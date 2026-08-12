Ganaderos prevén que abrir la frontera a EEUU modere las exportaciones mexicanas de carne

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Ciudad de México, 12 ago (EFE).- La reapertura gradual de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano en pie podría moderar el fuerte crecimiento de las exportaciones de carne procesada de México, que aumentaron durante los 14 meses de cierre y se beneficiaron de precios internacionales récord, advirtió este miércoles la industria cárnica.

Alonso Fernández Flores, presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (Anetif), explicó en un comunicado que el cierre obligó a retener en México becerros y vaquillas que anteriormente se exportaban vivos, y canalizarlos hacia corrales de engorda y plantas procesadoras nacionales.

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Esto fortaleció la exportación de cortes con mayor valor agregado y permitió a empacadores compensar parte del impacto que sufrieron los productores de ganado en pie, señaló Fernández.

Según la Anetif, el valor de las exportaciones mexicanas de carne de res aumentó un 65 %, más del doble que el crecimiento del volumen enviado, del 31,8 %, impulsado por los elevados precios internacionales.

Ahora, con el reinicio de las exportaciones de animales vivos, se espera que disminuya el excedente de ganado destinado al procesamiento interno y que el crecimiento extraordinario registrado por las ventas de carne tienda a estabilizarse.

“La reapertura será gradual y podrá ajustarse en función de la evaluación continua del riesgo sanitario y de los avances observados en la implementación de las medidas de control”, señaló Fernández.

El proceso comenzará el próximo 24 de agosto por el puerto estadounidense de Douglas, Arizona, y posteriormente avanzará hacia otros cruces fronterizos, sujeto al cumplimiento de las medidas sanitarias acordadas entre México y Estados Unidos para contener el gusano barrenador del ganado.

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Todos los animales que entren en Estados Unidos serán inspeccionados para descartar signos de la plaga.

Sonora y Chihuahua serán los primeros estados beneficiados por ser considerados de menor riesgo sanitario, según la Anetif, que citó información del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA).

Ambos estados concentran la mayor parte del comercio fronterizo mexicano de ganado, con entre 500.000 y un millón de cabezas enviadas anualmente a centros de engorde estadounidenses, de acuerdo con el Gobierno de Sonora.

La reapertura deja por ahora fuera a Durango, que antes del cierre exportaba entre 160.000 y 234.000 cabezas anuales.

Pese al regreso de las exportaciones de ganado vivo, la Anetif anticipó que la demanda estadounidense de carne mexicana continúe elevada porque el hato ganadero de Estados Unidos se encuentra en sus niveles más bajos en siete décadas.

La organización sostuvo además que los 14 meses de cierre permitieron a México fortalecer su infraestructura de procesamiento y consolidar la venta de cortes empacados, un negocio de mayor valor agregado que la exportación de ganado en pie.

El cierre de la frontera se produjo como parte de las medidas para impedir la propagación hacia Estados Unidos del gusano barrenador, una plaga que ha afectado al sector ganadero mexicano y provocado sucesivas restricciones comerciales. EFE