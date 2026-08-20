Dan inicio foros de la SEP sobre regulación del uso de celulares y redes sociales en escuelas

El titular de la SEP Mario Delgado dio inicio a los foros sobre la regulación del uso de celulares y redes sociales en las escuelas. Crédito: X/ @SEP_mx

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Este miércoles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio inicio a los foros para informar sobre la regulación del uso de celulares y redes sociales en las escuelas del país.

La dependencia a cargo de Mario Delgado ha dicho que estos foros tienen como objetivo, advertir riesgos para niñas, niños y adolescentes relacionados con la exposición a contenido sexual, violencia, extorsiones y reclutamiento criminal.

Durante su participación en el primer Foro Nacional sobre Tecnología y Educación, celebrado en Nuevo León, Delgado Carrillo reveló que existe un consenso creciente entre autoridades educativas para establecer reglas sobre el uso de dispositivos móviles dentro de los planteles.

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17 entidades federativas ya cuentan con alguna regulación sobre el uso de celulares

El titular de la SEP explicó que, actualmente, 17 entidades federativas del país cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas de educación básica, mientras que otros cinco estados mantienen debates sobre posibles medidas.

Mario Delgado aclaró que la intención de las autoridades educativas no es prohibir los dispositivos, pero sí evitar su uso indiscriminado durante la jornada escolar, que es lo que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hasta el momento, en la mayoría de los planteles el tener un acceso indiscriminado sí representa más riesgos por todo lo que significa que los niños menores de edad tengan acceso a las redes sociales”, dijo.

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En Nuevo León comenzaron los foros sobre la regulación del uso de celulares y redes sociales en los planteles educativos. Crédito: X/ @SEP_mx

Objetivo es evitar exposición de menores a contenido sexual y violento

Delgado Carrillo –al igual que lo hecho por Sheinbaum Pardo en sus conferencias mañaneras– recordó que diversos estudios han documentado que los menores de edad corren el riesgo de quedar expuestos a contenidos que ni siquiera buscan activamente en internet.

“Hay evidencia de que tienes acceso a contenido indeseado, incluso que ni siquiera los jóvenes o adolescentes buscan, como pornografía, violencia, como acoso sexual”, agregó.

También mencionó riesgos relacionados con el robo de identidad, extorsiones, problemas de salud mental y la adicción generada por el uso excesivo de las pantallas.

De acuerdo con la SEP, otro de los objetivos es disminuir los efectos negativos que las redes sociales pueden generar en el desarrollo cognitivo, la calidad del sueño, así como las habilidades socioemocionales.

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Alistan consulta nacional con docentes

Como parte del debate, la Secretaría de Educación Pública llevará a cabo una consulta nacional con más de un millón de docentes durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, programada para el 24 y 25 de agosto próximos.

El titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, participa en la inauguración de foros para regular el uso de teléfonos celulares y redes sociales en centros educativos. El evento aborda el impacto de la tecnología en el ámbito escolar.

Además, se anunciaron otros foros en los estados de Quintana Roo y Puebla, al tiempo que las autoridades educativas estatales fueron convocadas a organizar mesas de análisis propias.

Nuevo León sí eliminará modelo de escuelas militarizadas

Aprovechando su visita a Monterrey, Nuevo León, Mario Delgado también confirmó que para el próximo ciclo escolar dejarán de operar bajo un esquema militarizado 11 planteles del Colegio Militarizado Mariano Escobedo.

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Sobre esta determinación, el secretario de Educación reveló que, tras un acuerdo con el gobierno de Nuevo León, que encabeza el emecista, Samuel García, los centros educativos serán transformados y cambiarán sus planes de estudio para eliminar cualquier esquema de instrucción militar.

La SEP organizó el primer foro sobre la regulación del uso de celulares en Nuevo León. Crédito: X/ @SEP_mx

“No puede haber educación militarizada en el país porque no está contemplada en la Constitución ni en ninguna ley”, expresó.

Asimismo, aclaró que la SEP no está en contra de la disciplina escolar, pero rechazó tajantemente que se justifiquen posibles abusos o actos de violencia bajo el argumento de una formación tipo castrense.

A la espera de los demás foros y la consulta nacional con docentes, la SEP ya discute la regulación del uso de celulares y redes sociales en las escuelas del país.

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