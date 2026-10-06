En el ojo de la DEA y ligados al CJNG: quiénes son los hermanos Talibán, vinculados al posible atentado contra el gobernador de Nayarit

Jorge Octavio García Calderón figura junto a su hermano ante los restos destruidos de una aeronave Cessna en Ixtlán del Río, Nayarit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jorge Octavio García Calderón, alias “Tavo” o “El Talibán”, aparece en la lista de prófugos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por narcotráfico de heroína y lavado de dinero, con última dirección conocida en Ixtlán del Río, Nayarit.

Este personaje, cuya muerte es presumida por las autoridades estatales pero no ha sido confirmada, es uno de los dos hermanos que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga dentro de la trama que envuelve el presunto atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

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Del segundo hermano, identificado por las autoridades únicamente como “Talibán II”, se conocen pocos detalles. Su nombre no ha sido revelado públicamente, pero su detención permitió a la Fiscalía asegurar cinco teléfonos celulares en los que, según la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fueron encontrados mensajes con matrículas de aeronaves, horarios de vuelo y nombres de personas que abordarían cada avión.

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario. RRSS

Entre esa información, aseguró la fiscal, aparecían los vuelos del gobernador.

La revelación cobró relevancia después del desplome de una aeronave utilizada ocasionalmente por Navarro Quintero, ocurrido el domingo 4 de octubre precisamente en la zona de Ixtlán del Río. La Fiscalía investiga si el accidente pudo constituir un atentado contra el mandatario y analiza el posible vínculo de los hermanos “Talibán” con esa hipótesis.

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La aeronave, un Cessna Citation I/SP 501 con matrícula XB-BAR, despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic con destino a Aguascalientes. Dieciocho minutos después del despegue modificó el rumbo en un aparente intento de regresar a Tepic y desapareció de los radares entre las 16:48 y las 17:00 horas.

Los restos de la nave se localizaron un día después cerca de la comunidad de Los Mezquites. En el accidente murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas. El gobernador Navarro Quintero no viajaba a bordo.

Talibán II traía en su celular los vuelos del gobernador

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario. Captura de pantalla

La fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo confirmó en conferencia de prensa que la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis sobre el desplome de la aeronave: “No queremos descartar la posibilidad de que como ocasionalmente el gobernador sí usaba ese vuelo, él hubiese sido el objetivo”, declaró la funcionaria.

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Sin embargo, la sospecha de un posible atentado contra el gobernador se originó semanas antes del desplome, con la detención de Talibán II, señalado por la Fiscalía como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La fiscal contó que, al momento de su captura, le fueron asegurados cinco teléfonos celulares: cuatro Samsung y uno Google. En los dispositivos, los investigadores hallaron mensajes con información de vuelos de los funcionarios.

Como evidencia de la filtración, la fiscal mostró una conversación fechada el 20 de febrero de 2026 a las 10:41 horas en la que se anticipaba un traslado aéreo del mandatario programado para el día siguiente: “Desde un día antes ya se estaba filtrando la agenda del gobernador”, señaló.

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La revisión de esos celulares también permitió detectar la planeación de un posible ataque armado desde un puente de la autopista Tepic-Compostela. Los datos extraídos fueron entregados a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional para sus propias investigaciones.

La presunta muerte de Talibán I, lo que destapó el plan

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal relató en conferencia la secuencia que derivó en la detención de Talibán II. Según su versión, fue hace unas semanas cuando este hombre recibió una llamada en la que le informaban que acababan de matar a su hermano, Talibán I, en un punto de reunión en Ixtlán del Río.

Esa misma mañana se había despedido de él. Talibán I le dijo que iba a una reunión en la zona y le pidió cuidarse porque las cosas estaban mal.

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Al salir de su domicilio tras recibir la noticia, Talibán II notó que un vehículo seguía a su esposa, en lo que interpretó como un intento de ejecutarla. La siguió. En ese momento sufrió un accidente vehicular en Jalisco y recibió disparos de arma de fuego.

La Fiscalía lo trató inicialmente como víctima, al grado de emitir una ficha de búsqueda para localizar a su esposa, y trabajó durante 12 horas en una entrevista bajo ese esquema.

Cuando Talibán II comenzó a autoincriminarse, los agentes suspendieron la entrevista para leerle sus derechos como imputado y asignarle defensor público. Pese a ello, decidió continuar declarando, con asesor jurídico de víctima y defensor público firmando la diligencia.

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El Tavo o Talibán, el hombre perseguido por la DEA

Jorge Octavio García Calderón, El Tavo o El Talibán. (DEA)

En la zona de la reunión donde Talibán II ubicó a su hermano El Tavo por última vez, las autoridades identificaron también los cuerpos de dos abogados (Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera) vinculados a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, uno de los líderes de la cúpula del CJNG, con control de células en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, aunque no se ha precisado qué papel jugaron en los hechos.

Sin embargo, la fiscal calificó la muerte de Talibán I como presunta, pues hasta ahora no ha sido posible localizar su cuerpo.

Esa misma persona señalada por la Fiscalía como Talibán I es buscada por la DEA bajo su nombre real: Jorge Octavio García Calderón.

La ficha oficial consultada en dea.gov señala que es requerido por conspiración para distribuir heroína, distribución y posesión con intención de distribuir heroína, y conspiración de lavado de dinero.

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El documento lo describe como un hombre de raza blanca, de 1.78 metros de estatura y 82 kilos de peso, con cabello negro y ojos verdes. El registro lleva el número NCIC W745756505 y señala Colorado como jurisdicción del caso.

La DEA advierte que el fugitivo podría estar armado y es peligroso, y pide a la ciudadanía no intentar su aprehensión.

La agencia ubicaba su última localización conocida en Ixtlán del Río, la misma zona donde, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía estatal, los hermanos habrían operado presuntamente al servicio del CJNG.

Los relatos sobre la muerte de García Calderón también se acompañaron de versiones extraoficiales que circularon desde el 8 de septiembre, cuando se dijo que El Talibán I había muerto en un enfrentamiento con autoridades federales en el sur de Nayarit.

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El 10 de septiembre circuló la versión de que la Fiscalía tenía su cuerpo sin identificar en la Semefo, por lo que la institución emitió el Comunicado Oficial 034/2026 para desmentir: “El cuerpo al que hacen referencia esas publicaciones no corresponde a Jorge Octavio ‘N’, por lo que resulta incorrecto afirmar o sugerir que dicha persona fue localizada sin vida”, señaló la FGE.

Hasta ahora, por tanto, no existe confirmación pública de que García Calderón haya muerto.

Las amenazas del Tavo o Talibán contra el gobernador

Narcomanta contar el gobernador de Nayarit y la fiscal. (Redes sociales)

Antes del desplome de la aeronave y de la detención de Talibán II, la figura de García Calderón ya había aparecido en narcomantas dirigidas directamente contra el gobernador y la fiscal.

Uno de esos mensajes fue colocado el 15 de agosto en el Puente de Los Lobos, en Tepic, junto a los cuerpos de dos personas colgadas de la estructura.

El texto acusaba a Navarro Quintero y a Heredia Verdugo de “no querer a Nayarit”, de robar a la gente y de proteger a rivales mediante la alteración de expedientes.

“El pueblo se cansa y los tienes hartos. Miguel Ángel y Elvia Ludmila. No pueden o no quieren ver su trabajo. Piensen”, se leía en la manta, firmada “C.J.N.G. T.”, en referencia a Tavo o Talibán. El mensaje exigía además controlar al esposo de la fiscal, a quien acusaba de modificar carpetas de investigación.

El mensaje incluía una lista de nombres a quienes también se hacían advertencias.

El gobernador vincula las amenazas en su contra con la recuperación de 750 hectáreas

Miguel Ángel Navarro Quintero (Foto: Facebook@MiguelAngelNavarroOficial)

El gobernador Navarro Quintero encabezó una conferencia de prensa este lunes, donde atribuyó las amenazas que ha recibido desde hace semanas a la recuperación de 750 hectáreas reintegradas al patrimonio estatal. Según su relato, tras esa recuperación recibió el mensaje de que “el dueño” solicitaba la devolución de los terrenos.

La petición cambió después, señaló el gobernador: que el gobierno regresara 400 hectáreas y conservara 250. Navarro Quintero afirmó que no está dispuesto a ceder ante las presiones. “Prefiero muerto valiente que vivo cobarde”, declaró.

En ese contexto, la fiscal mencionó en su momento que fueron precisamente los abogados de “El Jardinero”, hallados muertos presuntamente el día que también murió El Talibán, quienes estaban detrás de las amenazas para recuperar las 750 hectáreas, vinculadas a un fraude de casi 100,000 millones de pesos.

El mandatario sostuvo que su administración ha enfrentado intereses vinculados con gobiernos anteriores y que las acciones para recuperar patrimonio estatal generaron riesgos para su gobierno. Afirmó también que su gestión logró romper parte de los acuerdos que existían entre corporaciones policiales y grupos del crimen organizado.

El plan para emboscar al gobernador y a la fiscal se detectó un mes antes del accidente aéreo

La fiscal Heredia reveló el 9 de septiembre, que la institución detectó un presunto plan para atentar contra ella y contra Navarro Quintero durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada del 13 al 14 de agosto en Nuevo Nayarit, municipio de Bahía de Banderas.

“Tenían un atentado contra mí y el gobernador, quien estuvo en la conferencia de procuradores y fiscales en Nuevo Nayarit y ya estaban establecidas las rutas por las que nos iban a ejecutar”, aseveró la fiscal. Las autoridades identificaron que ambos funcionarios serían interceptados en su trayecto de regreso de Bahía de Banderas a Tepic, sobre la autopista a Compostela.

Diez personas fueron detenidas en relación con ese plan, con la colocación de cuatro narcomantas y con un homicidio vinculado a los mismos hechos. Labores de inteligencia permitieron modificar los trayectos previstos para el gobernador y la fiscal y desactivar el riesgo, según confirmó el propio Navarro Quintero.