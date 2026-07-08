Poncho de Nigris explota contra Salt Bae, el chef que estafó a su sobrino Aldo: “Es muy chafo”

Aldo de Nigris denunció en redes sociales un cobro elevado tras visitar el restaurante Nusr-Et de Salt Bae en la Ciudad de México. (RS)

La polémica que protagonizó Aldo de Nigris tras denunciar un elevado cobro en el restaurante de Salt Bae llegó hasta Poncho de Nigris, quien no dudó en fijar su postura. El conductor aprovechó un encuentro con medios de comunicación para cuestionar la experiencia que ofrece el establecimiento y aconsejar a sus seguidores que siempre pregunten si los alimentos o servicios que reciben tienen algún costo antes de aceptarlos.

El comentario surgió después de que Aldo de Nigris compartiera un video en redes sociales donde explicó que acudió al restaurante Nusr-Et de la Ciudad de México invitado por unos amigos. Según relató, esperaba gastar entre 2 mil y 2 mil 500 pesos por una cena sencilla, pero la cuenta final superó los 40 mil pesos, incluida la propina.

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De acuerdo con el influencer, durante la comida Salt Bae se acercó a su mesa y les ofreció carne, situación que interpretó como una cortesía. Sin embargo, al revisar la cuenta descubrió que esos platillos sí fueron incluidos en el cobro. Hasta el momento, ni el chef ni el restaurante han emitido una postura pública sobre lo ocurrido.

Poncho de Nigris lanza una dura crítica contra Salt Bae

Aldo de Nigris expone abuso en famoso restaurante

Fiel a su estilo directo, Poncho de Nigris aseguró que nunca ha entendido el atractivo del espectáculo que ofrece el chef turco y calificó la experiencia con palabras contundentes.

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"A mí me parece, sinceramente, que los que van a que les metan la carne en la boca un turco... a mí me parece una macuarreada“, expresó. Después añadió: ”Yo creo que son puros huachicoleros, puros factureros y demás que van ahí a gastarse su dinero“, una declaración que rápidamente llamó la atención por el tono con el que se refirió a los clientes del restaurante.

El conductor también criticó la popularidad del concepto de Salt Bae y afirmó que, desde su punto de vista, el lugar no cumple con las expectativas que genera. "Sí creo que los que conocen realmente saben, es muy chafo“, comentó, al tiempo que cuestionó el espectáculo de servir la carne con hojas de oro.

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El consejo que dejó tras la experiencia de Aldo de Nigris

Poncho de Nigris cuestiona el atractivo del espectáculo de Salt Bae y lanza críticas al concepto del restaurante. (RS: @ponchodenigris)

Poncho de Nigris señaló que lo ocurrido con su sobrino deja una lección para cualquier persona que visite un restaurante donde los platillos puedan ser ofrecidos directamente por el personal o por el chef.

"Cayó el sobrino, a la próxima es preguntar: esto que me estás trayendo, ¿me lo vas a cobrar sí o no? ¿Sí o no? No creer que no. Nada más, eso es como aprendizaje“, afirmó al hablar sobre la situación que enfrentó Aldo de Nigris.

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Incluso explicó que él acostumbra preguntar siempre antes de aceptar cualquier producto que no haya solicitado. "Yo siempre que me llevan algo digo: ‘¿Es cortesía o te lo van a cobrar? ¿O vas a hacer un descuento? ¿Por qué me mandas esto que no pedí?’“, comentó, insistiendo en que esa práctica puede evitar malos entendidos al momento de recibir la cuenta.

La denuncia de Aldo de Nigris abrió el debate en redes sociales

La polémica de Aldo de Nigris abre un debate en redes sociales sobre los platillos ofrecidos en mesa y la necesidad de confirmar precios antes de consumir. Foto: YouTube.

El caso comenzó cuando Aldo de Nigris publicó un video relatando lo ocurrido durante su visita al restaurante Nusr-Et. Explicó que algunos meseros le comentaron que Salt Bae suele acercarse a determinadas mesas para ofrecer platillos, una dinámica que puede generar la impresión de que se trata de una atención especial sin costo adicional.

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El influencer aclaró que su intención nunca fue generar una polémica, sino compartir su experiencia para que otras personas tengan mayor claridad antes de aceptar alimentos o servicios que no solicitaron. Por ello recomendó preguntar siempre el precio antes de asumir que se trata de una cortesía.

Mientras el video continúa generando reacciones en redes sociales, las declaraciones de Poncho de Nigris añadieron un nuevo capítulo a la controversia. Sus críticas hacia el concepto del restaurante y su consejo para futuros comensales avivaron la conversación, mientras el establecimiento y Salt Bae aún no han respondido públicamente a la denuncia realizada por Aldo de Nigris.

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