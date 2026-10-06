Cómo Timbiriche se convirtió en un fenómeno musical: la serie de ViX contará toda su historia en medio del caso Luis de Llano

Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

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Durante la rueda de prensa de la serie Timbiriche, realizada en el Foro 4 de Televisa San Ángel, los productores ejecutivos Pablo Cruz y Juana García Alaya confirmaron que la producción incluye un texto al final de los episodios para reconocer el caso de abuso que vivió Sasha Sokol. La bioserie se estrena el 9 de octubre en ViX, aunque el primer episodio llegará un día antes por Las Estrellas.

La presentación reunió al elenco completo, encabezado por Macarena García, quien interpreta a Sokol, y Osvaldo Benavides, actor y también productor ejecutivo del proyecto.

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Macarena Da información sobre su personaje de Sasha Sokol

La postura de la producción sobre el caso Sokol

Ante una pregunta directa durante la rueda de prensa sobre si ViX contaba con autorización de los integrantes de Timbiriche y cómo se reflejaría el litigio de Sasha Sokol contra Luis de Llano, Pablo Cruz respondió que la serie “está inspirada en eventos reales” y que se realizó “una investigación larguísima” sobre información pública del grupo.

Cruz confirmó que la producción es consciente del litigio y mostró a los presentes un fragmento del texto que aparece al final de los episodios. Según explicó, ese cartón busca reconocer que “esos abusos sucedieron y siguen sucediendo y hay que evitar que sucedan”.

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La serie de Timbiriche, que llega a ViX el 9 de octubre, incluye al cierre de sus episodios un texto donde la producción reconoce que los abusos representados en la ficción “sucedieron y siguen sucediendo”. Así lo confirmaron los productores Pablo Cruz y Juana García Alaya durante la rueda de prensa realizada en el Foro 4 de Televisa San Ángel, en respuesta a preguntas sobre el litigio entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

Osvaldo Benavides, quien interpreta al personaje inspirado en el productor de la banda, señaló que representar a una persona que existe en la vida real conlleva “una serie de compromisos” y que no se puede “ignorar la realidad” al inspirarse en ella. Añadió que la responsabilidad se abordó “en conjunto, porque es un tema sensible”, aunque remarcó que la serie es, ante todo, “un producto de entretenimiento”.

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Consultado durante la rueda de prensa sobre qué tanta responsabilidad implicó interpretar a una persona señalada por abuso sexual, Benavides respondió que no se puede hacer “de la vista gruesa” ante lo que se conoce del caso, aunque evitó adelantar de qué manera se desarrolla la trama en los ocho capítulos.

Presentación de Timbiriche la Serie

Fecha de estreno y formato de emisión

Un actor gesticula enérgicamente en un escenario iluminado durante una presentación vinculada a Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Mara Patricia Castañeda, conductora del evento, detalló que Timbiriche consta de ocho capítulos disponibles en el plan premium de ViX. Los dos primeros episodios se estrenan el 9 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de México, y después se liberará un capítulo nuevo cada viernes.

Castañeda precisó además que el primer episodio tendrá una emisión especial por el Canal de las Estrellas el 8 de octubre, inmediatamente después del noticiero. La serie es una producción de El Estudio, con dirección de Humberto Hinojosa.

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Michelle Pellicer/Timbiriche la serie

El elenco y los testimonios sobre el rodaje

Consultado durante la rueda de prensa sobre qué tanta responsabilidad implicó interpretar a una persona señalada por abuso sexual, Benavides respondió que no se puede hacer “de la vista gruesa” ante lo que se conoce del caso (Infobae México/Selene Miranda)

El elenco presentado incluyó a Jauma Mateu como el mánager de la banda, Sol Wainer como Mariana, Sebastián Poza como Benny, Michelle Pellicer como Paulina, Luis de la Rosa como Erick, Jesusa Ochoa, Iker Solano como Diego, Clara Dalmao y Edu Maruri. Osvaldo Benavides confirmó su doble rol como actor y productor ejecutivo.

Alberto Guerra, quien también participa en la serie, no asistió por encontrarse filmando fuera de México, pero envió un mensaje grabado en el que agradeció al elenco y a los productores, y mencionó que además de actuar tuvo la oportunidad de colaborar en labores de producción ejecutiva junto a Hinojosa.

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Macarena García, al ser consultada sobre si interpretar a Sokol le había implicado un proceso emocional intenso, admitió sentirse “muy sensible” ante historias de este tipo. Relató que el acompañamiento de Pablo Cruz, Juana García Alaya, Hinojosa y de sus compañeros de elenco durante el rodaje en Uruguay fue fundamental para sobrellevar el proceso, y se quebró en llanto al compartir la experiencia durante la rueda de prensa.

Sebastián Poza, por su parte, señaló que el objetivo de la serie es mostrar el lado humano de los integrantes de Timbiriche: “Finalmente son humanos y lo que queremos retratar en la serie es que ellos estaban en el ojo del huracán en su momento”, declaró.

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Sebastián Poza, por su parte, señaló que el objetivo de la serie es mostrar el lado humano de los integrantes de Timbiriche: “Finalmente son humanos y lo que queremos retratar en la serie es que ellos estaban en el ojo del huracán en su momento”, declaró. (Infobae México/Selene Miranda)

Las canciones originales interpretadas por el nuevo elenco

Ante una pregunta sobre el soundtrack de la serie, Macarena García confirmó que los actores grabaron nuevas versiones de los temas originales de Timbiriche junto al productor musical Kiko Campos. “Sí cantamos nosotras”, afirmó, y agregó que la experiencia de grabar en estudio profesional generó entusiasmo entre el elenco.

García expresó su deseo de que el estreno de la serie impulse el regreso del público a las grabaciones originales interpretadas por los integrantes históricos del grupo.

Los límites entre ficción y hechos reales

Macarena García explicó que su proceso de construcción del personaje partió de los guiones, a los que sumó una investigación sobre el archivo histórico de la banda y sobre la situación actual del personaje real. (Infobae México/Selene Miranda)

Durante la rueda de prensa, varios presentes cuestionaron a los productores sobre el criterio utilizado para diferenciar entre lo “inspirado” y lo “basado en hechos reales”, así como sobre el uso de nombres de personajes sin apellido. Pablo Cruz respondió que la producción se limita a señalar que se trata de una obra inspirada en la realidad, “y hasta ahí creo que no hay más que agregar”.

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Macarena García explicó que su proceso de construcción del personaje partió de los guiones, a los que sumó una investigación sobre el archivo histórico de la banda y sobre la situación actual del personaje real. Describió el trabajo como un ejercicio realizado “con respeto, con empatía” y con el acompañamiento constante del equipo de dirección.

Osvaldo Benavides insistió en que no todos los episodios de la historia real de los integrantes jóvenes de Timbiriche aparecerán representados: “No cabe todo en una serie de ocho capítulos”, dijo, y remarcó que la decisión final sobre qué significa lo mostrado quedará en manos del público que vea la producción.

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Seis integrantes de Timbiriche se deslindan de la serie

Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

A través de un comunicado firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha, seis integrantes de Timbiriche afirmaron que ninguno participó en la creación de la serie ni fue consultado sobre las historias que se narran en ella. En el documento aseguran también que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Los firmantes señalaron que hasta el momento no han sido invitados a ver la producción, por lo que desconocen su contenido. Reconocieron, sin embargo, que la serie “se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron”.

En el comunicado, el grupo advirtió que detrás de los personajes que el público verá “hay personas reales”: ellos mismos, sus familias y otras personas con quienes compartieron experiencias más allá de su vida profesional. Afirmaron reconocer la libertad creativa, pero remarcaron que existe una diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas sin haberlas escuchado ni involucrado.

Los integrantes concluyeron que la serie que está por estrenarse “no es la historia de Timbiriche contada” por ellos, y dejaron abierta la posibilidad de narrarla en el futuro “con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”.

“Como toda ficción, es la verdad de alguien y por eso toda ficción merece empatía y respeto”, afirmó García, quien agregó que ese fue el criterio con el que abordó el papel durante todo el proceso. (Infobae México/Selene Miranda)

En una conversación posterior a la rueda de prensa, Macarena García profundizó sobre el proceso de construir a su personaje inspirado en Sasha Sokol. La actriz insistió en que se trata de un personaje ficticio y que ese tipo de trabajo “requiere una gran investigación” no solo del caso puntual, sino de situaciones similares.

“Como toda ficción, es la verdad de alguien y por eso toda ficción merece empatía y respeto”, afirmó García, quien agregó que ese fue el criterio con el que abordó el papel durante todo el proceso.

Consultada directamente sobre si tuvo algún acercamiento con Sokol antes o durante el rodaje, la actriz evitó responder: “Prefiero no, no responder eso”, dijo, y explicó que su silencio respondía a un gesto de respeto hacia la cantante.

García también planteó una expectativa sobre el impacto social de la serie. Consideró que el entretenimiento funciona como “un pretexto para contar historias que necesitan ser escuchadas” y expresó su deseo de que la producción genere conversación sobre prevención de abuso.

“Ojalá invite a la plática, a la conversación y al aprender, y promueva mucho la prevención”, señaló la actriz, quien remarcó que ese era el resultado que esperaba del tratamiento del tema dentro de la ficción.