Secretaría de Cultura apoyará a editorial ERA: Sheinbaum lamenta posible cierre

Claudia Sheinbaum habla desde un podio oficial de México con la bandera nacional de fondo. (Presidencia )

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el anuncio de reducción de operacionesla editorial mexicana ERA. Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves, la mandataria dijo:

“No es buena noticia que cierren una editorial de libros, entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar”, expresó Sheinbaum; además, dijo que ya se comunicó con Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura para que se acerque a la editorial para conocer las necesidades que tiene.

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