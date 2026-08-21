Murió Atanasio García Durán, padre del exgobernador Cuitláhuac García

Murió Atanasio García Durán, papá de Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

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Atanasio García Durán, maestro normalista, político de izquierda y uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, murió la noche del jueves 20 de agosto en el puerto de Veracruz, donde permanecía internado desde hacía varios días. Tenía 83 años.

El deceso fue confirmado por fuentes al interior de Morena, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La gobernadora Rocío Nahle extendió sus condolencias a través de su cuenta de X, en nombre del Gobierno del Estado y a título personal, dirigidas al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, hijo del fallecido.

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(Capturas de pantalla)

A inicio de agosto se había dado a conocer que García Durán fue hospitalizado por problemas de salud, aunque en ese momento se reportaba estable.

El rival político Héctor Yunes fue otros de los que expresó sus condolencias en redes: “A pesar de nuestras diferencias políticas e ideológicas, la relación con el maestro siempre fue de respeto y consideración, principalmente durante su desempeño como diputado local y presidente del Congreso local”, escribió en su cuenta de X, donde destacó que la vida de García Durán estuvo ligada a sus dos pasiones: la educación y la política.

Del aula rural a la presidencia del Congreso veracruzano

García Durán nació el 2 de mayo de 1943 en Xalapa. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Federal de Enseñanzas Especiales y en 1963 ingresó a la Escuela Normal Veracruzana. Posteriormente obtuvo el título de Maestro de Enseñanza Media en Educación Cívica y Social en la Normal Superior de México y completó una Maestría en Desarrollo Regional en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana.

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Su trayectoria docente arrancó en 1966 como maestro rural en Tlacolula, municipio de Chicontepec. Fue director de una escuela primaria en La Concha, Tihuatlán, y dirigió planteles de educación técnica y agropecuaria en Veracruz y Oaxaca. Más adelante se incorporó como catedrático a la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, donde abordó temas como modelos educativos, formación docente, rezago escolar, autopoiesis, teleonomía e historia de la educación en la posmodernidad.

Atanasio García Durán. (Tomada de X/@HectorYunesl)

En el ámbito político militó en el PRD. En 2004 fue electo diputado local por el distrito de Xalapa II e integró la LX Legislatura del Congreso de Veracruz, donde presidió la Mesa Directiva. También se desempeñó como legislador federal. En 2007 solicitó licencia para contender por la presidencia municipal de Xalapa como candidato de la coalición Por el Bien de Todos, integrada por PRD, PT y Convergencia. En 2008 participó en el proceso interno para buscar la dirigencia estatal del PRD.

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Fue esposo de la maestra Julieta Jiménez Torres y padre de seis hijos reconocidos: Canek, Yoloxóchitl, Tonatiuh, Xicoténcatl, Cuitláhuac y Quetzalcóatl García Jiménez, a quienes se suman otros hijos e hijas que se le atribuyen.

Su última aparición pública: una crítica al gobierno de Nahle

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el 28 de abril de 2026, cuando acudió al Congreso de Veracruz y cuestionó abiertamente la administración de la gobernadora Rocío Nahle García. Fue la última vez que se le vio en un espacio público.

Cuitláhuac García y Rocío Nahle. (Foto: Twitter/@rocionahle)

En aquella ocasión se sumó a quienes consideraban que había sido un error elegirla y señaló que la administración estatal carecía de visión para atender las necesidades de la entidad. Atribuyó esa situación, entre otros factores, a que la gobernadora no es originaria de Veracruz.

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“Veo escasa visión de lo que se tiene que hacer. Veracruz es un estado, yo creo que el más rico del país y los recursos que se tienen no los veo que se estén activando y destinando en lo que se tiene que hacer”, expresó entonces según medios locales.