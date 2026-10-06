Paolita Suárez y amigas de Karina Torres arremeten contra Mariana Ochoa tras ganar La Casa de los Famosos México 2026: “Le quieren levantar la carrera”

Integrantes del clan de Wendy Guevara cuestionaron el regreso de la exOV7 tras su eliminación en la primera semana y calificaron su triunfo como un “arreglo”. Instagram/@paolitasuarez28)

Guardar

Paola Suárez reaccionó con enojo tras conocerse que Mariana Ochoa ganó La Casa de los Famosos México 2026 y aseguró que el resultado ya se sabía desde antes. La influencer, amiga de Karina Torres, quien terminó en tercer lugar, acusó un presunto arreglo con la producción del reality y lanzó críticas directas contra la cantante durante una transmisión en vivo.

“La neta sí se pasaron de v*rg*. Así se los digo”, dijo Paola Suárez durante la transmisión posterior a la final del programa. La creadora de contenido sostuvo que el desenlace estaba decidido de antemano y que la producción debió ser transparente con el público desde el inicio del proceso.

PUBLICIDAD

Suárez planteó un escenario alternativo frente al resultado final. “Hubiera preferido que ganara Ese Pérez o Gema que Mariana”, afirmó, y agregó que el equipo de producción debió anunciar abiertamente sus intenciones con la cantante en lugar de sostener la competencia como si fuera abierta.

Paola Suárez reconoció la trayectoria de Mariana Ochoa, pero insistió en que el mecanismo que permitió su reingreso y victoria representa una falta de transparencia hacia el público. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México / CUARTOSCURO)

“Mejor digan que le quieren levantar la carrera y ya. No pasa nada. Que la quieren volver a revivir y no pasa nada”, estalló Paola.

La influencer centró parte de su reclamo en la reentrada de la exOV7 a la casa después de haber sido eliminada en la primera semana. “No sé qué tipo de contrato haya firmado con la producción, con Endemol, para que la volvieran a meter”, señaló Suárez, y agregó que ese movimiento “ya olía mal” desde el principio.

PUBLICIDAD

Paolita aclaró que su molestia no apuntaba contra la persona de Ochoa. “No tengo nada en contra de Mariana, mis respetos, es una señora, es una ama de casa, tiene su carrera, tiene su trayectoria”, reconoció, aunque insistió en que el mecanismo que permitió su regreso y triunfo representó, en sus palabras, “una vil gatada”.

“Sé que es una señora ama de casa, que lucha por sus hijos... no sé si tenga marido. Pero no me gustó que haya ganado Mariana”, declaró.

La creadora de contenido remató su postura con una afirmación sobre su relación futura con la producción del reality. “Con esto que acaba de pasar, jamás entraría a esa producción”, declaró, en referencia directa al formato de La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

Evelyn, la Mamita Hernández, defendió a Karina Torres y vinculó el resultado final con el expareja de Mariana Ochoa, aunque presenta la versión como un señalamiento sin confirmar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Evelyn, la Mamita Hernández, también integrante del entorno de Wendy Guevara, sumó su propia transmisión en vivo tras la final. La influencer planteó que el expareja de Mariana Ochoa habría tenido algo que ver con el desenlace del reality, aunque presentó el señalamiento como una versión no confirmada.

Evelyn cuestionó abiertamente la lógica detrás del triunfo de una participante que había sido eliminada y luego reincorporada al programa. “¿Cómo es posible que una persona que ya salió del juego regrese y gane?”, preguntó durante su transmisión, al recordar que fue el público el que decidió la salida inicial de Ochoa.

PUBLICIDAD

La influencer defendió el desempeño de Karina Torres dentro de la competencia y planteó que su paso por el reality no respondía a una necesidad de relanzar su carrera. “Karina no fue a revivir su carrera, no fue a nada. Ella fue a mostrarse tal como es”, sostuvo Evelyn.

Evelyn reforzó su defensa de Karina Torres con un dato sobre la situación comercial de la participante previo a su ingreso al programa. “Karina, antes de entrar al reality, ya tenía sus marcas”, afirmó, y agregó que la presencia en el programa pudo sumar oportunidades adicionales, aunque no fue el punto de partida de su carrera.

PUBLICIDAD

Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denunció un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La influencer atribuyó esta información a una conversación previa con otra persona de su entorno digital. “Me lo dijo: yo te lo apuesto, hermana, que Karina va a tener mucho trabajo acá afuera”, relató Evelyn durante la transmisión, al justificar su confianza en el futuro profesional de Torres pese a no haber obtenido el primer lugar.

Evelyn cerró su intervención con una proyección sobre el futuro inmediato de Torres fuera del reality. “Así no haya ganado el primer lugar, yo lo sé que se van a sumar” más oportunidades de trabajo, aseguró, en referencia a las marcas y proyectos que, según ella, ya tenía asegurados Torres antes de su participación en La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD