México

Ley Cazzu: la cantante rompe el silencio sobre la propuesta legislativa y denuncia las dificultades de las madres solteras

La cantante describió el sistema judicial como una estructura con pocas salidas para las madres solteras

Cazzu
La cantante argentina admitió que la iniciativa surgida de su caso también podría beneficiarla como madre autónoma frente a los trámites de movilidad de su hija. (@cazzu)
Guardar

Julieta Cazzuchelli, Cazzu, reconoció en una entrevista reciente realizada previo a su concierto en Jujuy, que la propuesta legislativa que lleva su nombre podría beneficiarla como madre autónoma. “Sería una ley que si existiera me beneficiaría a mí también, como mamá, como mamá autónoma”, dijo la cantante para un canal por stream.

La Ley Cazzu surgió tras la denuncia pública de la artista, quien acusó a Christian Nodal de impedirle viajar con su hija durante sus giras. El proyecto propone salvaguardar los derechos de movilidad de los menores cuando uno de los progenitores se desentiende de sus responsabilidades parentales.

PUBLICIDAD

En México, aproximadamente 30 millones de niñas y niños crecen con un padre ausente o deudor alimentario, según datos citados en torno a la iniciativa. La cifra respalda el alcance que busca tener la reforma impulsada en el Congreso mexicano.

Cazzu
Cazzu sostiene que la ausencia de los progenitores en la crianza está normalizada y que la sociedad ignora las dificultades de las madres que maternan en soledad. (Captura de pantalla @cazzuglobal)

“Para mí fue una sorpresa”

Julieta Cazzuchelli aseguró que no esperaba que su experiencia personal derivara en un proyecto de ley. “La única razón por la que yo elegí contar algunas cosas que tengan que ver con esto fue porque reconozco y conozco la falla del sistema”, explicó.

La cantante describe el sistema legal como “una caja en la que hay pocas salidas y en la que hay que rodearse demasiado”. Agregó que es “muy difícil” y que representa “una responsabilidad muy importante” al ver su nombre asociado a una causa colectiva en diversos países.

PUBLICIDAD

Reconoce que al enterarse de la iniciativa dudó de su seriedad. “Cuando la ley Cazzu apareció, yo primero pensé que era joda. Dije: ‘No puede ser, como que raro’”, recuerda.

Una propuesta de ley que ya existe en otros países

Cazzu
La cantante describió el sistema judicial como una estructura con pocas salidas para las madres solteras. (Captura de pantalla YouTube MTV)

La artista explicó que no se trata de una idea aislada. “Es una propuesta de ley que empezó en otros países, que está instalada en muchos otros países, que hay mujeres y partidos peleando por que esa ley se efectivice”, señaló.

Esa referencia conecta con el impulso que la iniciativa tiene también en Argentina, donde madres y padres se sumaron al reclamo a través de plataformas digitales y redes sociales, según consta en el texto de la petición que circula en Change.org.

En México, fue la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el Congreso una reforma al artículo cuarto de la Constitución para que el interés superior de niñas, niños y adolescentes prevalezca sobre el veto de un progenitor ausente.

“A nadie le importa la mamá soltera que no puede maternar en paz”

La cantante argentina insistió en que el problema que originó el debate permanece invisible en el discurso público. “Socialmente no se habla. A nadie le importa la mamá soltera que no puede maternar en paz porque le pasa de todo y porque no le alcanza”, afirmó mientras recorría el estadio donde fue su show.

Agregó que la ausencia de los progenitores “es algo tan común que lo normalizamos” y que nadie repara en la carga que implica hasta que el conflicto toca de cerca. “Después te das cuenta si son tus amigas y son tu vieja”, dijo.

(Foto: @cazzu)
Cazzu sostiene que la ausencia de los progenitores en la crianza está normalizada y que la sociedad ignora las dificultades de las madres que maternan en soledad. (Foto: @cazzu)

Sobre el impacto que tuvo visibilizar su situación personal, la cantante agradeció que su testimonio haya servido de impulso para otras mujeres. “Agradezco que de alguna manera alguna cosa que yo pueda haber elegido decir haya provocado un impulso para reclamar cosas que deberían estar mejores formuladas”, sostiene.

Acerca de la Ley Cazzu, es una iniciativa que busca agilizar los trámites de movilidad nacional e internacional para menores cuando se acredita el abandono o incumplimiento de obligaciones por parte de uno de los progenitores, reduciendo la carga probatoria que hoy puede extender los procesos judiciales durante meses o años.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalLey Cazzumexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El movimiento sísmico se produjo a las 00:52 horas, a una distancia de 31 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 170.3 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 6 de octubre

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 6 de octubre

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de octubre de 2026

Paolita Suárez y amigas de Karina Torres arremeten contra Mariana Ochoa tras ganar La Casa de los Famosos México 2026: “Le quieren levantar la carrera”

Integrantes del clan de Wendy Guevara cuestionaron el regreso de la exOV7 tras su eliminación en la primera semana y calificaron su triunfo como un “arreglo”

Paolita Suárez y amigas de Karina Torres arremeten contra Mariana Ochoa tras ganar La Casa de los Famosos México 2026: “Le quieren levantar la carrera”

Padres de niños con cáncer denunciarán ante la FGR a Andy López Beltrán y Amílcar Olán: acusan genocidio

Los colectivos sostienen que contratos presuntamente irregulares afectaron el suministro oportuno de medicamentos oncológicos

Padres de niños con cáncer denunciarán ante la FGR a Andy López Beltrán y Amílcar Olán: acusan genocidio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

En el ojo de la DEA y ligados al CJNG: quiénes son los hermanos Talibán, vinculados al posible atentado contra el gobernador de Nayarit

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es el primer nominado de la quinta semana en La Granja VIP 2026

Quién es el primer nominado de la quinta semana en La Granja VIP 2026

Paolita Suárez y amigas de Karina Torres arremeten contra Mariana Ochoa tras ganar La Casa de los Famosos México 2026: “Le quieren levantar la carrera”

La Granja VIP 2 abre sus puertas al habitante 21 tras la cuarta gala de eliminación

Polémico triunfo de Mariana Ochoa deja la peor noche de cine de La Casa de los Famosos México

De Snoop Dogg a Los Blenders: así queda el cartel completo del SimiFest 2026

DEPORTES

Qué pasará con Raúl ‘Tala’ Rangel para el México vs Chile tras errores en la portería ante Estados Unidos

Qué pasará con Raúl ‘Tala’ Rangel para el México vs Chile tras errores en la portería ante Estados Unidos

Al estilo del Piojo Herrera, Rafa Márquez evade señalamientos por sus resultados con Selección Mexicana

Rafa Márquez aclara la situación de Gilberto Mora tras abandonar la concentración del Tri

Germán Berterame defiende a Rafa Márquez por ausencia de victorias con Selección Mexicana: “Hay que tener paciencia”

Una baja más en Selección Mexicana: Luis Romo dejará la concentración previo al duelo contra Chile