Convocatoria UNAM SUAyED 2026: fechas de registro, costo del examen y cómo inscribirte

El examen de selección se aplica del 18 al 22 de noviembre en cinco sedes presenciales: Ciudad de México, Mérida, Morelia, Oaxaca y Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abre este 8 de octubre el registro para el Concurso de Selección Noviembre 2026 del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), con el que aspirantes podrán ingresar a 22 licenciaturas en modalidad abierta y 21 en modalidad a distancia para el ciclo escolar 2026-2027/2.

El trámite se realiza de manera exclusiva por internet a través del sitio oficial de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE), www.case.unam.mx, donde los interesados deben crear “TU SITIO” con un correo electrónico y una contraseña antes de iniciar el proceso. El costo del examen de selección es de $490.00 pesos, monto que no admite prórroga una vez vencido el plazo de pago.

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Registro, pago y documentación: las fechas que no admiten excepciones

La UNAM abre este 8 de octubre el registro para el Concurso de Selección Noviembre 2026 del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). (CUARTOSCURO)

El formato de registro estará disponible del 8 de octubre a las 14:00 horas hasta el 12 de octubre a las 19:00 horas, en horario del centro de México. La universidad advierte que, una vez emitida la ficha de depósito, no es posible realizar cambios en los datos capturados.

El pago por derecho a examen debe efectuarse entre el 8 y el 13 de octubre, con cierre a las 15:59 horas del último día.

Del 9 al 14 de octubre, los aspirantes deben subir a “TU SITIO” tres archivos en formato JPG de hasta 200 KB: fotografía, firma e identificación oficial. Sin estos tres documentos aprobados, la universidad señala que no será posible presentar el examen.

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Para dudas durante el registro, la institución habilitó el correo concursos_de_seleccion_2026@case.unam.mx, disponible hasta las 14:30 horas del 12 de octubre, además de atención presencial en el Local de Registro de Aspirantes en los horarios de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas.

Examen presencial en cinco sedes y restricciones de ingreso

UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

Entre el 4 y el 9 de noviembre, exclusivamente en esas fechas, los aspirantes podrán obtener su cita de examen y el croquis de la sede asignada. La universidad precisa que no habrá cambios de día, hora ni sede bajo ninguna excepción.

El examen se aplicará del 18 al 22 de noviembre de forma presencial en la Ciudad de México y en cuatro sedes foráneas: Mérida, Morelia, Oaxaca y Tijuana. Los aspirantes deben presentarse con su cita firmada y una identificación oficial con fotografía.

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La convocatoria establece restricciones estrictas para el ingreso a las sedes. No está permitido el acceso con mochilas, gorras, capuchas, celulares, audífonos, calculadoras, relojes, pulseras, “acordeones” ni ningún dispositivo electrónico. Quienes no tengan opción de prescindir de una mochila o bolso serán sujetos al programa “Mochila Segura”. Tampoco se permitirá el ingreso a personas en estado de ebriedad o bajo el efecto de algún narcótico, lo que derivará en la cancelación del registro.

La universidad advierte además que se cancelarán todos los exámenes de la persona aspirante que presente más de una prueba dentro del mismo concurso, como medida contra la suplantación de identidad.

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Resultados, requisitos académicos y advertencia contra fraudes

Los resultados se darán a conocer en diciembre.

Los resultados del examen se publicarán el 9 de diciembre en “TU SITIO”. La universidad establece como requisito haber concluido totalmente el bachillerato con un promedio mínimo de 7.0, o su equivalente para estudios realizados en el extranjero.

Las personas seleccionadas para la modalidad a distancia podrán cursar, del 10 de diciembre al 11 de enero de 2027, el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI), que la institución recomienda dado que esta modalidad implica métodos y técnicas distintos a los de la educación presencial. La entrega de documentación original se realizará del 19 al 27 de enero de 2027, y la inscripción en planteles ocurrirá del 25 al 29 de enero, antes del inicio de clases programado para el 2 de febrero de 2027.

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Como herramienta oficial de preparación, la universidad ofrece la plataforma Pruébate UNAM, un sistema virtual de autoevaluación y estudio diseñado por profesorado de la institución con la misma metodología empleada en el examen, disponible en www.pruebate.unam.mx.

La UNAM reitera que no tiene convenios con organizaciones que ofrezcan cursos de preparación con “garantía de ingreso” y advierte que cualquier cobro bajo esa promesa constituye un fraude.

Las 22 licenciaturas en modalidad abierta y 21 en modalidad a distancia

¿Cuáles son las licenciaturas a distancia y modalidad abierta? Crédito: Cuartoscuro

La oferta de licenciaturas en modalidad abierta incluye Administración, Contaduría e Informática en la Facultad de Contaduría y Administración; Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con sedes adicionales en FES Acatlán y FES Aragón para Relaciones Internacionales y Derecho.

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Completan la modalidad abierta las licenciaturas de Economía, Enfermería, Trabajo Social, Filosofía, Geografía, Historia, Lengua y Literaturas Hispánicas, Lengua y Literaturas Modernas Inglesas, Pedagogía y Psicología, además de cinco licenciaturas en enseñanza de lenguas extranjeras —alemán, español, francés, inglés e italiano— impartidas en FES Acatlán.

En modalidad a distancia, la oferta coincide parcialmente con la abierta en carreras como Administración, Contaduría, Informática, Derecho y Economía, pero suma opciones exclusivas: Administración de Archivos y Gestión Documental en la ENES Unidad Morelia, Diseño y Comunicación Visual en FES Cuautitlán, Psicología en FES Iztacala y Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras.

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