Emma Coronel revela que sus hijas ven y hablan con “El Chapo” Guzmán: “Tienen una comunicación muy hermosa”

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Emma Coronel reveló en una transmisión en vivo en Kick que sus hijas gemelas mantienen contacto directo con Joaquín “El Chapo” Guzmán, pese a que su defensa ha insistido que el capo está totalmente aislado y documentos judiciales confirman la cancelación de llamadas telefónicas entre el narcotraficante y su familia desde mayo de 2023.

“Ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él”, afirmó la ahora modelo e influencer ante su audiencia.

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La conversación inició cuando un usuario del chat le preguntó a Coronel Aispuro qué la hacía feliz y que nadie lo supiera. Ella respondió que lo que le genera felicidad es cuando sus hijas le cuentan novedades de su vida personal: “Ay, no, pues mis hijas cuando me salen con una noticia de cosas de ellas, ¿saben?”. De inmediato, con las preguntas del chat, el tema derivó hacia la relación de las gemelas con su padre.

Quiénes son Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán (RS)

“Siempre va a haber una relación con el papá de mis hijas, chat. Siempre, siempre. Es el papá de mis tesoros”, dijo Coronel. Agregó que “ellas son muy apegadas a él” y justificó esa cercanía como algo natural: “Es que así debe ser, claro que sí”.

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La modelo señaló que esa dinámica responde a una historia que el público desconoce: “Mucha gente piensa que mis hijas no están apegadas a él, pero no saben la historia. Y gracias a Dios, todo está bien. Y yo estoy feliz con eso”.

Aunque afirmó que las hijas de “El Chapo” lo han visto y han hanlado con él, no detalló en qué consiste esa comunicación, ni si ocurre a través videollamadas, llamada telefónica, cartas, visitas o algún otro canal autorizado por el Buró de Prisiones, tampoco precisó si el contacto se mantiene de forma regular o esporádica.

El historial judicial documenta visitas y llamadas restringidas

Emma Coronel asegura que sus hijas hablan y ven a El Chapo pese a las restricciones de ADX Florence. (Infobae)

Las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán, quienes llevan por nombre María Joaquina y Emali Guadalupe, nacidas en 2011, visitaron físicamente a su padre en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, solo una vez, en diciembre de 2019, según declaraciones previas de la abogada Mariel Colón Miró a la cadena Telemundo. El encuentro ocurrió a través de un cristal, sin contacto físico.

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Entre 2020 y mayo de 2023, Guzmán tuvo derecho a dos llamadas telefónicas mensuales de 15 minutos cada una, que debía repartir entre su madre, su hermana Bernarda o sus hijas gemelas, de acuerdo con declaraciones de Colón. Las llamadas fueron canceladas en mayo de 2023, cuando las niñas tenían 12 años.

En marzo de 2024, Guzmán presentó una moción ante un juez federal de Nueva York para que se restablecieran esas llamadas y se permitiera la visita de las menores y de su esposa Emma Coronel. El magistrado negó la solicitud al señalar que el tribunal donde fue juzgado “no tiene el poder de alterar las condiciones” impuestas por la Oficina de Prisiones.

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En esa moción, Guzmán alegó que las llamadas eran “el único contacto” que mantenía con sus hijas.

Recientemente las hijas de El Chapo Guzmán han cumplido 15 años. (Archivo/IG/Archivo)

Entre junio y septiembre de 2026, Joaquín Guzmán Loera envió varias cartas a la Corte de Distrito de Brooklyn solicitando el restablecimiento de las visitas familiares. En una de ellas escribió que la condena de 2019 “ha cambiado mi vida completa en nombre de mis amadas gemelas y esposa”.

Hace unos meses, un reportaje reveló que Guzmán habría logrado enviar recados cifrados a través de intermediarios no identificados a sus hijos mayores, hermanas y exesposas, aprovechando las visitas de sus abogados como único resquicio fuera de la vigilancia directa. Su defensa negó que así fuera.

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El mismo reportaje confirmó que las autoridades estadounidenses exigen que un abogado esté presente en cada visita de las hijas gemelas a Guzmán, y que a Coronel no se le permite verlo desde su extradición desde México en enero de 2017.

Coronel pide a su audiencia no creer en los medios

Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pide a sus seguidores no creer todo lo que se dice de ella en los medios. (Capturas de pantalla)

Durante la transmisión, Emma Coronel pidió a sus seguidores desconfiar de la cobertura mediática sobre su vida. “No crean, chat, lo que dicen las noticias, por favor. Hace mucho que dejé de creer en ellas”, dijo.

Argumentó que la prensa tergiversa sus declaraciones y que su propia comunidad de seguidores puede verificarlo al comparar lo que ella dice en vivo con lo que después se reporta. “Los he visto muchas veces que comentan: ‘No es cierto, ella no dijo eso, ella estaba hablando de esto’. Y me encanta, porque así se van dando poco a poco cuenta”, afirmó.

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Agregó que esa dinámica “ha sido siempre así con la vida”, en lo que corresponde a sus asuntos personales, y que le ha tocado escuchar comentarios de terceros sobre su propia historia.

Emma Coronel Aispuro, quien cumplió una condena de tres años por narcotráfico y lavado de dinero entre 2021 y 2023, permanece en libertad condicional hasta septiembre de 2027.

Tras salir de prisión, Coronel tomó el rumbo del modelaje y debutó en septiembre de 2024 en la Semana de la Moda de Milán con la diseñadora April Black Diamond.

También lanzó negocios propios como “Cuerpo que brilla”, una guía digital de entrenamiento, y fue modelo de ThreeFourSeven, una marca de fajas moldeadoras de la influencer Graciela Montes. Más recientemente se volcó a la creación de contenido en plataformas como TikTok y Kick, con lo que ha aumentado su popularidad.

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