México

Feria del Libro de Edomex 2026 llega a Toluca con conciertos y talleres: fechas y sedes

Escritoras como Cristina Rivera Garza, Dalia de la Cerda, Mónica Lavín y Ana Clavel participarán en la FILEM 2026, que pondrá el foco en la obra literaria de mujeres

Un cartel rosado de FILEM 2026 a la izquierda y una vista de la feria del libro con puestos, público y un escenario en una plaza
La FILEM 2026 buscará acercar los libros y las actividades culturales a nuevos públicos con una programación gratuita en Toluca y otras sedes del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La FILEM 2026 llega a Toluca del 16 al 24 de octubre con más de 300 actividades gratuitas, entre presentaciones editoriales, talleres, conciertos, cine y propuestas escénicas.

La Feria Internacional del Libro del Estado de México tendrá como sede central la Plaza de los Mártires y se extenderá a 12 espacios alternos para acercar su programación a distintos públicos del estado.

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La edición número 12 será organizada por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, con la participación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en parte de las actividades y los espacios de programación.

La FILEM 2026 se celebrará durante nueve días y reunirá a lectores habituales, personas que comienzan a acercarse a los libros, autores, editoriales, ilustradores y profesionales del sector cultural.

La feria busca ampliar el acceso a la lectura y descentralizar parte de su oferta mediante sedes fuera de su punto principal en Toluca.

La Plaza de los Mártires será la sede principal de la FILEM 2026

La Plaza de los Mártires, ubicada en el Centro Histórico de Toluca, concentrará buena parte de las actividades de la feria. El espacio está rodeado por edificios gubernamentales estatales, el Palacio Municipal y la Catedral de Toluca.

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En ese punto se instalará la oferta editorial y se desarrollarán encuentros con autores, presentaciones de libros y revistas, charlas, conferencias y conversatorios. También habrá homenajes y actividades para distintos grupos de edad.

La programación no quedará limitada a la plaza. La organización anunció 12 sedes alternas pertenecientes a la Secretaría de Cultura y Turismo y a la UAEMéx.

Entre los municipios mencionados para recibir actividades se encuentran Texcoco, Amecameca y Tenancingo. La expansión contempla espacios culturales, universitarios y públicos para llevar parte del programa a otras comunidades mexiquenses.

Las sedes alternas de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) 2026 serán:

  • Museo de Paisaje José María Velasco
  • Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez
  • Museo Taller Nishizawa
  • Museo de Bellas Artes de Toluca
  • Museo Casa Toluca 1920
  • Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal
  • Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”
  • Teatro Universitario “Los Jaguares”
  • Centro Universitario Amecameca UAEM
  • Centro Universitario Tenancingo UAEM
  • Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco
  • Poder Judicial y Escuela Judicial del Estado de México

La ampliación de sedes busca que la feria no concentre toda su agenda en la Plaza de los Mártires. El objetivo es que las propuestas culturales y literarias lleguen a más zonas del Estado de México.

Feria Internacional del Libro (Foto: Cuartoscuro)
Entre los municipios mencionados para recibir actividades se encuentran Texcoco, Amecameca y Tenancingo. (Foto: Cuartoscuro)

Más de 300 actividades incluirán talleres, cine, conciertos y encuentros literarios

La agenda anunciada incluye presentaciones de libros y revistas, conferencias, conversatorios, talleres, homenajes, encuentros de profesionales, exposiciones y propuestas itinerantes.

Las actividades escénicas también formarán parte de la feria. El programa contempla conciertos y ciclos de cine, además de espacios destinados a públicos infantiles y juveniles.

La programación estará distribuida en cuatro foros principales: uno dedicado a la propia FILEM, otro a la UAEMéx, un tercero al Fondo Editorial del Estado de México y un cuarto enfocado en niñas, niños y jóvenes.

También están previstas presentaciones de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y de la Compañía Universitaria de Teatro de la UAEMéx. Estas propuestas se sumarán a la agenda editorial y de divulgación cultural.

Feria Internacional del Libro (Foto: Cuartoscuro)
La FILEM 2026 contará con más de 300 actividades gratuitas. (Foto: Cuartoscuro)

El lema “Más autoras, más mundos” marcará la edición de octubre

La literatura escrita por mujeres será uno de los ejes de la FILEM 2026. La edición adoptará el lema “Más autoras, más mundos” para dar visibilidad a las aportaciones de escritoras dentro del panorama literario.

La agenda reunirá a autoras con trayectoria, escritoras emergentes, activistas y artistas. Entre las participantes anunciadas se encuentran:

  • Cristina Rivera Garza
  • Dalia de la Cerda
  • Kenia Cuevas
  • Patricia Arredondo
  • Laura Juliana
  • María Rojo
  • Kyra Galván
  • Amandititita
  • Selene Aldana Santana
  • Mónica Lavín
  • Ana Clavel
  • Ana García Bergua
  • Socorro Venegas

También se anunciaron conversaciones sobre luchas feministas, resistencia, estereotipos de género y narrativas que han quedado fuera de los espacios hegemónicos.

Nelly Carrasco Godínez destacó durante la presentación de la feria que se abrirá “un espacio para encontrarnos con quienes escriben, con quienes leen, con quienes editan, ilustran y comparten historias”.

El programa también incluirá actividades vinculadas con fanzines y con discusiones sobre la relación entre la literatura, la memoria, las identidades y los debates sociales.

Cristina Rivera Garza-Premio Pulitzer 2024-México-6 de mayo
Cristina Rivera Garza estará en la FILEM 2026. (Cultura Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León)

Patricia Arredondo recibirá el Premio FILEM 2026 el 17 de octubre

La inauguración oficial de la feria se realizará el sábado 17 de octubre. Durante esa jornada, el Comité Organizador entregará el Premio FILEM 2026 a la escritora mexicana Patricia Arredondo.

El reconocimiento distinguirá la trayectoria de la autora y su aporte a las letras contemporáneas. La ceremonia formará parte de las actividades especiales previstas para la inauguración.

La edición también rendirá homenaje a Leticia Romero Chumacero y María Elena Bribiesca Sumano. Además, se entregarán los premios de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano y de Poesía Gilberto Owen Estrada.

La feria convocará a 90 editoriales públicas y privadas, nacionales e internacionales. En conjunto, estarán representados más de 300 sellos editoriales.

Del total de participantes, 44% corresponderá a editoriales independientes y 30 acudirán por primera vez a la FILEM.

La FILEM ampliará la oferta editorial en el Estado de México

La presencia de editoriales permitirá que el público conozca novedades, catálogos independientes y títulos de distintas áreas. La feria se plantea como un punto de encuentro entre quienes producen libros y quienes buscan nuevas lecturas.

La organización prevé superar la asistencia registrada en la edición de 2025, cuando el encuentro recibió a más de 200 mil personas. La expectativa se apoya en la extensión territorial de la programación y en la diversidad de actividades anunciadas.

Los asistentes podrán consultar el programa completo y las sedes en las redes oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, disponibles en Facebook, Instagram y X mediante la cuenta @CulturaEdomex.

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