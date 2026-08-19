“Esto no es persecución, es cuestión de delincuencia”: Layda Sansores impulsa parodia musical contra Alito Moreno por denuncias en EEUU

En el programa “Martes del Jaguar”, un grupo de cantantes interpreta un corrido que menciona visitas del senador a Estados Unidos y alude a expedientes que enfrenta en México sin sentencia firme

Guardar

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó en su programa semanal “Martes del Jaguar” una nueva parodia musical dirigida al dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno. La pieza, interpretada por un grupo de cantantes en el set del programa, alude a los recientes viajes del priista a Estados Unidos y a las investigaciones que enfrenta en México.

“Se fue Alejandro al gabacho”: de qué trata la canción

La letra del corrido señala que Moreno “se fue al gabacho buscando que lo protejan”, en referencia a sus visitas a territorio estadounidense, donde según reportes previos presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del INE. La canción también hace referencia a un presunto peculado que se le atribuye al dirigente priista, aunque hasta el momento no existe una sentencia firme al respecto.

PUBLICIDAD

Entre los versos más comentados destaca uno que responde directamente a las quejas de Alito Moreno, quien ha calificado las acciones en su contra como una “persecución”: “Esto no es persecución, es cuestión de delincuencia”, dice la letra.

La gobernadora de Campeche criticó al líder priista y se burló de la crisis que vive su partido. (Youtube/Layda Sansores|Cuartoscuro)

El contexto: desafuero y denuncias cruzadas

La presentación musical se da en medio de una disputa política que se ha extendido por varios años entre ambos personajes, pero que ha escalado en las últimas semanas debido a:

La solicitud de desafuero contra Alito Moreno, que se encuentra en análisis en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y que, de acuerdo con reportes, se retomaría en septiembre de 2026 .

La detención de colaboradores cercanos al priista, entre ellos el contador de un familiar suyo y el coordinador de comunicación social de su gobierno en Campeche.

Las denuncias que Alito Moreno ha presentado en Estados Unidos, mismas que Morena ha calificado como un intento de “buscar protección” frente a las investigaciones que enfrenta en su contra.

Alejandro Moreno, por su parte, ha descrito estas acciones como una “persecución abierta del Estado mexicano” y ha acusado a Sansores de usar a las fiscalías federales y estatales en su contra, calificando a Campeche como un “laboratorio de represión y venganza política”.

PUBLICIDAD

Un capítulo más de la confrontación

No es la primera vez que Sansores recurre a la música para dirigirse al líder priista. Desde 2022, la gobernadora ha presentado corridos, boleros y parodias musicales como parte de su programa, generalmente acompañando la difusión de audios y documentos que, según ella, exhiben actos de corrupción del dirigente nacional del PRI.

Hasta el momento, no hay una resolución oficial sobre el proceso de desafuero ni sobre las acusaciones de peculado en contra de Alito Moreno, por lo que el caso continúa bajo análisis de las autoridades correspondientes.