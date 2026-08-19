Ricardo Monreal recomienda a los ministros alcanzar “un acuerdo” para elegir en 2027 al próximo presidente de la SCJN

La presidencia de la Suprema Corte está generando un conflicto interno, del que Ricardo Monreal se deslindó. Crédito: Especial

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Este martes, Ricardo Monreal, coordinador de las y los diputados de Morena, habló sobre cómo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberán elegir a su presidente o presidenta en 2027.

Ante medios de comunicación, Monreal Ávila reconoció que existe una contradicción en la Constitución, ya que el artículo 94 indica que “la presidencia de la Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva”.

Con base en lo que dicta ese numeral, la ministra Lenia Batres Guadarrama sería la presidenta del Máximo Tribunal del país, ya que fue la segunda más votada en la elección judicial que se celebró en 2025.

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Congreso no corrige contradicción y pone en aprietos a ministros

Aunque el artículo 94 constitucional es claro y fue parte de la reforma judicial que impulsó el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2024, el Congreso dejó vigente otra normativa que permite al Pleno de la Suprema Corte elegir a su presidencia por mayoría de votos, así que el cargo se definiría por los nuevo integrantes que integran al Máximo Tribunal.

Ricardo Monreal llama a acuerdo entre ministros

Al ser cuestionado al respecto, Ricardo Monreal aseguró que en los próximos meses se podría derogar una de las dos formas de rotación de la presidencia de la Suprema Corte; sin embargo, en caso de que no ocurra así, llamó a que los ministros lleguen a un acuerdo para elegir a la o el ministro presidente.

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“Lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable. Creo que deben tener un cuerpo pequeño y capacidad para decidir internamente”, comentó Monreal Ávila.

La ministra Lenia Batres no tiene garantizada las presidencia de la Corte. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

Responsabiliza al Legislativo por dejar vigentes dos normas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que con la elección no cree que se ratifique por dos años a Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte; al tiempo que recordó el “gran problema” cuando propusieron prorrogar la presidencia del exministro Arturo Zaldívar.

Además, reconoció que el Poder Legislativo tiene responsabilidad en que actualmente existan dos reglas en la Constitución –artículos 94 y 97– para la selección de presidentes de la Corte, pero insistió en que se puede llegar a un acuerdo y “hay una salida institucional jurídica”.

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¿Bloquean arribo de Lenia Batres a presidencia de la SCJN?

Pese a que la ministra Lenia Batres tiene línea directa para presidir la Suprema Corte en 2027, tanto el Ejecutivo como el Legislativo no han sido tajantes a la hora de pronunciarse al respecto, al contrario, juegan con las dos normas para que el Máximo Tribunal elija a su próximo presidente.

Al igual que Ricardo Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que serán las y los ministros de la Corte los que decidan quién los presidirá a partir del año entrante, con ello, dejan entrever que no están 100 por ciento de acuerdo con la elección de Batres Guadarrama.

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Ricardo Monreal llamó a un acuerdo entre ministros para que elijan a su presidente, y reconoció la contradicción en la ley.

También ha trascendido –desde el pasado mes de junio– que el bloque mayoritario perfila a Yasmín Esquivel para ser nueva ministra de la Suprema Corte.

Ante este entorno de “animadversión insana”, como dijo la ‘ministra del pueblo’, y si no se rota la presidencia, Lenia Batres necesita los votos de los ministros con quienes hoy mantiene sus mayores confrontaciones.

Aunque la División de Poderes debería prevalecer, sin el apoyo explícito de Sheinbaum y Monreal, parece que Lenia Batres deberá buscar, por medio de acuerdos entre los ministros, la presidencia de la SCJN.