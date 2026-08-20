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Van por presuntos montachoques que siguieron a Vanessa Huppenkothen en CDMX: SSC analiza videos para identificarlos

La comunicadora captó a una camioneta que intentaba cerrarle paso mientras circulaba por calles de la alcaldía Tlalpan

Vanessa Huppenkothen montachoques
Foto: Facebook / Vanessa Huppenkothen - Captura de pantalla
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Luego de que Vanessa Huppenkothen compartió en redes sociales los momentos de tensión que vivió cuando una camioneta intentó cerrarle el paso mientras circulaba por calles de la alcaldía Tlalpan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que ya se encuentran investigando la identidad de los responsables.

Las autoridades detallaron que de inmediato llevaron a cabo acciones inmediatas para su búsqueda y localización a partir del registro de las placas de circulación.

Además, realizan el análisis de las imágenes y lleva a cabo las acciones correspondientes para identificar la unidad y las personas que viajaban en ella para determinar su responsabilidad en los hechos.

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Vanessa Huppenkothen
Foto: SSC-CDMX

¿Qué pasó con la comunicadora?

La presentadora de TUDN transmitió en vivo la persecución que sufrió cuando circulaba en calles de la alcaldía Tlalpan la noche de este miércoles.

En las imágenes se observa una camioneta SUV roja que intentó bloquearle el paso mientras circulaba sola, en un episodio que quedó grabado antes de que la conductora eliminara el video de sus cuentas oficiales.

Seguidores que registraron la transmisión la difundieron en otras plataformas para solicitar ayuda. Horas después, Huppenkothen confirmó que encontraba a salvo debido a que en el video se ve a la camioneta esperándola en varias ocasiones.

Un video, transmitido en vivo desde las cuentas de Vanessa Huppenkothen, muestra una camioneta SUV roja circulando en una avenida mojada de la Ciudad de México durante la noche. La grabación, realizada desde el interior de otro vehículo, registra la interacción entre ambos. Se observan luces de vehículos, infraestructura urbana como puentes peatonales y un anuncio de estación de servicio. Las imágenes documentan un aparente intento de cierre de paso. El contenido fue compartido originalmente por Huppenkothen en sus redes sociales.

El material muestra que la camioneta Toyota color rojo redujo la velocidad y maniobró para impedir que Huppenkothen la rebasara en al menos una ocasión. La conductora, visiblemente alterada, continuó al volante mientras transmitía en directo y solicitaba ayuda debido a que el vehículo insistía en estar cerca de ella.

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La situación se resolvió cuando el vehículo se orilló y dos unidades del Ejército Mexicano pasaron por la avenida, entre el vehículo de la comunicadora y la camioneta señalada. Huppenkothen aprovechó ese momento para acelerar y alejarse del automóvil.

Durante la transmisión, la presentadora expresó su temor en tiempo real: “Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace”, se escucha en el video.

En otro momento, anticipando el peor escenario, advirtió: “Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr**. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya”.

Confirmó que se encuentra bien luego de los momentos de temor

Huppenkothen no compartió más detalles sobre el hecho ni si hizo una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Horas después, en sus historias de Instagram, Vanessa Huppenkothen agradeció el apoyo de sus seguidores: “Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo”, indicó.

Sin embargo, Huppenkothen no precisó si presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ni brindó más detalles acerca de lo sucedido cuando se retiró de la zona donde se encontraba la camioneta sospechosa.

Montachoques: el delito que usuarios relacionaron con el caso

El comportamiento registrado en el video llevó a usuarios de redes sociales a vincular el episodio con el modus operandi de los llamados montachoques: personas que provocan o simulan percances viales para intimidar a conductores y exigirles dinero.

Aunque el modus operandi podría tratarse de un montachoques, las autoridades serán las encargadas de determinar las posibles responsabilidades en los hechos compartidos por la comunicadora.

Vanessa Huppenkothen hospitalizada por una bacteria
A través de redes sociales Vanessa Huppenkothen dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia cuando cubría el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que este incidente ocurrió semanas después de que la conductora superara una crisis de salud que interrumpió su participación en la cobertura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a que fue hospitalizada de urgencia por una infección bacteriana en los riñones.

Será en las próximas horas cuando las autoridades brinden mayor información acerca de los hechos en los que se vio involucrada la comunicadora, y detalle si se trató de montachoques o un posible intento de asalto.

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