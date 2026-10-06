Guardia Civil de Michoacán despliega drones y armamento de alto poder en su nuevo Grupo de Operaciones Especiales

El cuerpo de fuerzas especiales de la Guardia Civil entró en operación. Crédito: Gobierno de Michoacán

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La Guardia Civil de Michoacán implementó el uso de drones, sistemas antidrones y armamento de alto poder en su nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOE), un agrupamiento de más de 100 elementos que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó como parte del combate frontal a delitos de alto impacto en la entidad. El equipo especial también cuenta con fusiles G3 y ametralladoras Minimi, las mismas armas que utiliza el Ejército Mexicano.

La formación de este grupo especializado inició hace dos años, según declaraciones del gobernador. El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, explicó en enero de 2026 que la intención era contar con un agrupamiento de reacción inmediata. El banderazo de salida del GOE se realizó el pasado 5 de octubre, aunque el agrupamiento ya operaba desde antes de ese evento.

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La convocatoria exigió disciplina operativa y apego a la legalidad

“La intención de esta convocatoria para el GOE es reclutar a los mejores operadores en cuestiones físicas, atléticas y de conocimientos para contar con un agrupamiento que brinde apoyo de reacción inmediata”, señaló Cruz Medina al presentar el proceso de selección en enero de este mismo año.

El registro para integrar el GOE se llevó a cabo del 20 al 23 de enero de 2026 de forma presencial en la Dirección de Desarrollo Policial de la SSP, ubicada en la calle Teodoro Gamero número 165, en la colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia.

A la izquierda el secretario de Seguridad Pública José Antonio Cruz y al centro el gobernador Bedolla. Crédito: Gobierno de Michoacán

Cruz Medina detalló entonces que el grupo se encargaría de planear, ejecutar y apoyar estrategias táctico-operativas de alto impacto, orientadas a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. También contribuiría a la preservación del orden público y la paz social, bajo principios de honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

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Los perfiles buscados debían contar con disciplina operativa, capacidad de trabajo bajo presión y reacción inmediata, además de condición física y resistencia superior. La convocatoria exigió también alto sentido de responsabilidad, confidencialidad, uso legítimo de la fuerza y una sólida vocación de servicio, de acuerdo con los criterios fijados por la SSP.

El equipamiento incluye visión nocturna, miras láser y vehículos blindados

Tras el proceso de selección y adiestramiento, el GOE salió a las calles de Michoacán equipado con armamento, aeronaves, vehículos blindados y herramientas avanzadas que incrementaron de manera significativa su capacidad de respuesta. Entre ese equipo destacaron los drones, los sistemas antidrones, los artefactos de visión nocturna y las miras láser.

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El gobernador Ramírez Bedolla detalló el pasado 5 de octubre en un evento con el GOE que los elementos portan armas de alto poder como los fusiles G3 y las ametralladoras Minimi, el mismo armamento que emplea el Ejército Mexicano para sus operaciones. El mandatario también señaló que esta capacidad táctica permitió atender situaciones de riesgo y complejidad operativa que superaban la respuesta de unidades convencionales de la corporación.

Ametralladoras empotradas en los vehículos del GOE Michoacán. Crédito: Gobierno de Michoacán

“Este grupo está integrado por hombres y mujeres comprometidos con Michoacán y su población, preparados para atender la comisión de delitos mediante el uso de armamento y vehículos tácticos blindados”, señaló el mandatario estatal al describir el perfil de los operadores.

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Los elementos recibieron, además, capacitación internacional especializada con el objetivo de optimizar su desempeño en el campo operativo y fortalecer la tranquilidad en la entidad, de acuerdo con el reporte del gobernador michoacano.

Instructores de Estados Unidos y Colombia adiestraron a los más de 100 elementos

El adiestramiento del agrupamiento estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Comando de Operaciones Especiales de Colombia y los Navy Seal del Gobierno de Estados Unidos, instituciones que el gobernador describió con los más altos estándares de seguridad en el mundo.

El proceso de formación, que arrancó con la convocatoria de enero de 2026, culminó con un grupo de más de 100 elementos capacitados y adiestrados para el desarrollo de acciones operativas especializadas, según el reporte oficial del gobierno estatal.

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Elementos del GOE en un ejercicio de demostración. Crédito: Gobierno de Michoacán

El secretario Cruz Medina informó en el reciente evento del 5 de octubre que, con la entrada en acción del GOE, se registró una disminución del 71% del homicidio doloso en la entidad. El funcionario atribuyó este resultado al combate frontal de delitos de alto impacto por parte del nuevo agrupamiento de la Guardia Civil, lo que confirma que el GOE se encontraba en operación desde antes del banderazo oficial.

El secretario de Seguridad Pública explicó que el GOE participó en operaciones para el aseguramiento de objetivos delincuenciales, armamento y laboratorios para la elaboración de drogas. El grupo intervino también en el rescate de víctimas de secuestro virtual, con despliegue en toda la entidad para la atención oportuna a cualquier eventualidad.

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Durante septiembre, la estrategia de seguridad permitió la detención y presentación ante la Fiscalía de más de 400 personas relacionadas con hechos delictuosos, de acuerdo con el reporte del gobernador Ramírez Bedolla. El mandatario estatal refirió que en este avance destacó la participación activa del GOE, cuyos elementos ejecutaron trabajos especializados para disminuir la incidencia delictiva en la entidad.