Enterrar un huevo en tus macetas: el truco casero de jardinería que pocos conocen para hacer florecer tus plantas

Una persona coloca un huevo entero en la tierra de una maceta para enriquecer el suelo antes de plantar un brote verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El uso de un huevo fresco dentro de una maceta sería una alternativa casera para aportar materia orgánica al sustrato durante varios meses. El método requiere enterrarlo entero antes de colocar la planta, sin romper el cascarón.

La recomendación compartida por el canal de youtube Huerto Adictos sostiene que el cascarón poroso permite que el contenido se descomponga de forma gradual en la tierra, aunque los resultados pueden variar según la especie, el sustrato, el riego y las condiciones de cada planta.

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El video señala que el huevo puede aprovecharse cuando está próximo a vencerse, tiene mucho tiempo almacenado o presenta una condición que impide usarlo para consumo. La propuesta busca evitar que ese alimento termine en la basura y destinarlo a plantas de maceta o huertos.

Según la explicación de Huerto Adictos, el huevo tarda cerca de un mes en comenzar a descomponerse dentro de la tierra por lo que su efecto como fuente de nutrientes puede mantenerse hasta por ocho meses, sin que sea necesario aplicar otro producto durante ese periodo.

(Captura de Pantalla)

El procedimiento se plantea para trasplantes o para plantar desde cero. La idea es colocar el huevo a cierta profundidad y cubrirlo con tierra antes de instalar la planta, con el fin de evitar que las raíces tengan contacto directo con el cascarón.

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El video muestra el caso de una planta de orégano y compara dos plantas de fresa sembradas en macetas de tamaño similar, con el mismo sustrato. El canal atribuye el mayor crecimiento de una de ellas a que recibió un huevo fresco en la tierra.

Huerto Adictos menciona que el huevo contiene componentes como fósforo, hierro, potasio y vitaminas, mientras que la cáscara se asocia con el calcio. El canal presenta estos elementos como una opción de fertilización casera de liberación lenta.

Aun así, el uso de un huevo entero no sustituye un programa de cuidado para las plantas. La luz, el riego, el drenaje y la calidad del sustrato siguen siendo factores que determinan el crecimiento de una especie.

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Un huevo de gallina permanece junto a un brote en una maceta de terracota colocada sobre una mesa de madera con herramientas de jardinería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para colocar un huevo fresco en las plantas

Selecciona un huevo fresco que no vayas a consumir. Puede ser uno que lleve tiempo guardado o que no tenga condiciones para usarse en la cocina. Prepara la maceta o el espacio de siembra. Retira parte del sustrato para abrir un hueco debajo de la zona donde quedará la planta. Coloca el huevo entero en el fondo. Procura no romperlo, ya que el método busca que sus componentes se liberen poco a poco. Cubre el huevo con una capa de tierra. Debe quedar completamente tapado y separado de las raíces. Coloca la planta sobre el sustrato. Si se trata de un trasplante, acomoda el cepellón con cuidado para no quebrar el huevo ni dañar las raíces. Rellena los espacios con tierra hasta sujetar la planta. Presiona de forma ligera el sustrato para darle estabilidad. Riega como lo haces habitualmente. El huevo no reemplaza los cuidados básicos de la especie ni modifica sus necesidades de agua o luz. Evita mover la planta durante los primeros días para que la descomposición del huevo ocurre de forma lenta y que los cambios no son inmediatos.

Un creador de contenido explica técnicas de jardinería y cultivo al aire libre. En el video se muestra la manipulación de plantas en macetas de barro, el cuidado de brotes y la recolección de huevos de gallina en una cesta de mimbre. Las secuencias incluyen demostraciones prácticas sobre el mantenimiento de cultivos domésticos y actividades de producción agrícola a escala familiar. (Ytb: Huerto Adictos)

Beneficios que atribuye Huerto Adictos al uso del huevo

Aprovecha huevos que ya no se destinarán al consumo.

Aporta materia orgánica al sustrato durante su descomposición.

El cascarón contiene calcio, un elemento presente en varios fertilizantes para plantas.

Permite colocar una fuente casera de nutrientes desde el momento del trasplante.

Puede utilizarse en macetas y en espacios de huerto, de acuerdo con el video.

Reduce la necesidad de manipular la tierra de manera constante, pues el huevo permanece enterrado.

El canal afirma que la liberación de sus componentes puede extenderse hasta por ocho meses.

Se plantea como una alternativa de bajo costo para reutilizar residuos de cocina.

La recomendación de Huerto Adictos se basa en un huevo crudo y fresco, por lo que no corresponde al uso de un huevo cocido.

Antes de aplicarlo, conviene considerar el tamaño de la maceta y vigilar posibles olores o presencia de insectos durante el proceso de descomposición.