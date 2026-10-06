Quién es el primer nominado de la quinta semana en La Granja VIP 2026

Tras su salida del reality, Kenny Avilés ejerció su derecho de nominación directa. (Facebook La Granja VIP)

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Kenny Avilés, eliminada el domingo de La Granja VIP 2026, utilizó este lunes 5 de octubre su poder de Legado para nominar directamente a Pimpinela en la gala conducida por Adal Ramones. La decisión coloca a la Granjera en la Tabla de Nominados y le quita la posibilidad de competir por el título de Capataz esta semana.

El Legado es el poder que obtiene cada Granjero expulsado la noche del domingo. Al reaparecer el lunes durante La Gala, puede nominar de forma directa a un excompañero, sin que medie votación del grupo, y debe justificar frente a cámaras los motivos de su elección.

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Quien recibe esta nominación queda en riesgo absoluto de cara a la eliminación del siguiente domingo. Además, pierde automáticamente la oportunidad de disputar el puesto de Capataz durante esa semana, lo que reduce sus posibilidades de inmunidad dentro de la dinámica del reality.

Antes de que la cantante diera el nombre, Adal Ramones le pidió abrir el sobre sin adelantar la identidad de la nominada: “Abre tu legado, no digas el nombre todavía”, le explicó el conductor frente al resto de los Granjeros reunidos en La Gala.

La cantante eliminada el domingo reveló en La Gala el nombre de su nominado directo. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Kenny respondió con la revelación directa del nombre elegido: “¡Pimpi! Así es, Pimpi. Porque es mi gemela betabel... Porque obviamente no ha sido nominada”, señaló la cantante, en referencia al vínculo que construyó con el luchador durante su estancia en la competencia.

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La nominada reaccionó con sorpresa ante la decisión de su excompañera. “No esperaba la nominación. No le puedo decir nada, para eso estamos aquí. Cada quién elige”, expresó Pimpinela tras escuchar el anuncio en vivo.

La Granjera reconoció además que tenía otro pronóstico sobre el destino del Legado de Kenny. “Yo pensaba que iba a nominar a otra persona, pero no es así... Creí que iba a nominar a Rafa”, confesó ante cámaras.

Al ser cuestionada por los críticos en el foro, Kenny reveló por qué no nominó a Niurka. “No porque a Niurka la salva toda la gente. Le gusta que sea peleonera, gritona, agresiva, ofensiva y dije: ‘la gente la quiere adentro’... Me vale (si salvan a Pimpi)”, declaró entre risas.

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Acerca de su participación expresó lo siguiente: “Estoy contenta, fui muy feliz allá adentro, la verdad. A la hora de ‘la dinámica de la cuerda’, esa sí la odié. Fer era encantador conmigo, me tuvo paciencia. Pero yo ya no aguantaba”, bromeó Kenny con la audiencia.

Kenny fue la cuarta eliminada tras cuatro semanas en competencia

Adal Ramones confirmó la salida de la participante entre lágrimas y agradecimientos por su paso dentro de la casa más famosa del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP 2026 )

Kenny Avilés salió del reality la noche del domingo, luego de que Adal Ramones confirmara el veredicto del público: “Para ti ya no hay un mañana, tú ya no regresas. Gracias por lo que diste, pero te veo aquí en el foro, la eliminada eres tú, Kenny”, declaró el conductor.

La cantante se convirtió así en la cuarta Granjera eliminada de la segunda temporada, tras cuatro semanas dentro de la competencia. “No me arrepiento, la verdad. Me hubiera gustado dar más, pero no podía físicamente”, expresó entre lágrimas al conocer su salida.

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Durante la misma emisión se revelaron los Peones de la quinta semana. Un participante obtuvo el peor desempeño del periodo, mientras que Mono Osuna anunció el mejor rendimiento, distinción que recayó en Ivonne Montero.

La noche incluyó además la llegada del integrante número 21 de la casa, un perrito presentado por Eleazar Gómez, segundo lugar de la primera temporada de La Granja VIP, quien regresó esa noche a la competencia. Pimpinela encabeza ahora la Tabla de Nominados rumbo a la gala de eliminación del próximo domingo.