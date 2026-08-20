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Mar Contreras responde a Rosa María Noguerón tras polémicas declaraciones sobre La Casa de los Famosos México: “Ahora resulta”

El intercambio surgió después de que la productora cuestionara las críticas de la intérprete hacia la cuarta temporada

Mar Contreras
(La Casa de los Famosos México)
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La polémica entre Mar Contreras y Rosa María Noguerón volvió a tomar fuerza después de que la actriz publicara un nuevo mensaje en su cuenta de X. Aunque Contreras no mencionó directamente a la productora, sus palabras aparecen después de que Noguerón cuestionara públicamente sus críticas hacia la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026.

“Ahora resulta que una es la que ‘mordió’ la mano que le dió de comer … #0tibia”, escribió Contreras, en una publicación que rápidamente llamó la atención por la referencia a una frase utilizada previamente por Noguerón para hablar sobre las opiniones de la actriz.

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El mensaje no incluye una explicación adicional ni señala de manera directa a quién va dirigido. Por ello, la relación entre ambas declaraciones se mantiene como una interpretación derivada de la cercanía temporal y del tema que las había enfrentado.

Rosa María Noguerón había lanzado una dura crítica

La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La respuesta de Noguerón ocurrió después de que Mar Contreras utilizara sus redes sociales para expresar su opinión sobre algunos de los posicionamientos que se estaban desarrollando dentro del reality. Entre sus comentarios, la actriz escribió: “Ay me avisan quién sale, ya puse una peli en Netflix”.

Al ser cuestionada sobre aquellas publicaciones, la productora reconoció que Contreras tenía derecho a expresar su opinión. Sin embargo, inmediatamente después lanzó una crítica que terminó convirtiéndose en la frase central de la controversia.

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“Pues mira, cada quien dirá lo que quiere decir. Nosotros ahora sí que libertad de prensa. Sin embargo, me parecería muy triste, ¿no? Que alguien muerda la mano de quien le dio de comer”, declaró Noguerón.

La productora añadió otra frase que elevó el tono del intercambio: “Tus palabras hablan más de ti que de los demás”. Desde entonces, aquella expresión quedó instalada en la conversación alrededor de las diferencias entre ambas.

La polémica también involucró un promocional del reality

Tres tuits de Mar Contreras con su foto de perfil, texto, iconos de comentarios, retuits, me gusta, vistas y la hora de publicación
Mar Contreras critica los posicionamientos de los participantes en La Casa de los Famosos 4 a través de tres publicaciones en redes sociales. (Captura de pantalla: X)

El desacuerdo entre Contreras y la producción no surgió únicamente por sus comentarios sobre la dinámica del programa. Previamente también se había generado controversia por la ausencia de la actriz en un promocional animado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Contreras explicó que había enviado la autorización para utilizar su imagen el 19 de junio, después de realizar modificaciones al documento siguiendo las recomendaciones de su equipo.

Con ello, la actriz negó que hubiera existido algún conflicto relacionado con el permiso para aparecer en el material.

¿Mar Contreras respondió a la productora?

Mar Contreras
Mar Contreras

La reciente publicación de Contreras volvió a poner sobre la mesa aquella frase de Noguerón. Aunque la actriz no escribió el nombre de la productora, la referencia a “la mano que le dió de comer” coincide directamente con las palabras que Noguerón había utilizado días antes.

“Ahora resulta que una es la que ‘mordió’ la mano que le dió de comer … #0tibia”, escribió la actriz. El mensaje, por ahora, no contiene una explicación que confirme de manera explícita que se trate de una respuesta dirigida a la productora.

La situación deja abierta la interpretación sobre el significado de la publicación, mientras el intercambio continúa generando conversación alrededor del reality. Lo único evidente es que aquella frase que comenzó como una crítica de Noguerón ahora regresó al centro de la discusión con una nueva publicación de Contreras.

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