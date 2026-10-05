Otro accidente vial en Aguascalientes: fallecen 5 personas tras choque entre un tráiler, un auto y una moto

Personal de los servicios de emergencia atiende la colisión entre un camión de carga y un automóvil compacto a un lado de la carretera. Foto: Especial

Guardar

Un accidente vial en Aguascalientes dejó cinco personas fallecidas y una mujer gravemente herida la noche del domingo 4 de octubre. En el percance participaron un tráiler, un automóvil compacto y una motocicleta que circulaban por una carretera del municipio de Asientos.

De acuerdo con La Jornada, el choque ocurrió en la carretera estatal número 4, cerca de la comunidad de Viudas del Poniente, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de la capital estatal. El reporte al servicio de emergencias 911 se recibió a las 19:10 horas.

PUBLICIDAD

El hecho se suma al accidente registrado el viernes 2 de octubre en Rincón de Romos, donde una patrulla de la Guardia Nacional estuvo involucrada en una colisión en la que murió una mujer. Ambos percances ocurrieron en distintos tramos carreteros de la entidad.

Según los primeros peritajes de la Policía Estatal de Carreteras retomados por La Jornada, un tráiler Kenworth blanco circulaba de poniente a oriente cuando habría invadido el carril contrario.

La unidad impactó de frente a un Renault Logan blanco y después golpeó el costado de una motocicleta Italika negra. Finalmente, el vehículo de carga salió del camino. Su conductor abandonó el tráiler y el remolque y huyó del lugar.

PUBLICIDAD

Cinco decesos y una mujer hospitalizada

Cuatro ocupantes del Renault fallecieron: Jesús “N”, de 32 años, quien conducía, otras dos mujeres y un hombre. También murió la mujer que tripulaba la motocicleta.

Mónica “N”, de 49 años, copiloto del automóvil, fue trasladada al Hospital General de Rincón de Romos en estado grave. La zona quedó acordonada para las diligencias periciales.

Otro accidente vial con patrulla de la Guardia Nacional dejó una muerte

Dos días antes, el viernes 2 de octubre, ocurrió otro accidente mortal sobre la carretera federal 45 norte, en el kilómetro 33+900 del Libramiento Rincón de Romos, cerca de la comunidad de El Saucillo.

De acuerdo con medios locales, el percance se registró minutos antes de las 17:00 horas e involucró una patrulla de la Guardia Nacional y vehículos particulares. La víctima mortal fue identificada como Nelly Estefanía, de 32 años.

PUBLICIDAD

El medio informó que la necropsia practicada en el Servicio Médico Forense estableció que la mujer falleció por traumatismo craneoencefálico. También reportó tres personas lesionadas, entre ellas dos integrantes de la corporación federal.

Reportes iniciales señalaron una maniobra de rebase

Los reportes locales señalaron que el conductor de la unidad oficial realizó una maniobra de rebase antes de la colisión. Esa versión forma parte de la información preliminar y debe distinguirse de las conclusiones de los peritajes.

Al lugar acudieron agentes de Investigación Criminal y personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios para esclarecer las circunstancias del accidente.

PUBLICIDAD

Por su parte, Meganoticias informó que uno de los automóviles terminó fuera de la carretera, mientras que la patrulla presentó daños importantes en la parte frontal. Las labores de auxilio, investigación y retiro de los vehículos provocaron filas y afectaciones a la circulación en el libramiento y la carretera 45 norte.

La víctima era directora de Salud Pública en Durango

La mujer fue identificada con su nombre completo como Nelly Estefanía Pacheco Ramírez, médica y directora de Salud Pública de Guadalupe Victoria, Durango. Su fallecimiento generó mensajes de condolencias de autoridades municipales, compañeros y habitantes.

De acuerdo con información publicada por el portal de Guillermo Ortega, era egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango y había ocupado en dos periodos la Dirección Municipal de Salud.

PUBLICIDAD

Su trabajo incluyó jornadas de vacunación, prevención de enfermedades y orientación alimentaria. Durante la pandemia participó en acciones de difusión de medidas sanitarias y, en noviembre de 2023, en la puesta en funcionamiento de un mastógrafo para facilitar la detección del cáncer de mama en Guadalupe Victoria.