Exponen a presuntos montachoques responsables de perseguir a Vanessa Huppenkothen en la CDMX

La conductora documentó en tiempo real que una camioneta roja la seguía mientras manejaba sola al sur de la Ciudad de México. (Instagram/ @vanehupp)

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La noche del 19 de agosto, Vanessa Huppenkothen denunció en sus redes sociales que fue seguida por una camioneta roja mientras conducía sola al sur de la Ciudad de México.

La situación, documentada en tiempo real por la propia presentadora, generó alerta entre usuarios y obligó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a activar protocolos de búsqueda e investigación con base en la información difundida.

El reporte se reactivó luego de que las autoridades capitalinas localizaron una camioneta Toyota presuntamente involucrada en la Calzada Ignacio Zaragoza de Iztapalapa. (Redes Sociales)

Horas después del incidente, autoridades capitalinas localizaron la camioneta Toyota presuntamente involucrada en la alcaldía Iztapalapa.

El conductor, quien negó cualquier relación con los hechos, fue presentado ante un Juez Cívico por escandalizar en la vía pública. La identidad de los presuntos responsables sigue bajo investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

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SSC ubica el vehículo vinculado al caso

La SSC enfocó su seguimiento policial principalmente en los videos de seguridad y placas de circulación detectadas.

El vehículo fue ubicado sobre la calzada Ignacio Zaragoza , colonia Tepalcates .

Personal especializado revisó imágenes captadas durante la persecución y realizó acciones para identificar a quienes viajaban en la camioneta .

El conductor aseguró que no manejaba la unidad al momento del incidente .

Hasta ahora, no se ha informado sobre una detención penal formal ni se ha confirmado responsabilidad directa.

La SSC analizó videos y las placas de circulación del vehículo para ubicarlo horas después en la colonia Tepalcates. (X/ @SSC_CDMX)

La dependencia sostiene que mantiene abiertas todas las líneas de investigación. El proceso de esclarecimiento sigue en curso y bajo seguimiento institucional.

Presuntos responsables señalados tras la denuncia de la presentadora

En redes sociales, usuarios y cuentas no oficiales difundieron nombres y fotografías de quienes serían los responsables.

Los principales nombres que circularon fueron Uri Gael Oscar Peñaloza e Isabel Rodríguez Sánchez , señalados por distintos perfiles como presuntos integrantes de grupos de montachoques.

Otros usuarios mencionaron a un personaje identificado como Jesús “El Jabalí” Costly .

Otras publicaciones atribuyeron el hecho a personas conocidas en la capital por simular accidentes para extorsionar automovilistas .

Toda información sobre presuntos responsables de momento es preliminar y carece de confirmación institucional.

Las autoridades no han validado oficialmente ninguna de las identidades difundidas en plataformas digitales ni han confirmado su participación en los hechos.

Los principales señalados en redes como responsables de la persecución contra la conductora son Uri Gael Oscar Peñaloza e Isabel Rodríguez Sánchez. Por el momento, sin validación oficial. (X/ @dianestrdgoz)

En este sentido, la presunción de inocencia y la falta de confirmación oficial obligan a manejar con cautela los señalamientos surgidos fuera de los canales institucionales.

Modus operandi: montachoques y extorsión a automovilistas

El incidente reactivó la alerta sobre los llamados montachoques en la capital:

Este grupo opera simulando accidentes viales para intimidar y exigir pagos inmediatos.

Entre las alcaldías donde más se reporta su presencia están Tlalpan , Iztapalapa y Miguel Hidalgo .

La SSC recomienda no ceder ante presiones económicas, permanecer en el vehículo y comunicarse al 911 ante cualquier situación sospechosa.

Huppenkothen compartió que se encontraba a salvo tras la denuncia y el incidente vivido con el presunto grupo de montachoques. (Instagram/ @vanehupp)

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que el incidente sufrido por Huppenkothen corresponda a un caso de montachoques. La investigación sigue abierta y bajo análisis de las autoridades.

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