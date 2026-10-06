México

Mariana Ochoa no juntó a nadie en el Ángel de la Independencia por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

La ausencia de eventos públicos refuerzan acusaciones de fraude por parte del público

El final de La Casa de los Famosos México generó controversia en redes sociales (TikTok/@emilioacosta.of)

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Mariana Ochoa, ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, no logró convocar presencia física en el Ángel de la Independencia la noche de su triunfo, a diferencia de lo registrado en ediciones anteriores del reality. Internautas grabaron el monumento capitalino prácticamente vacío horas después de conocerse el resultado de la gala final.

Los videos circularon en paralelo a otros clips grabados en San Juan del Coecillo, donde decenas de seguidores de Karina Torres, finalista que terminó en tercer lugar, se reunieron para acompañar su resultado.

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El contraste entre la ausencia de celebración en el monumento y el volumen de votos reportado por la producción se convirtió en uno de los temas más comentados tras la transmisión de la gala, realizada la noche del domingo 4 de octubre.

Mariana Ochoa
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Mariana Ochoa acumuló 10,825,542 votos en la votación final, equivalentes al 22.5% de los apoyos registrados entre los finalistas, de un total de 48,000,000 de votos emitidos durante todo el proceso. La cifra la colocó por encima de Memo Schutz, quien obtuvo el segundo lugar de la temporada.

El Ángel de la Independencia se llenó de multitudes cuando ganó Wendy Guevara

Fanáticos de Wendy Guevara festejan en el Ángel de la Independencia y Zona Rosa. (Twitter: @JuanEr_G/@LaCasaFamososMx)
Fanáticos de Wendy Guevara festejan en el Ángel de la Independencia y Zona Rosa. (Twitter: @JuanEr_G/@LaCasaFamososMx) ·

El contraste resultó mayor al compararse con lo ocurrido en la primera temporada del reality, cuando Wendy Guevara se coronó campeona en agosto de 2023. Miles de personas se congregaron esa noche en el Ángel de la Independencia para celebrar su triunfo, con cánticos y banderas que inundaron la zona del monumento.

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Guevara obtuvo entonces 18 millones de votos, en una votación que acumuló un total de 40.5 millones de sufragios durante la semana final. Un grupo de mujeres trans ondeó banderas de la comunidad en el sitio mientras coreaban consignas de apoyo a la ganadora, en una escena que se replicó también en León, Guanajuato, ciudad natal de la influencer.

Las sospechas de fraude se extendieron entre seguidores de otros finalistas

Mariana Ochoa sonríe con el puño levantado ante las butacas rojas de un cine y una pantalla con el logotipo de La Casa de los Famosos México.
Un fotomontaje presenta a la cantante Mariana Ochoa frente a la pantalla de una sala de cine que exhibe el logotipo del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de celebración presencial se sumó a una serie de reclamos previos sobre el desenlace de la temporada. Semanas antes de la final, la conductora Maxine Woodside había señalado durante su programa de radio que una fuente interna le adelantó que Mariana Ochoa sería la ganadora, en un relato vinculado a su regreso a la competencia tras haber sido la primera eliminada.

Amigas cercanas de Karina Torres compartieron versiones sobre un presunto acuerdo contractual que habría fijado de antemano el tercer lugar de la finalista. Hasta el momento, se trata de versiones difundidas en redes sociales y no de hechos confirmados por la producción del programa.

La integrante de Las Perdidas, Paola Suárez, expresó su inconformidad en videos difundidos públicamente. “Estoy empu..., ¿cómo que Karina quedó en tercer lugar?”, reclamó la influencer, quien además adelantó que no aceptaría una invitación a una futura edición del reality.

Wendy Guevara pidió respetar la decisión del público

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada del reality y cercana a Karina Torres, abordó la polémica con mesura desde el set del programa. La influencer describió a Torres como una persona “muy tranquila, muy contenta” tras conocer el resultado de la gala final.

Sobre las acusaciones de fraude que circularon en redes, Guevara pidió respetar la decisión del público. “Al final de cuentas el público es el que hace el reality”, señaló, aunque reconoció que esperaba que Torres se quedara con el primer lugar de la temporada.

Por su parte, Karina Torres agradeció públicamente el respaldo recibido durante su participación. “El mejor premio que pude haber recibido fue sentirlas conmigo, leer sus mensajes, escuchar sus voces”, expresó la finalista tras conocer el resultado oficial de la competencia.

El cuarto lugar de Ese Pérez también generó señalamientos de fraude

Ese Pérez se llevó la mano al cuello durante la conferencia de prensa para expresar su incomodidad por el triunfo de Mariana Ochoa.
Ese Pérez se llevó la mano al cuello durante la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México para expresar su incomodidad por el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla )

Los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso no se limitaron al primer y tercer lugar de la temporada. El cantante Eduin Caz, de Grupo Firme, señaló en un video difundido en redes que el cuarto lugar obtenido por Ese Pérez también respondería a un presunto manejo irregular de los votos.

La combinación de señalamientos sobre distintos resultados de la gala final contribuyó a que el hashtag de fraude se posicionara entre los temas más comentados en redes sociales durante los días posteriores a la transmisión del cierre de temporada.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones relacionadas con el resultado final.

La cantante enfrenta además críticas por la venta de boletos de su concierto

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El cuestionamiento sobre el respaldo real de Mariana Ochoa se extendió a la promoción de su próxima presentación musical. La cantante tiene programado un concierto para el sábado 17 de octubre en el recinto La Maraka, en la Ciudad de México, como parte de su proyecto en solitario tras su salida del reality.

Pese a un descuento del 20% aplicado a los boletos, el evento llevaba vendida solamente la mitad de su aforo, de acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales que retomaron el tema. Usuarios vincularon directamente la baja venta con los cuestionamientos sobre el volumen real de seguidores de la cantante.

El concierto forma parte de la etapa musical que Mariana Ochoa comenzó a impulsar antes de su ingreso al reality.

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