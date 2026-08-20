Registro Beca Benito Juárez 2026: fechas, documentos y todo lo que debes saber para la inscripción de septiembre

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en septiembre (X@avisosbienestar)

Guardar

La Beca Universal Benito Juárez seguirá ampliando su cobertura y abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre. El programa está disponible en todos los estados de la República Mexicana y va dirigido a estudiantes de educación media superior que cursen en alguna escuela pública.

Cada participante recibe un apoyo bimestral de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La meta de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

PUBLICIDAD

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro solo será en línea y requiere Llave Mx

Aunque las autoridades aún no dan a conocer las fechas oficiales para el registro, se espera que la convocatoria se lleve a cabo del 21 al 30 de septiembre. Sin embargo, cabe señalar que previamente se realizarán las asambleas informativas donde se explicarán todos los detalles sobre el proceso.

El registro se podrá realizar directamente en el portal oficial de la beca www.becabenitojuarez.gob.mx, ahí los interesados tendrán que subir los documentos necesarios que son CURP certificada, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela, un comprobante de domicilio reciente y datos de contacto.

Se debe tener en cuenta que previamente, los estudiantes deberán crear una cuenta en Llave Mx para poder realizar el trámite.

Aunque las autoridades aún no dan a conocer las fechas oficiales para el registro, se espera que la convocatoria se lleve a cabo del 21 al 30 de septiembre (X@avisosbienestar)

¿Cómo crear la cuenta Llave Mx para poder registrarme a la beca?

El primer paso para crear la Llave MX es ingresar directamente a la página www.llavemx.gob.mx. Ahí se deberá seleccionar en “Crear Cuenta”, ingresar la CURP del aspirante, dar clic en “No soy un Robot” y luego en “Continuar”.

PUBLICIDAD

Si la CURP es correcta se llenarán automáticamente los datos personales. Después se tendrá que escribir el código postal, seleccionar la colonia y dar clic en “Siguiente”. Luego, se deberán llenar los datos de contacto (teléfono celular o correo electrónico). Por último se tendrá que crear una contraseña y anotarla en un lugar seguro.

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

Entrega de tarjetas iniciará en noviembre

Finalmente, se espera que la dispersión de tarjetas del Bienestar comience el 3 de noviembre y finalice el 6 de diciembre de 2026.

Los beneficiarios recibirán el plástico únicamente si cumplen con el proceso de registro dentro de las fechas establecidas. Las asambleas y capacitaciones previas tienen como objetivo orientar a los estudiantes sobre el procedimiento y el uso de la nueva cuenta bancaria.

PUBLICIDAD