Secretaría de Cultura apoyará a editorial ERA: Sheinbaum lamenta posible cierre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el anuncio de reducción de operacionesla editorial mexicana ERA. Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves, la mandataria dijo:
“No es buena noticia que cierren una editorial de libros, entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar”, expresó Sheinbaum; además, dijo que ya se comunicó con Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura para que se acerque a la editorial para conocer las necesidades que tiene.
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