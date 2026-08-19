No hay información oficial de que EEUU investigue a Marina del Pilar: Sheinbaum desestima reporte periodístico sobre gobernadora

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el reporte periodístico sobre la presunta investigación de EEUU contra Marina del Pilar

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya información oficial sobre que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sea investigada por autoridades de Estados Unidos, como lo reportó recientemente el medio de comunicaicón ‘Semanario Zeta’.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que su gobierno no han recibido ninguna información por parte del gobierno estadounidense que confirme los señalamientos de la revista.

“Bueno, es un medio de comunicación que dice. Nosotros no tenemos otra información oficial, no hay ninguna información.

“(...) No hay nada de las autoridades de Estados Unidos a las autoridades mexicanas que digan que hay una investigación”, dijo en Palacio Nacional.

Consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien debe aclarar si existe alguna indagatoria contra la gobernadora; sin embargo, recalcó el exhorto a que en todo caso se entreguen pruebas “acordes” con el sistema mexicano.

PUBLICIDAD

“Tiene que informarlo la fiscalía, pero hasta donde tengo entendido, no. Entonces, es muy difícil a través de la publicación de un medio, tendría que venir algo oficial.

“(...) Y en todos los casos, como siempre lo hemos dicho, pruebas que sean acordes con el sistema penal acusatorio mexicano”, concluyó.

Esta semana, el semanario Zeta reportó que la gobernadora y su exesposo, Carlos Torres, son investigados por el autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, y la oferta para firmar una carta profferaparece en audios filtrados como una vía de cooperación para intentar frenar posiblescargoso sanciones.

Información en desarrollo...