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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 25 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,76 pesos mexicanos, manteniendo el mismo nivel del precio previo, con una variación porcentual de 0,01% en comparación con la sesión anterior, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,06, aunque en términos interanuales muestra una notable bajada del 7,76%.

La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de ganancias. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 2,67%, considerablemente más baja que la volatilidad de referencia del 5,54%, indicando una fase de estabilidad en el mercado.

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