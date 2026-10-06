UNAM inicia registro para licenciaturas abiertas y a distancia con examen presencial

CIUDAD DE MÉXICO, 17SEPTIEMBRE2025.- Estudiantes descansan en la islas de Ciudad Universitaria donde de fondo se ve la emblemática Biblioteca Central de UNAM. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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La UNAM abrirá el registro para el Concurso de Ingreso a Licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) del ciclo escolar 2026-2027/2 el cual se llevará a cabo mediante un examen que se aplicará de manera presencial en cinco sedes del país, de acuerdo con información publicada por la máxima casa de estudios.

La convocatoria se publica poco más de dos meses después del examen en línea para más de 150 mil aspirantes a licenciaturas presenciales cuyos resultados expusieron irregularidades que provocaron una crisis de credibilidad para la universidad y llevaron a la aplicación de una segunda prueba de control en León, Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México.

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Tras dicha controversia la universidad ha decidido que en esta ocasión el examen sea aplicado de manera física para prevenir cualquier tipo de

El registro para el SUAyED estará disponible exclusivamente por internet del 8 al 12 de octubre de 2026. El trámite comenzará a las 14:00 horas del jueves 8 y terminará a las 19:00 horas del lunes 12, en horario del centro de México.

La UNAM informa que la convocatoria y el instructivo ya están disponibles en el sitio de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE), www.case.unam.mx. Ahí se detallan los requisitos, las fechas, las etapas y los procedimientos del concurso; la institución recomienda revisar las condiciones de la carrera y modalidad antes de completar el registro.

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La universidad señala que todos los trámites deben realizarse únicamente en sus sitios oficiales y pide consultar periódicamente la información que publique la CASE durante el proceso.

UNAM busca recuperar certeza con nuevo examen de admisión.

¿Qué son las licenciaturas abiertas y a distancia de la UNAM?

Forman parte del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM. Son estudios de licenciatura con la misma validez institucional que los escolarizados, pero con una organización distinta del aprendizaje.

Modalidad abierta: combina estudio independiente con asesorías individuales o grupales y evaluaciones presenciales programadas por cada entidad académica. No equivale a una carrera completamente en línea.

Modalidad a distancia: las clases, materiales, actividades y asesorías se realizan principalmente mediante plataformas digitales. Algunas carreras pueden requerir evaluaciones, prácticas o trámites presenciales.

La UNAM informa que actualmente el SUAyED cuenta con 22 licenciaturas en modalidad abierta y 21 en modalidad a distancia. El número considera los programas por plantel, por lo que una misma carrera puede aparecer en más de una facultad o FES. La disponibilidad específica puede cambiar en cada convocatoria.

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Carreras en modalidad abierta

Entre las licenciaturas que se imparten en esta modalidad están:

Administración

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho

Economía

Enfermería

Filosofía

Geografía

Historia

Informática

Lengua y Literaturas Hispánicas

Lengua y Literaturas Modernas Inglesas

Pedagogía

Psicología

Relaciones Internacionales

Sociología

Trabajo Social

También se incluyen opciones de enseñanza de lenguas en la FES Acatlán, sujetas a los requisitos y la disponibilidad de la convocatoria: enseñanza de alemán, español, francés, inglés e italiano como lengua extranjera.

Carreras en modalidad a distancia

La oferta a distancia incluye:

Administración

Administración de Archivos y Gestión Documental

Bibliotecología y Estudios de la Información

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho

Diseño y Comunicación Visual

Economía

Enfermería

Informática

Pedagogía

Psicología

Relaciones Internacionales

Sociología

Trabajo Social

Enseñanza de alemán como lengua extranjera

Enseñanza de español como lengua extranjera

Enseñanza de francés como lengua extranjera

Enseñanza de inglés como lengua extranjera

Enseñanza de italiano como lengua extranjera

El inicio del nuevo ciclo académico de la UNAM se representa en un aula con estudiantes sentados frente a un pizarrón que indica "Regreso a clases". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Psicología a distancia se imparte en la FES Iztacala; Diseño y Comunicación Visual, en la FES Cuautitlán; y Administración de Archivos y Gestión Documental, en la ENES Morelia. Las carreras de enseñanza de lenguas tienen prerrequisitos.

Para confirmar qué programas están disponibles en el concurso vigente, conviene revisar la convocatoria, ya que no todas las carreras y planteles necesariamente abren lugares en cada proceso de admisión.

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