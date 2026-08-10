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Alito Moreno presenta denuncia ante Departamento de Estado de EEUU contra consejeros del INE

El documento difundido por el priista plantea que el marco estadounidense puede derivar en castigos financieros

Buscan reformar estatutos del PRI. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
La queja promovida por Alejandro Moreno contra tres árbitros electorales en el exterior reubica un pleito interno en claves internacionales, mientras el litigio se traslada también al Tribunal Electoral y a foros multilaterales. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó a través de su cuenta de X (@alitomorenoc) que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de una medida del organismo que le impide referirse a Morena como “narcopartido”.

Según el documento difundido por el propio Moreno, la denuncia solicita que se revisen las actuaciones de los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, con base en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una ley estadounidense que permite imponer sanciones económicas y restricciones migratorias a personas señaladas por violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción.

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Antecedente citado por Moreno

En su mensaje, el senador y dirigente priista hizo referencia a un caso previo como precedente de la aplicación de dicha ley:

  • En julio de 2025, Estados Unidos sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes.
  • De acuerdo con lo señalado por Moreno, entre los motivos citados por las autoridades estadounidenses estuvo la represión a la libertad de expresión y la persecución a opositores políticos.
  • Moreno indicó que a de Moraes también le fue revocada la visa.

Esta información corresponde a la versión expuesta por el propio Alejandro Moreno y no ha sido contrastada de forma independiente en esta nota con fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos.

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Impugnación ante la Sala Superior y otros organismos

Moreno señaló que la denuncia ante el Departamento de Estado no será la única acción legal emprendida. De acuerdo con su comunicado, el PRI ya impugnó la decisión del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y adelantó que presentará denuncias adicionales ante:

  • La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
  • La Organización de los Estados Americanos (OEA)
  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
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Señalamientos de Moreno contra el INE y Morena

El dirigente priista calificó al órgano electoral mexicano como sometido al gobierno en turno, afirmando que sus decisiones afectan directamente a la oposición. Moreno también dirigió señalamientos contra integrantes de Morena, a quienes vinculó con el crimen organizado, sin presentar en su mensaje evidencia documental que sustente dicha acusación.

Cabe precisar que estos señalamientos corresponden a declaraciones políticas de Alejandro Moreno y no constituyen una acusación con validez jurídica confirmada, por lo que se atribuyen directamente a su autor.

La denuncia ingresada el pasado 3 de agosto acusa al líder priista de continuar con señalamientos contra el partido guinda pese a los lineamientos dictados por la Comisión de Quejas y Denuncias

El origen del conflicto: la medida cautelar del INE

La disputa se originó luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinara procedente, por unanimidad, la adopción de medidas cautelares en contra de Alejandro Moreno y del PRI, tras una denuncia presentada por Morena. De acuerdo con el organismo electoral, la medida abarca cinco publicaciones realizadas desde la cuenta personal de Moreno y cuatro publicaciones o reposteos difundidos desde la cuenta oficial del partido tricolor, en las que se utilizaron expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”. El INE consideró que dichos mensajes podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, al vincular a Morena con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico acreditado. Cabe señalar que la Comisión también rechazó una segunda solicitud de Morena, una tutela preventiva, al considerarla referida a hechos futuros de realización incierta.

La cuenta @PRI_Nacional publica este jueves una imagen con la pregunta “¿Qué dice aquí?” y la frase “Morena es un”, seguida de N, un arco de piedra y “partido”, en alusión fonética al calificativo
La cuenta @PRI_Nacional publica este jueves una imagen con la pregunta “¿Qué dice aquí?” y la frase “Morena es un”, seguida de N, un arco de piedra y “partido”, en alusión fonética al calificativo

PRI difunde imágenes que “esquivan” la prohibición del INE

Horas después de conocerse la resolución, la cuenta oficial del PRI (@PRI_Nacional) publicó en X una serie de imágenes que, según se ha señalado en redes sociales, buscarían sortear la medida cautelar sin transgredir formalmente la orden del órgano electoral. Una de las publicaciones, acompañada del texto “El INE nos prohibió usar ciertas palabras pero...”, muestra un diseño visual en el que se repite verticalmente una combinación de letras en distintos tonos de gris, con la frase “MORENA ES UN” resaltada al centro. De acuerdo con lo que ha circulado en plataformas digitales, la disposición del patrón permitiría leer, al combinar los elementos, el término que la Comisión ordenó retirar. La imagen cierra con la leyenda “¡Lo seguiremos diciendo!”. Hasta el momento, el INE no se ha pronunciado oficialmente sobre si estas nuevas publicaciones representan un incumplimiento de la medida cautelar vigente.

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