Morena propone incluir la Lengua de Señas durante la celebración del grito de Independencia

El Punto de Acuerdo se registró ante la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX para pedir celebraciones accesibles en espacios públicos. (Captura YouTube/ Gobierno de México)

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La diputada Elizabeth Mateos propuso un “Grito Incluyente” en las 16 alcaldías de la CDMX para que las personas con discapacidad participen en los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre en espacios públicos accesibles, una medida que busca trasladar la inclusión desde el discurso oficial hasta la organización concreta de ceremonias, verbenas y actos cívicos.

Dicha propuesta parte de un Punto de Acuerdo registrado el pasado 12 de agosto ante la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX. El planteamiento pidió a las demarcaciones impulsar celebraciones donde las personas puedan asistir y disfrutar de las actividades sin importar sus condiciones físicas, sensoriales o de comunicación.

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En el documento, la legisladora de Morena sostuvo que en México hay 8.9 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 6.8% de la población nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI. Añadió que 53.4% son mujeres, 46.6% hombres y 50% corresponde a personas mayores de 60 años.

Mateos argumentó que las fiestas patrias reúnen cada año a millones de personas en ceremonias del Grito de Independencia, verbenas populares, espectáculos culturales y actividades recreativas en todo el país. Por esa afluencia, planteó que esos espacios deben avanzar hacia un modelo de celebración incluyente.

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En la capital, 8.1% de la población de cinco años y más vive con discapacidad

La diputada de Morena planteó que la afluencia a las ceremonias del Grito de Independencia y las verbenas populares obliga a avanzar hacia un modelo de celebración incluyente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada expuso que en la CDMX el 8.1% de las personas de cinco años y más vive con alguna discapacidad. Para la legisladora, esa proporción obliga a reforzar las condiciones de accesibilidad en espacios públicos y en actividades comunitarias.

También señaló que en la capital hay 114 mil 412 personas con discapacidad auditiva o con dificultades significativas para escuchar. Ese dato sustentó la petición de ampliar la capacitación de servidores públicos y la disponibilidad de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Según la información difundida por el Congreso de la CDMX, la propuesta planteó que la accesibilidad no se resuelva al final, sino desde la planeación de cada evento. Eso incluye rampas para personas en silla de ruedas, rutas de movilidad libres de obstáculos, señalización accesible, sanitarios adaptados, personal de apoyo e intérpretes.

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La morenista sostuvo que la ciudad ha desarrollado políticas para promover la inclusión, pero todavía persisten barreras que dificultan la participación de personas con discapacidad en actividades públicas. Bajo esa lógica, el Punto de Acuerdo busca que las alcaldías incorporen ajustes materiales y humanos en los festejos de septiembre.

La propuesta plantea intérpretes y ajustes físicos en actos oficiales

La diputada señaló que en la capital hay 114 mil 412 personas con discapacidad auditiva y pidió ampliar la capacitación de servidores públicos y la disponibilidad de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. (IMSS)

En su texto, Mateos afirmó que garantizar que las ceremonias del Grito y las verbenas sean accesibles para todas las personas es una acción congruente con los principios de igualdad, inclusión y no discriminación. También subrayó que esas festividades buscan fortalecer la identidad nacional, fomentar la convivencia social y preservar expresiones culturales de la memoria colectiva.

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Sobre la comunicación en actos oficiales, la diputada destacó la función de la Lengua de Señas Mexicana para las personas usuarias de esa lengua, en especial para quienes tienen discapacidad auditiva.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos este 18 de agosto dos artículos de Tamaulipas sobre empleo público para personas con discapacidad y ordenó reponer el proceso legislativo, porque el Congreso local aprobó la norma sin la consulta previa exigida por la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la decisión obliga a emitir una nueva regulación en un plazo de 12 meses.

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La resolución alcanzó disposiciones que reservaban al menos 3% de los empleos públicos municipales para personas con discapacidad. El Pleno determinó que una medida favorable no exime al Congreso de consultar antes a la población a la que va dirigida.