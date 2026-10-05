“Yo di el show completo”: El Bogueto aclara por qué se retiró de su presentación en Veracruz

El Bogueto - (Instagram)

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El Bogueto respondió a la polémica generada después de su presentación en Veracruz, donde su salida anticipada provocó críticas y una ola de comentarios en redes sociales. Tras la difusión de videos del momento, el cantante decidió hablar directamente sobre lo ocurrido y rechazó las versiones que señalaban que habría abandonado el espectáculo antes de cumplir con su presentación.

“Traen una habladera de pura, pura mierda”, expresó el artista al referirse a los comentarios que comenzaron a circular. Según su versión, algunas personas afirmaban que se había retirado sin ofrecer el concierto completo, algo que negó de manera contundente: “Yo di el show completo. Completo, completo, completo”.

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El cantante reconoció que sí abandonó el escenario, pero aseguró que ocurrió al final de su participación y después de un intercambio con una persona del público. “Sí me bajé, ya fue al final”, explicó, al tiempo que cuestionó las versiones que, según él, presentaban de manera distinta lo ocurrido durante la presentación.

¿Qué pasó durante el concierto en Veracruz?

Durante una presentación en vivo, el cantante El Bogueto interpretaba sus temas cuando un asistente arrojó un líquido hacia el escenario. Tras el incidente, el artista caminó hacia la parte posterior de la tarima acompañado por miembros de seguridad y personal de producción, retirándose del evento mientras los asistentes registraban lo ocurrido con sus teléfonos móviles.

La controversia comenzó después de que circularan videos en redes sociales en los que se observa a El Bogueto interactuar con el público. En las imágenes difundidas, el cantante lanza una botella de agua hacia los asistentes y posteriormente una persona desde la audiencia arroja agua hacia el escenario.

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El intercambio provocó una reacción del intérprete, quien finalmente decidió retirarse. La situación generó molestia entre algunos asistentes, quienes esperaban que el espectáculo continuara con normalidad. Sin embargo, las grabaciones que circulan en redes no muestran todo lo ocurrido antes del momento captado.

La discusión se concentró principalmente en su reacción y en la interacción entre el artista y quienes se encontraban entre el público.

El Bogueto explica por qué decidió retirarse

El Bogueto aclara qué pasó durante su concierto en Veracruz. - (Instagram)

Al hablar sobre el episodio, el cantante ofreció su propia versión y diferenció entre lanzar agua y recibir objetos desde el público. “No es lo mismo aventar agua que te estén aventando una cerveza y un chamaco faltoso y respetuoso”, afirmó, al explicar qué habría provocado su molestia.

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El Bogueto también rechazó la idea de que su salida significara que no hubiera cumplido con su presentación. “Yo di mi show, yo di el show completo”, insistió. Su declaración buscó responder directamente a quienes habían cuestionado su actuación después de que los videos comenzaron a viralizarse.

En su mensaje también cuestionó qué habría ocurrido si hubiera confrontado físicamente a la persona involucrada. “¿Qué querían? Que me bajara a darle en su madre para que estuvieran diciendo: ‘Ah, ya le pegó’”, expresó. La frase fue parte de su argumento para explicar por qué prefirió retirarse en lugar de llevar el enfrentamiento a otro nivel.

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La polémica continúa en redes sociales

Después del incidente, las redes sociales se dividieron entre quienes cuestionaron la decisión del cantante y quienes consideraron comprensible que reaccionara ante lo ocurrido. El Bogueto, por su parte, aseguró que buena parte de las críticas provenían de personas que ni siquiera forman parte de su público habitual.

“Gente que ni me sigue, gente que ni apoya, gente que ni son fans”, señaló al referirse a quienes, según él, estaban comentando el episodio. También pidió que la conversación no se enfocara únicamente en el momento que quedó registrado en los videos, pues sostuvo que su presentación sí se llevó a cabo de principio a fin.

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El artista cerró su mensaje con un tono más conciliador y dejó atrás la confrontación: “Bendición pa todo el mundo, bendición pal que apoya”. Finalmente, adelantó que continuará concentrado en su carrera musical: “Música es lo que viene”. Mientras tanto, el episodio de Veracruz permanece como una polémica cuya secuencia completa no puede determinarse únicamente con las grabaciones que circulan en redes.