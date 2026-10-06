México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México

La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Antes de salir rumbo al trabajo o la escuela, consulta el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas publican una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del oxígeno, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire de este 6 de octubre para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Buena calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Buena”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Bajo".

PUBLICIDAD

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

CDMX y la contaminación atmosférica

El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)
El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre?

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

La actriz explica por qué no contempla rehacer su vida en pareja a más de 10 años de la muerte de Chespirito

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

Convocatoria UNAM SUAyED 2026: fechas de registro, costo del examen y cómo inscribirte

El registro en línea para el Concurso de Selección Noviembre 2026 del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia se realizará del 8 al 12 de octubre

Convocatoria UNAM SUAyED 2026: fechas de registro, costo del examen y cómo inscribirte

Temblor hoy 6 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 6 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

“¿Me quieren para presidente o para semental?”: él fue el mandatario mexicano que le dio el voto a la mujer y aceptaba su fealdad

Al llegara a la presidencia publicó sus bienes personales y exigió lo mismo a sus funcionarios

“¿Me quieren para presidente o para semental?”: él fue el mandatario mexicano que le dio el voto a la mujer y aceptaba su fealdad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

En el ojo de la DEA y ligados al CJNG: quiénes son los hermanos Talibán, vinculados al posible atentado contra el gobernador de Nayarit

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

Así reaccionó Wendy Guevara al tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026

Ley Cazzu: la cantante rompe el silencio sobre la propuesta legislativa y denuncia las dificultades de las madres solteras

Quién es el primer nominado de la quinta semana en La Granja VIP 2026

Paolita Suárez y amigas de Karina Torres arremeten contra Mariana Ochoa tras ganar La Casa de los Famosos México 2026: “Le quieren levantar la carrera”

DEPORTES

Qué pasará con Raúl ‘Tala’ Rangel para el México vs Chile tras errores en la portería ante Estados Unidos

Qué pasará con Raúl ‘Tala’ Rangel para el México vs Chile tras errores en la portería ante Estados Unidos

Al estilo del Piojo Herrera, Rafa Márquez evade señalamientos por sus resultados con Selección Mexicana

Rafa Márquez aclara la situación de Gilberto Mora tras abandonar la concentración del Tri

Germán Berterame defiende a Rafa Márquez por ausencia de victorias con Selección Mexicana: “Hay que tener paciencia”

Una baja más en Selección Mexicana: Luis Romo dejará la concentración previo al duelo contra Chile