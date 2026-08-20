México
Agregar Infobae enGoogle

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 20 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este jueves 20 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este jueves 20 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 16,96 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,08% respecto al precio de cierre anterior de 16,94 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,42%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del -7,63%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento sostenido tras un período de estabilidad. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,66%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,42%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

PUBLICIDAD

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Suprema Corte niega a los estados hacer leyes sobre la extorsión

El Pleno resuelve que, tras la reforma constitucional, la facultad para definir estas conductas delictivas corresponde al Congreso

La Suprema Corte niega a los estados hacer leyes sobre la extorsión

Aseguran en Iztapalapa a la camioneta que persiguió a Vanessa Huppenkothen

Los elementos de seguridad detuvieron al conductor, quien negó haber estado involucrado en el hecho

Aseguran en Iztapalapa a la camioneta que persiguió a Vanessa Huppenkothen

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 20 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 20 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto: continúa el bloqueo en la carretera México-Pachuca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto: continúa el bloqueo en la carretera México-Pachuca

Morras Malditas exhibe a La Corneta por apropiarse de su contenido y alterar sus voces: “en pleno 2026 sigue pasando”

Jannis y Maldo lamentan que en pleno 2026 un programa se apropie del trabajo de mujeres y modifique sus voces sin mencionarlas

Morras Malditas exhibe a La Corneta por apropiarse de su contenido y alterar sus voces: “en pleno 2026 sigue pasando”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fernando Farías Laguna se encuentra en manos de autoridades mexicanas

Fernando Farías Laguna se encuentra en manos de autoridades mexicanas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: México desiste de extradición de Fernando Farías Laguna

El precio de ser jefe del CJNG:  la historia y colapso familiar del Tío Lako en seis meses

Casa cateada de Los Rusos en Mexicali estaría vinculada al secuestro del Gadafi, cantante de corridos tumbados

México desiste de extradición de Fernando Farías Laguna: Argentina ordena su salida de prisión

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella elige a Brianda Deyanara como la más guapa de La Casa de los Famosos México y reaviva su shipeo

Nicola Porcella elige a Brianda Deyanara como la más guapa de La Casa de los Famosos México y reaviva su shipeo

Morras Malditas exhibe a La Corneta por apropiarse de su contenido y alterar sus voces: “en pleno 2026 sigue pasando”

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se definen los finalistas de la prueba de salvación

Zayn Malik presume  playera de la Selección Mexicana tras el triunfo de Inglaterra en el Mundial 2026

Surge nueva denuncia contra Dharius, exintegrante de Cartel de Santa, expareja lo acusa de amenazas con arma de fuego

DEPORTES

Asociación Mexicana de Futbolistas exige medidas concretas tras expresiones en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil

Asociación Mexicana de Futbolistas exige medidas concretas tras expresiones en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil

Lucha Kingdom: estos son los 12 luchadores de NJPW que llegarán a la Arena México para enfrentar al CMLL

Ryan García analiza la derrota de Canelo vs Crawford y revela por qué el mexicano perdió

Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 5 en la Liga Mx

Federación Mexicana de Futbol presenta nuevo modelo deportivo en la Liga Mx: en qué consiste y cómo beneficia a los equipos