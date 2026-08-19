Blindan frontera de Jalisco con Michoacán por operativo de la Defensa contra el Tío Lako, líder regional del CJNG

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reporta cero incidentes en su estado mientras Michoacán amanece este miércoles 19 de agosto con al menos 24 narcobloqueos y vehículos incendiados en más de una docena de municipios, tras un operativo federal para capturar a objetivos prioritarios de un grupo criminal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó desde la mañanera que la Secretaría de la Defensa Nacional y todos los elementos necesarios están desplegados en la zona.

El C5 de Michoacán reportó bloqueos activos en siete puntos carreteros: la carretera Morelia-Jiquilpan a la altura del Correo, la carretera La Piedad-Yurécuaro en el kilómetro 6, la carretera Purépero-Tlazazalca a la altura de Global Gas, la carretera Ecuandureo-Zamora a la altura de la localidad del Colesio, Sanabria, Tangancícuaro y la carretera Carapan-Zacapu a la altura de la subestación de CFE. Reportes locales amplían la lista a tramos como Zamora-La Piedad, Pátzcuaro-Quiroga y la autopista México-Guadalajara.

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Fuerzas federales y estatales se despliegan en Michoacán

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán se movilizaron a los puntos afectados. Un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana despegó del Aeropuerto Internacional Ignacio López Rayón, en Uruapan, para reforzar los operativos desde el aire, de acuerdo con Milenio.

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional informaron a Infobae México que el operativo tenía como objetivo a quien es identificado como ‘el Tío Lako’, presunto líder regional del CJNG en la zona. La información no ha sido confirmada oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional ni por ninguna otra dependencia federal.

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Foto: Captura de pantalla / redes sociales

Sheinbaum confirma el operativo desde la mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema este miércoles durante su conferencia matutina. “Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el gabinete de seguridad va a dar la información y por eso se dio esta toma de algunos lugares. Está ahí Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar”, declaró, según El Financiero.

Sheinbaum no precisó el nombre del grupo criminal involucrado ni la identidad de los objetivos buscados. Anunció que el Gabinete de Seguridad ofrecería más detalles en las horas siguientes.

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ofrece una conferencia de prensa en un recinto oficial. Se dirige a una audiencia y a medios de comunicación desde un podio con el escudo nacional de México. Un intérprete de lengua de señas acompaña la transmisión. Las pantallas muestran una imagen con el texto '2023 Leona Vicario'. La conferencia aborda los narcobloqueos que afectan las carreteras en Michoacán.

Jalisco activa coordinación en la frontera con Michoacán

Desde las primeras horas de la mañana, el gobernador de Jalisco Pablo Lemus publicó en su cuenta de X que el gabinete de seguridad estatal estableció coordinación operativa con la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional en los límites entre ambos estados.

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“Hasta este momento no se ha registrado ningún incidente en nuestro territorio, pero seguimos atentos ante cualquier eventualidad”, escribió Lemus. El mandatario jalisciense indicó que el estado permanece en alerta y que seguirá informando sobre el desarrollo de la situación.

Antecedentes: una ola de violencia que no cede

Este episodio no es el primero de su tipo en Michoacán. El pasado 1 de agosto, el municipio de Los Reyes y zonas aledañas vivieron una jornada similar de narcobloqueos. En aquella ocasión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el caos fue consecuencia de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, señalado como líder del Cártel de los Reyes.

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Fernández Magallón contaba con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín. El gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura, debido a cargos de narcotráfico en ese país, de acuerdo con Ámbito.

Los eventos de este miércoles ocurren además en el contexto del despliegue de más de 9 mil 500 militares en Michoacán, reforzamiento anunciado semanas atrás para reactivar las exportaciones de aguacate ante presuntas amenazas de organizaciones criminales, según El Financiero.