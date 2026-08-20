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Cancelación de visas: así puede EU presionar a políticos mexicanos sin sancionar al Estado

La estrategia estadounidense se vuelve aún más polémica por la forma en que reacciona el partido gobernante en México

Primer plano de un pasaporte abierto mostrando una visa estadounidense estampada con la palabra "REVOKED" en tinta negra sobre una mesa de madera.
Visa cancelada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La revocación de visas por parte de Estados Unidos ha adquirido un nuevo matiz político en el contexto de las tensiones bilaterales con México.

Este recurso, que Washington puede aplicar a figuras señaladas por corrupción o nexos con el narcotráfico, se percibe ahora como un mecanismo de presión más allá de los motivos migratorios tradicionales, de acuerdo con la Dra. Erika Ruiz Sandoval, docente del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

La potestad de decidir quién puede o no ingresar a territorio estadounidense corresponde exclusivamente al gobierno de ese país, por lo que, la retirada del documento no constituye una confrontación directa contra el Estado mexicano ni implica una transgresión a la soberanía nacional. Además, no está obligado a exponer públicamente sus razones para restringir el acceso a ciertas personas, una práctica que complica la transparencia sobre los verdaderos motivos detrás de cada decisión.

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Este debate ha cobrado especial relevancia porque involucra a personajes públicos, principalmente políticos y funcionarios, que aparecen vinculados a escándalos de corrupción o al crimen organizado. No obstante, la especialista aclaró que en muchos casos no existen pruebas difundidas oficialmente que respalden estas sospechas, el uso de este instrumento diplomático, ha encendido cuestionamientos sobre su finalidad real y las implicaciones para la dinámica política nacional.

La visa como herramienta de presión política

Desde la perspectiva de la académica, la estrategia estadounidense de cancelar visas se vuelve aún más polémica por la forma en que reacciona el partido gobernante en México, Morena. Señaló que existe una tendencia a presentar las decisiones individuales como agresiones contra el país en su conjunto, provocando que esta narrativa pase de una cuestión migratoria a un asunto de defensa nacional y explote el sentimiento nacionalista para consolidar apoyos internos.

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Infografía con águila calva, mapa de México fragmentado, visas rotas y diagrama que muestra seis efectos políticos y consecuencias de la cancelación de visas.
La estrategia de cancelación de visas utilizada como presión política entre México y Estados Unidos genera efectos en la narrativa nacionalista y las negociaciones bilaterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la pregunta sobre el impacto de estas acciones, la experta explicó que EEUU no dirige estas sanciones contra el Estado mexicano, sino contra personas específicas que considera inconvenientes. La percepción de un ataque externo, sin embargo, puede utilizarse para desviar la atención de las problemáticas internas y fortalecer la imagen del gobierno como defensor de la nación.

Consecuencias en el contexto de las negociaciones bilaterales

El momento resulta especialmente delicado porque los dos países están inmersos en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Dra. Ruiz Sandoval advirtió que, a medida que aumentan las presiones, Washington podría buscar mejores condiciones para sí mismo en las negociaciones comerciales.

La cancelación de visas, aunque pueda parecer secundaria frente a los aranceles, adquiere una dimensión política al exponer públicamente a quienes las autoridades estadounidenses consideran indeseables.

Si estas medidas se intensifican y alcanzan a más figuras mexicanas, el riesgo es que el conflicto se utilice como distractor ante la opinión pública nacional.

“No hay nada más potente para distraer a una población que decirles que estamos amenazados desde el exterior. Es un problema particular de las y los funcionarios que hicieron del caso un tema nacional”, puntualizó la experta.

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