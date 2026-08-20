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UNAM reporta 22 intentos de trampa en examen de control, confirma el rector Leonardo Lomelí

El rector aseguró que cada expediente observado podrá analizarse de manera individual y, de demostrarse algún error de la institución, se restablecerán los derechos del aspirante

UNAM detectó al menos 22 intentos de trampa durante el examen de control (X/ @UNAM_MX)
UNAM detectó al menos 22 intentos de trampa durante el examen de control (X/ @UNAM_MX)
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó al menos 22 casos de trampas entre aspirantes que intentaron vulnerar la prueba de control presencial aplicada en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, para validar los resultados del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, según informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Las irregularidades incluyeron uso de celular en los baños, lentes con cámara, grabación de preguntas y alteración de documentos oficiales. Aunque el rector señaló que se trata de una proporción menor frente a los más de 30 mil aspirantes que ya habían presentado la prueba hasta ese momento, advirtió que los casos confirman nuevos intentos por afectar el proceso de selección.

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Al término de la aplicación del examen en la Ciudad de México, Lomelí Vanegas explicó que las incidencias se concentraron en esa sede. “Sí se han identificado algunos casos, tan sólo en esta sede ha habido 22 casos”, dijo.

La evaluación para aspirantes a licenciatura se realiza hoy 17 de agosto en tres bloques de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas
La evaluación para aspirantes a licenciatura se realiza hoy 17 de agosto en tres bloques de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas

Estos fueron los intentos de trampa durante el examen de control de la UNAM

Detalló ante los medios que una de las prácticas detectadas consistió en modificar los comprobantes de cita para presentar la evaluación. “Modificaron su comprobante, ya fuera el nombre o algún dato. Alteraron el documento que originalmente se les dio para descargar”, agregó.

También señaló que personal universitario sorprendió a varios aspirantes con dispositivos prohibidos durante la aplicación. “Se registraron casos de uso de celular. Por ejemplo, en los baños. Hubo intentos de extraer el contenido del examen. Me tocó ver casos que se volvieron a presentar aquí de uso de lentes con cámara. Hubo quien de plano sí sacó su cámara y se puso a grabar”, afirmó.

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Entre las irregularidades mencionadas por la UNAM están el uso de celular en los baños, lentes con cámara, grabación de preguntas del examen y alteración de comprobantes de cita y otros documentos oficiales.

Lomelí Vanegas indicó además que en otras sedes también hubo reportes, aunque en menor número. Mencionó los casos de León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca; y Tijuana, Baja California, donde las incidencias se relacionaron sobre todo con el uso de teléfonos celulares.

La UNAM continúa con la aplicación del examen de control para el ingreso a la licenciatura (X/ @UNAM_MX)
La UNAM finalizó la aplicación del examen de control para el ingreso a la licenciatura (X/ @UNAM_MX)

UNAM regresará a los exámenes presenciales en 2027

Al hablar sobre la experiencia previa del examen de admisión en línea, el rector reconoció que la universidad no calculó el alcance del negocio que ofrece apoyos irregulares a quienes buscan ingresar. “Creo que subestimamos el tamaño del negocio que desafortunadamente hay detrás de vender este tipo de ayuda”, declaró.

A partir de estos antecedentes, sostuvo que la experiencia refuerza la posibilidad de que la UNAM vuelva a los exámenes presenciales de ingreso, al menos mientras no existan condiciones suficientes para garantizar la equidad en las evaluaciones en línea.

Sobre los aspirantes a quienes se les suspendió la aplicación, el rector precisó que cada caso puede revisarse de forma individual. Añadió que, si la universidad detecta un error propio, el derecho de la persona afectada se restituirá antes de la publicación de resultados.

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