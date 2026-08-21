Carrera Elmo 2026 en CDMX: fecha, ruta y cómo inscribirte

Elmo y Plaza Sésamo te esperan en una carrera única para familias, niños y mascotas en el Bosque de Chapultepec. (Redes: Plaza Sésamo)

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La Carrera Elmo 2026 en Ciudad de México está lista para recibir a familias, niños y entusiastas del deporte el sábado 29 de agosto en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

La cita inicia a las 7:00 horas y convoca a personas de todas las edades con tres opciones: caminata de 3 kilómetros y carreras de 5 o 10 kilómetros. El evento permite correr, caminar o disfrutar junto a mascotas, promoviendo la convivencia y el bienestar familiar.

Las inscripciones se realizan en línea y el registro incluye una playera temática, medalla coleccionable y el característico ELMOrral de regalo.

La iniciativa, impulsada por los personajes de Plaza Sésamo, busca fortalecer los lazos familiares a través del deporte y la diversión compartida.

Fecha, horario y punto de encuentro en Chapultepec

La Carrera Elmo se celebrará el 29 de agosto, con salida y meta ubicadas sobre la Avenida de los Compositores, junto a la Fuente de Xochipilli, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

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Todas las modalidades —caminata de 3 kilómetros, carreras de 5 y 10 kilómetros— arrancarán simultáneamente a las 7:00 horas.

Para garantizar una experiencia fluida, se recomienda llegar con suficiente anticipación, identificar el punto de salida y aprovechar la oportunidad para prepararse antes del disparo inicial.

El evento está diseñado para que tanto participantes experimentados como quienes buscan disfrutar una mañana tranquila de ejercicio encuentren una opción a su medida.

La ruta permite recorrer uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la ciudad, rodeados de naturaleza y personajes entrañables.

La Carrera Elmo se celebrará el 29 de agosto, con salida y meta ubicadas sobre la Avenida de los Compositores, junto a la Fuente de Xochipilli, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. (Facebook: Plaza Sésamo)

Modalidades, distancias y quiénes pueden participar

La propuesta incluye una caminata de 3 kilómetros, ideal para familias con niños pequeños o quienes prefieren un ritmo relajado, así como carreras de 5 y 10 kilómetros para quienes buscan un desafío mayor. La convocatoria está abierta a todas las edades y niveles de experiencia.

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Un aspecto distintivo de la carrera es la invitación a acudir con mascotas, permitiendo que incluso los perros formen parte de la experiencia.

La organización subraya que el objetivo es “un punto de encuentro para toda la comunidad y una invitación a estar presentes unos con otros”, y celebra que abuelos, padres, hijos y hasta mascotas crucen la meta juntos.

Durante la jornada, los asistentes podrán convivir con Elmo y otros personajes de Plaza Sésamo, como Beto, Enrique, Abelardo y Come Galletas, quienes estarán presentes tanto en la salida como en la meta, animando el recorrido y generando momentos memorables para los participantes.

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Inscripción, costos y lo que incluye el kit

Las inscripciones para la Carrera Elmo 2026 se realizan a través del sitio de Fhinix Sports. Al elegir la distancia deseada, los participantes podrán completar su registro en línea, seleccionando entre las modalidades disponibles.

El costo varía según la distancia seleccionada y se le debe sumar un 10% adicional correspondiente a la comisión de la plataforma de pago electrónico.

Antes de finalizar el registro, es fundamental revisar la convocatoria y la disponibilidad de números, especialmente si se planea inscribirse durante la entrega de kits.

El paquete para corredores incluye una playera con diseño especial inspirado en Elmo y la temática de Plaza Sésamo, una medalla coleccionable y el reconocido ELMOrral, una bolsa para guardar pertenencias durante el evento.

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La entrega de kits y números se realizará exclusivamente el viernes 28 de agosto, un día antes de la carrera, en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

El punto de entrega será el Papalote Museo del Niño, donde los inscritos deberán acudir para recoger su paquete y prepararse para el día siguiente.

La entrega de kits y números se realizará exclusivamente el viernes 28 de agosto, un día antes de la carrera, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. (Facebook: Plaza Sésamo)

Experiencia familiar y mensaje de Plaza Sésamo

El propósito de la Carrera Elmo va más allá del ejercicio físico. La organización destaca que la actividad busca promover la convivencia intergeneracional y crear un espacio donde las familias puedan compartir tiempo de calidad fuera de las pantallas digitales.

Los voceros de la organización señalan que “la familia se construye con todas sus formas y todas sus edades”, y que la carrera representa un abrazo simbólico para México, en un contexto donde el bienestar emocional y la salud física son prioritarios.

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La presencia de los personajes de Plaza Sésamo, así como la posibilidad de asistir con mascotas, refuerzan el carácter incluyente del evento.

El hecho de que abuelos, padres, hijos y perros crucen la meta juntos se presenta como un recordatorio de la importancia de la unión familiar y la convivencia en comunidad.

La actividad busca promover la convivencia intergeneracional y crear un espacio donde las familias puedan compartir tiempo de calidad fuera de las pantallas digitales. (Facebook: Plaza Sésamo)

Proyección y expansión a otras ciudades

Si bien la edición de 2026 en la Ciudad de México será el principal evento, la organización contempla la posibilidad de llevar la Carrera Elmo a otras ciudades como Monterrey y Guadalajara en los próximos años.

Además, existen planes para replicar la experiencia en países de Latinoamérica, con carreras previstas en São Paulo y Río de Janeiro, e interés en sumar a Perú y Colombia en futuras ediciones.

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Esta expansión responde a la intención de Plaza Sésamo de mantener vigente la conexión de sus personajes con nuevas generaciones, utilizando tanto plataformas digitales como actividades presenciales para transmitir valores y promover hábitos saludables.

La Carrera Elmo 2026 ofrece distintas opciones para quienes buscan ejercitarse o pasar un momento agradable en compañía de familiares y amigos.

Con actividades para todas las edades, la convocatoria se mantiene abierta a quienes deseen participar y vivir una experiencia diferente en Chapultepec.

Para quienes buscan información adicional o desean inscribirse, los canales oficiales del evento continúan disponibles con todos los detalles del proceso.