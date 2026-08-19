Consuelo Duval confiesa que Ernesto Laguardia fue su crush en la infancia

Consuelo Duval señaló a Ernesto Laguardia como su crush de la infancia. Foto: Instagram

Guardar

La actriz y conductora, Consuelo Duval confesó durante una emisión del programa Netas Divinas que Ernesto Laguardia fue el hombre que le “robó el corazón” desde su infancia.

La declaración de Consuelo resurgió en redes sociales esta semana, impulsada por la participación del actor en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La resurrección viene después de que Ernesto Laguardia comenzará a tener más participación dentro de la casa, en donde tras ser nominado y volver a la casa se ve más suelto dentro del reality.

La pregunta que detonó la confesión en Netas Divinas fue directa: “¿De quién estaban enamoradas cuando eran niñas?”.

Mientras sus compañeras de panel pensaban, Duval respondió sin pausa y sin titubear.

“Uy, Ernesto Laguardia, yo. ¡Uf! Me moría de amor por él”, dijo la conductora ante las cámaras de Netas Divinas.

Ernesto Laguardia era el crush de la infancia de Consuelo Duval. (La Casa de los Famosos/Dune)

¿Quienes fueron los crushes de sus compañeras?

Las respuestas de sus compañeras fueron diversas, mientras Duval señaló a una de las estrellas más reconocidas en los años 80, sus compañeras eligieron otros perfiles.

PUBLICIDAD

Natalia Téllez señaló a Ewan Mcgregor en la película de Trainspotting como su crush de la infancia.

Por su parte Daniela Magun eligió a Gael García durante la telenovela El abuelo y yo.

Por último Jacky Bracamontes, conductora que en su momento era parte del elenco de Netas Divinas, señaló que Luis Miguel siempre fue y sigue siendo su crush.

“Bueno, no físicamente, pero me sigue gustando Luis Miguel, me gustaba mucho Luis Miguel”, comentó Bracamontes.

Las Netas Divinas compartieron quien era su crush en la infancia. Créditos: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El clip viral que regresa con La Casa de los Famosos México

Las cuentas del programa rescataron el momento justo cuando Laguardia gana mayor visibilidad como habitante del reality.

Los comentarios en redes coincidieron en señalarlo como uno de los galanes más reconocidos de la industria del entretenimiento en México.

Entre los mensajes de los seguidores también emergió una observación: aunque ambos pertenecen a generaciones cercanas, la diferencia de edad entre los dos es de casi una década.

PUBLICIDAD

Ernesto Laguardia tiene 66 años mientras que Consuelo Duval tiene 57 años.

Ernesto Laguardia le lleva casi diez años de diferencia a Consuelo Duval. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

De los foros de Quinceañera a La Casa de los Famosos

Ernesto Laguardia Longega nació el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Su carrera arrancó con fuerza en la telenovela Quinceañera, su primer protagónico, donde compartió pantalla con Adela Noriega y Thalía.

Años después se consolidó como figura del Programa Hoy, donde acumuló una audiencia que lo sigue hasta hoy.

En la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, el actor continúa generando conversación. Durante la gala deli lunes participó en el Elevador del Destino, dinámica que otorga un beneficio dentro de la casa, aunque fue el stylist Aldo Rendón quien se impuso en la competencia.

PUBLICIDAD

Tras el resultado, Laguardia fue reubicado a la habitación Malibú junto a Yanet García y Cynthia Klitbo.

En su vida personal, está casado con Patricia Rodríguez, con quien tiene tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano.

Quinceañera fue el primer protagónico de Ernesto Laguardia. (Instagram: ernestolaguardiaoficial)

Consuelo Duval, una conductora sin filtros

Consuelo Duval es una de las conductoras más abiertas del entretenimiento mexicano.

Su paso por Netas Divinas la consolidó como una de las voces del panel, donde las confesiones personales son parte del formato.

La pregunta sobre los crushes de infancia no fue la excepción: mientras otras conductoras tardaron en responder, Duval puso el nombre sobre la mesa de inmediato.

La conductora no dudo en compartir que Laguardia fue su crush. (@consueloduval)

La espontaneidad de la respuesta fue lo que más circuló en redes, los seguidores del programa recuperaron el clip y lo pusieron de nuevo en circulación en el momento en que Laguardia atraviesa uno de sus periodos de mayor exposición mediática.

PUBLICIDAD

Laguardia sigue en competencia, con la eliminación de Arantza Ruiz, el actor afronta su cuarta semana dentro de la casa y es uno de los perfiles con mayor trayectoria dentro del elenco de esta temporada.