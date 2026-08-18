¿Amante del pan dulce? Conoce cuándo y dónde será el festival que reunirá a los fanáticos de la panadería mexicana

Festival de pan de dulce

Guardar

La Ciudad de México le da la bienvenida al Festival del Pan de Dulce mexicano, un evento que reunirá las mejores piezas de panadería nacional, así como a los fanáticos de este antojo perfecto para acompañar con una taza de café o chocolate caliente.

Trabajadores de panificadoras y pastelerías de la capital del país pondrán en exhibición su amplia variedad de productos, que van desde los más tradicionales -como conchas, orejas, cuernitos, chilindrinas y ojos de buey- hasta creaciones innovadoras, con sabores y texturas para todos los gustos.

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (Canainppa), es la encargada de organizar este encuentro, el cual tiene el objetivo de presentar a los asistentes toda la diversidad de la panadería local y brindar las herramientas necesarias para que todas las personas interesadas puedan aprender hacer este tipo de repostería y conocer sobre su historia e importancia cultural.

PUBLICIDAD

Fecha y lugar del primer Festival del Pan Dulce Mexicano

Este evento se realizará el próximo viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026. La entrada es totalmente gratuita, por lo que todos los fanáticos del pan de dulce tendrán la oportunidad de pasar un momento agradable, rodeados de una gran variedad de este icónico alimento.

La cita será en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. Para poder llegar existen diversas rutas en trasporte público:

Estación Revolución de la Línea 2 del Metro

Plaza de la República de la Línea 1 del Metrobús

Pan de dulce mexicano, una tradición que combina sabor, color y cultura en cada pieza artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan dulce mexicano es galardonado como Patrimonio Cultural de la CDMX

El pan dulce mexicano fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX, marcando un hito en la historia de la repostería nacional. Este reconocimiento, aprobado durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026 de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la CDMX, destaca el profundo arraigo de esta tradición en la vida cotidiana y la memoria colectiva de las familias mexicanas. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora celebró el logro, resaltando el valor histórico, gastronómico y cultural del pan de dulce.

PUBLICIDAD

La declaratoria busca visibilizar y proteger el oficio panadero, así como preservar los conocimientos transmitidos de generación en generación. Para muchos hogares, este antojo representa no solo un alimento, sino también una expresión de identidad, comunidad y tradición. Se prevé que la designación sea publicada oficialmente en la Gaceta de la ciudad en septiembre.

Consumo en la población mexicana

A pesar de su relevancia cultural, especialistas recomiendan moderar su ingesta, debido a su alto índice glucémico y bajo aporte nutricional en versiones industriales.

El consumo anual per cápita en México alcanza los 33.5 kilogramos por persona, lo que puede contribuir a problemas de salud como diabetes y sobrepeso. Por ello, la industria panificadora enfrenta el reto de innovar con ingredientes más saludables, harinas alternativas y opciones aptas para dietas especiales.

PUBLICIDAD

Entre los panes considerados menos saludables se encuentran las donas y las orejas, por su alto contenido de azúcar y grasa. En contraste, el pan integral y el bolillo sin migajón surgen como alternativas para quienes desean cuidar su alimentación sin dejar de lado esta emblemática tradición mexicana.