el Mundial.

Por ello, su posible debut podría darse hasta la Jornada 7, cuando Pumas reciba a León el domingo 6 de septiembre en el Estadio Olímpico.