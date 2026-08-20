Tarjeta del Bienestar: las dos vías oficiales para saber si ya cayó tu pago sin necesidad de ir al banco

La app del Banco del Bienestar, descargable de forma gratuita, y la línea 800 900 2000 son las vías que permiten a los beneficiarios consultar su saldo sin salir de casa. (Facebook/ Banco del Bienestar)

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La Tarjeta del Bienestar es el único medio de pago que el Gobierno de México usa para distribuir los recursos de todos sus Programas para el Bienestar: quien quiera saber si su depósito ya llegó no necesita acudir al banco.

Hay dos vías oficiales para hacer esa consulta desde casa o desde cualquier punto con acceso a un cajero: la aplicación móvil del Banco del Bienestar y la línea telefónica 800 900 2000, disponible para todos los derechohabientes del sistema.

El Banco del Bienestar opera más de 3 mil sucursales en el país y es la única institución financiera autorizada para dispersar los apoyos.

La Tarjeta del Bienestar es el único instrumento de pago que el gobierno usa para otorgar los pagos de las becas y pensiones. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Cada programa fija su propio calendario de pagos para ordenar la distribución, pero los recursos permanecen disponibles en la cuenta aunque no se retiren el mismo día del depósito.

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App y línea telefónica: los medios oficiales para consultar el saldo

La primera vía es la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible de forma gratuita en Google Play Store y en App Store.

Una vez instalada, permite consultar el saldo y revisar todos los movimientos de la cuenta en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Los derechohabientes de los programas federales no están obligados a retirar su dinero el mismo día en que se realiza el depósito. (X/ @apoyosbienestar)

La segunda vía es marcar al 800 900 2000, la línea oficial del Banco del Bienestar. Al llamar, el sistema solicita los 16 dígitos de la tarjeta para mostrar el estado del depósito. El servicio no tiene costo desde teléfonos fijos ni celulares.

Para quien aún así decida asistir a una sucursal física del Banco del Bienestar, se puede encontrar la ubicación más cercana a través del portal https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/.

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El Banco del Bienestar es la institución financiera que respalda todos los depósitos de los Programas para el Bienestar en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué programas usan la Tarjeta del Bienestar

La tarjeta concentra los pagos de todos los programas federales. Entre los más extendidos están la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y la Pensión Mujeres Bienestar.

En el ámbito educativo, los recurso de la Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro también se depositan en esta misma tarjeta.

Cada programa del Bienestar fija su propio calendario de pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo lo que se puede hacer con la Tarjeta del Bienestar

La tarjeta no sirve únicamente para retirar efectivo. Los derechohabientes pueden pagar en cualquier establecimiento con terminal bancaria: supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y restaurantes, entre otros comercios.

También es posible retirar el dinero de forma gradual en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar en cualquier día posterior al depósito, mantener los recursos en la cuenta como ahorro.

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La tarjeta permite realizar compras en establecimientos con terminal bancaria, además de retiros en cajeros y ventanillas. (X/@apoyosbienestar)

También es posible recibir transferencias de otras instituciones financieras.

Quienes prefieran una comprobación presencial pueden insertar la tarjeta en cualquier cajero del banco: la pantalla muestra el saldo actualizado y los movimientos recientes sin costo adicional.

El retiro del dinero puede hacerse de forma gradual en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar cualquier día posterior al depósito. (X/@apoyosbienestar)

Qué hacer si la tarjeta se pierde o es robada

En caso de extravío o robo, el Banco del Bienestar atiende reportes a través de la misma línea telefónica oficial 800 900 2000.

También es posible acudir directamente a cualquiera de sus más de 3 mil sucursales en el país; el mapa interactivo en el sitio oficial del banco permite ubicar la más cercana.

Ante el extravío o robo de la Tarjeta del Bienestar, el titular puede reportarlo llamando al 800 900 2000 o acudiendo a cualquiera sucursales del Banco del Bienestar en el país. (X/@apoyosbienestar)

Cuánto dinero deposita cada programa

Los montos varían según el apoyo. Entre los más comunes se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a todas las personas de 65 años o más.

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La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro deposita 9 mil 582 pesos mensuales, más seguro médico del IMSS, mientras el beneficiario se capacita en un centro de trabajo.

Un tutor con dos hijos inscritos en la Beca Rita Cetina para secundaria recibe 2 mil 600 pesos; con tres alumnos, el monto sube a 3 mil 300 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina entregan 1 mil 900 pesos por beneficiario.

Los tutores o padres con más de un estudiante inscrito en la Beca Rita Cetina reciben 700 pesos extra por cada alumno adicional. Para estudiantes de primaria se recibe un pago único de 2 mil 500 pesos anuales.

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