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Secretaría de Cultura apoyará a editorial ERA: Sheinbaum lamenta posible cierre

La editorial venderá libros, incluyendo ejemplares considerados ‘joyas literarias’ en la próxima Feria Internacional del Libro del Zócalo en la Ciudad de México

Mujer vestida con saco azul y blusa rosa claro frente a un podio de madera con el escudo de México, flanqueada por una bandera mexicana y dos micrófonos
Claudia Sheinbaum habla desde un podio oficial de México con la bandera nacional de fondo. (Presidencia )
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el anuncio de reducción de operacionesla editorial mexicana ERA. Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves, la mandataria dijo:

“No es buena noticia que cierren una editorial de libros, entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar”, expresó Sheinbaum; además, dijo que ya se comunicó con Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura para que se acerque a la editorial para conocer las necesidades que tiene.

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