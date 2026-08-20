Cruz Azul vs Atlas: precio de los boletos para el partido de la jornada 5 del Apertura 2026 en el Estadio Banorte

Cruz Azul dio a conocer la lista de precios oficiales para su partido contra Atlas correspondiente a la jornada número 5 en el Estadio Banorte. (Ilustración: Jovani Pérez)

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Cruz Azul dio a conocer la lista de precios oficiales para su partido contra Atlas correspondiente a la jornada número 5 en el Estadio Banorte que se disputará el próximo sábado 22 de agosto.

El partido representa una nueva oportunidad para que La Máquina retome la senda del triunfo. El equipo cementero llega a este compromiso tras dos derrotas consecutivas, lo que lo mantiene en la décima posición de la tabla general con seis puntos, producto de dos victorias y dos caídas.

La escuadra dirigida por Joel Huiqui suma ocho goles a favor y ocho en contra, mientras que Atlas, bajo el mando de Hernán Crespo, se ubica cuarto en la clasificación, con tres triunfos y una derrota, y una diferencia de seis goles a favor por uno en contra.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul's Amaury Garcia in action with Atlas' Jorge Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

Precios para el Cruz Azul vs Atlas

La lista de precios publicada por Cruz Azul abarca distintas zonas del estadio. Los boletos más accesibles corresponden a la sección alto norte, con un costo de 300 pesos. Las zonas alto sur y alto lateral se fijan en 350 pesos. El área 300 preferente tiene un precio de 500 pesos, mientras que el sector 300 lateral B y las cabeceras norte y sur llegan a 650 pesos. La zona 100 lateral cuesta 700 pesos, y las secciones 100 plus norte y sur ascienden a 750 pesos.

Alto norte: 300 pesos

Alto sur: 350 pesos

Alto lateral: 350 pesos

300 preferente: 500 pesos

300 lateral B: 650 pesos

100 cabecera norte: 650 pesos

100 cabecera sur: 650 pesos

100 lateral: 700 pesos

100 plus norte: 750 pesos

100 plus sur: 750 pesos

Palcos Club: 1,650 pesos

el último antecedente entre Cruz Azul y Atlas fue en los Cuartos de Final del Apertura 2026 (X@CruzAzul)

Cabe recordar que el último antecedente entre Cruz Azul y Atlas fue en los Cuartos de Final del Apertura 2026 donde La Máquina se impuso 4 goles a 2 en el marcador global.

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Probables alineaciones para el partido

El encuentro entre Cruz Azul y Atlas podría presentar ajustes en sus alineaciones, con la posible reincorporación de Willer Ditta y Agustín Palavecino en el equipo celeste, mientras que los rojinegros no contarán con Juan José Purata por suspensión. La ausencia de Purata, quien recibió tarjeta roja en el compromiso anterior, obliga al cuadro rojinegro a modificar su esquema defensivo de cara al partido.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre las novedades, el cuadro celeste se perfila como titulares a Kevin Mier, Chiquete Orozco, Omar Campos, Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, José Paradela, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez, además de los mencionados Ditta y Palavecino, quienes estarían listos tras superar molestias físicas.

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Por parte de Atlas, la alineación incluye a Camilo Vargas, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Duk, Edgar Zaldívar, Alfonso González, Víctor Ríos, Florián Monzón y José Martín. La baja de Purata representa una modificación relevante, ya que el defensor había sido titular en los últimos encuentros del cuadro tapatío.