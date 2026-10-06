Oaxaca anuncia más de 100 actividades por Día de Muertos

(Gobierno de Oaxaca)

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Oaxaca anunció que recibirá a turistas de todo el mundo entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre, con una programación de más de 100 actividades por el Día de Muertos.

El gobernador Salomón Jara Cruz presentó la convocatoria en el Museo del Palacio Postal, en la Ciudad de México, y subrayó que el estado atraviesa un momento de paz que permite mostrar sus tradiciones sin reservas.

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El mandatario estatal describió la celebración como una oportunidad de encuentro con quienes ya no están.

“Estas fechas son una tradición que trasciende generaciones y una oportunidad de estar cerca, aunque sea por unos días, con quienes nunca se han ido del todo”, dijo Salomón Jara Cruz durante la presentación.

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El funcionario añadió que la temporada se vive como una transformación colectiva del territorio.

“Por eso, cuando llega esta temporada, nuestro estado se transforma para mostrarle al mundo esa riqueza que tanto nos enorgullece”, agregó el gobernador.

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¿Qué garantías de seguridad ofrece Oaxaca a los visitantes de Día de Muertos?

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad en la capital oaxaqueña bajó 11 puntos en el último año, un dato que el Gobierno estatal atribuye al trabajo sostenido en materia de seguridad pública.

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El encargado de despacho de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca, Carlos David Jacinto Ortiz, detalló el perfil de quienes llegan a la entidad en estas fechas. Precisó que el 25% de los visitantes proviene de otros estados del país, mientras que el 75% llega del extranjero.

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El funcionario ofreció también una cifra de referencia sobre la temporada anterior. En 2025, Oaxaca recibió 86.900 visitantes durante Día de Muertos, con una derrama económica de 383 millones de pesos, un monto que el Gobierno estatal busca superar este año.

La directora general de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González, participó en la presentación y llamó a sumarse a las celebraciones.

Durante el mismo acto, la cocinera tradicional oaxaqueña Olga Cabrera y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Verde Antequera, Arnel Cruz Salazar, expusieron la carga cultural que la entidad proyectará hacia el exterior en estas fechas.

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Rutas de cempasúchil, tapetes de arena y concursos en el centro histórico

La programación incluye el circuito “Flores que guían el alma”, con rutas que saldrán desde el Parque Juárez “El Llano” hacia campos de cempasúchil en San Jacinto Amilpa, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y el Pueblo Mágico de Mitla. En el atrio del Templo de Jalatlaco se instalará un tapete de arena de 250 metros cuadrados, intervenido por tres artistas plásticos.

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El 30 de octubre, a las 19.00 horas, el Zócalo de Oaxaca será sede de la Verbena Xandú, donde se compartirán tamales, pan, chocolate y café de forma gratuita.

Al día siguiente se realizará la Gran Comparsa de Día de Muertos, desde la calzada Porfirio Díaz hasta García Vigil, junto con el Concurso de Fachadas en el centro histórico y el Concurso de Catrinas en la Alameda de León.

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En las comunidades se sumarán más de 50 actividades alternas, entre ellas la Feria del Atole en Santa Cruz Amilpas y dos esculturas monumentales en San Pablo Villa de Mitla y Santa Cruz Xoxocotlán.

Del 28 de octubre al 4 de noviembre, la Real Alhóndiga de Antequera albergará una edición especial de Casa Hecho en Oaxaca, con la participación de 90 artesanos y diez productores, bajo la temática “Ofrenda y Herencia”.

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El Zócalo capitalino reunirá 30 altares monumentales en representación de los 16 pueblos originarios y el pueblo afromexicano.

También están previstas la carrera “Recorrido al Mictlán 2026”, el Divertí Muertos a cargo del DIF Estatal y el Segundo Festival de Deporte de Combate “Guerreros del Mictlán”, entre otras actividades distribuidas en distintos puntos del estado.

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Con esta agenda, Oaxaca busca consolidar al Día de Muertos como un motor de actividad económica y cultural que llegue más allá de la capital.

El gobierno estatal plantea que el flujo de visitantes se traduzca en beneficios concretos para las comunidades que participan en la organización de rutas, ferias y altares, en una temporada que combina rito funerario, identidad indígena y actividad turística.

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