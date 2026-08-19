Caifanes y 31 minutos en concierto, te decimos cuándo y dónde

El Festival del Alfeñique 2026 trae música gratis a Toluca con Caifanes, 31 Minutos y más artistas. (Composición: AP / Prime Video)

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El Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2026 en Toluca se prepara para recibir a miles de asistentes con una cartelera de conciertos gratuitos.

Caifanes y 31 Minutos encabezan la lista de artistas que se presentarán en la explanada del Mercado Juárez.

El evento se llevará a cabo durante el mes de octubre y busca celebrar el Día de Muertos integrando música, tradiciones y actividades culturales para toda la familia.

La Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2026 responde a la tradición de rendir homenaje a los difuntos, combinando la venta de dulces típicos y una programación artística de alcance nacional e internacional.

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Así, los organizadores buscan fortalecer el sentido comunitario y mantener vivas las expresiones populares del Estado de México mediante espectáculos masivos y gratuitos.

Caifanes: apertura musical del festival

El regreso de Caifanes a los escenarios de Toluca marca uno de los momentos más esperados de la edición 57 del festival.

La agrupación, reconocida por su legado en el rock en español, será la encargada de inaugurar la serie de conciertos gratuitos.

Su participación está programada para el 14 de octubre en la explanada del Mercado Juárez, sede principal del evento.

El regreso de Caifanes a los escenarios de Toluca marca uno de los momentos más esperados de la edición 57 del festival. (Cortesía)

31 Minutos: un show para toda la familia

El fenómeno 31 Minutos también forma parte de la cartelera del festival.

Según lo anunciado por las autoridades culturales de Toluca, el grupo chileno llegará a México para ofrecer su espectáculo el 18 de octubre.

Aunque falta la confirmación oficial de la participación de algunos personajes del noticiero ficticio, la presencia de 31 Minutos ya genera expectativas entre niños y adultos.

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El acceso al concierto será gratuito, en el mismo espacio que el resto de las actividades musicales.

La propuesta de 31 Minutos destaca por su humor y su enfoque dirigido a todas las edades, lo que garantiza un ambiente inclusivo y alegre durante la jornada artística.

El grupo chileno llegará a México para ofrecer su espectáculo el 18 de octubre. (Merary Núñez)

Feria y Festival del Alfeñique: programación y actividades

La agenda de la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2026 abarca mucho más que conciertos. A lo largo de dos semanas, la explanada del Mercado Juárez recibirá a 13 agrupaciones y artistas de reconocida trayectoria nacional e internacional.

Entre las presentaciones musicales más esperadas de la feria se encuentran:

Caifanes: 14 de octubre

La Adictiva: 15 de octubre

Yuri: 16 de octubre

Los Ángeles Azules: 17 de octubre

31 Minutos: 18 de octubre

Santa Fe Klan: 22 de octubre

Haragán y Compañía: 23 de octubre

Liran’Roll: 25 de octubre

El Trono de México y Alacranes Musical: 29 de octubre

El Malilla: 31 de octubre

Los Tigres del Norte: 1 de noviembre

Además de la música, el festival ofrece una monumental expo-venta artesanal que reúne más de 250 puestos en los tradicionales Portales de Toluca.

Los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir calaveritas de azúcar alfeñique, chocolates y otros dulces típicos del Día de Muertos.

La experiencia se complementa con recorridos nocturnos de leyendas en el Panteón de la Soledad y una marcha zombie, actividades que refuerzan el carácter lúdico y popular de la festividad.

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Acceso y ambiente en la Feria del Alfeñique 2026

El acceso a todos los conciertos y actividades de la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2026 será totalmente gratuito, sin necesidad de boletos.

Las presentaciones se realizarán en la explanada del Mercado Juárez, ubicada en el Centro Histórico de Toluca, y están abiertas al público en general.

La edición 57 de la feria representa una oportunidad para que la población del Estado de México y los turistas participen en una de las celebraciones más arraigadas del país.

La combinación de actividades artísticas, música gratuita y tradiciones populares convierte a esta feria en un punto de encuentro para distintas generaciones, reafirmando su relevancia dentro del calendario cultural del país.

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