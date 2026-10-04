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Mexicano gana reto del supermercado de MrBeast: Juan García estuvo más de 6 meses encerrado

Juan García, originario de Hidalgo, completa el desafío del youtuber estadounidense junto a tres compañeros, tras consumir casi toda la comida de una tienda

Mexicano gana reto del supermercado de Mr Beast: Juan García estuvo más de 6 meses encerrado (Captura)
Mexicano gana reto del supermercado de Mr Beast: Juan García estuvo más de 6 meses encerrado (Captura)
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Juan García, un mexicano de 56 años, completa el desafío del youtuber MrBeast luego de permanecer 202 días encerrado dentro de un supermercado en Greenville, Carolina del Norte, y se lleva una parte de un premio de un millón de dólares que compartió con otros tres finalistas.

García es originario de Santa María Xigui, municipio de Alfajayucan, Hidalgo, y reside en Estados Unidos, país al que emigró en busca de mejores oportunidades económicas. Entró al establecimiento acompañado de su hijo Ángel sin imaginar que el encierro se extendería más de seis meses.

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La plataforma que registró la actividad del grupo contabilizó 2,735,000 pasos de Juan durante el reto, la cifra más alta entre los cuatro finalistas.

De una prueba de resistencia a un reto en equipo

Juan García en concurso de MrBeast
Juan García en concurso de MrBeast

El desafío de Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, inició bajo el nombre “Last To Leave Grocery Store, Wins $250,000” (“El último en abandonar el supermercado gana 250,000 dólares”). Conforme avanzaron las semanas, varios participantes se retiraron hasta que quedaron cuatro finalistas: Juan, Jackson, Rayhon y Eldin.

Al llegar al día 67, el creador de contenido modificó las reglas. Los cuatro dejaron de competir entre ellos y formaron equipo con una nueva misión: consumir los alimentos de un supermercado abastecido con alrededor de 4.3 millones de calorías a cambio de una bolsa de un millón de dólares para repartir.

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El supermercado quedó con apenas 3,882 calorías disponibles

Después de más de seis meses de encierro, en el establecimiento sólo quedaban alimentos equivalentes a 3,882 calorías. Los cuatro concursantes los utilizaron para preparar una última comida mientras sus familiares esperaban afuera.

Juan García en concurso de MrBeast
Juan García en concurso de MrBeast

Tras consumirla, llegó el momento que habían esperado durante más de seis meses. “Ustedes acaban de ganar 1 millón de dólares”, les dijo el equipo de producción.

MrBeast permitió entonces a los cuatro cruzar la línea de salida y abandonar el supermercado en el día 202, donde familiares y seguidores los esperaban.

Juan García recibió una camioneta y un anillo para su esposa

A Juan le correspondió una parte cercana a los 248,346 dólares, equivalentes a alrededor de 4,500,000 pesos mexicanos. Además del premio económico, el hidalguense recibió una camioneta y un anillo para su esposa, como parte de las dinámicas que hubo durante el reto.

La página oficial del desafío señala que el millón de dólares era una recompensa para repartir entre los cuatro ganadores, por lo que esa cantidad correspondía al premio del equipo y no exclusivamente al mexicano.

Juan García en concurso de MrBeast
Juan García en concurso de MrBeast

¿Quién es Juan García?

Juan García, conocido como “el Señor Juan”, es un mexicano de 56 años originario de Santa María Xigui, municipio de Alfajayucan, Hidalgo. Reside en Carolina del Norte, Estados Unidos, país al que emigró en busca de mejores oportunidades económicas.

Se convirtió en noticia tras participar en el reto del youtuber MrBeast, que consistía originalmente en ser el último en abandonar un supermercado. Entró al establecimiento acompañado de su hijo Ángel.

García llegó a la fase final junto con otros tres concursantes: Jackson, Rayhon y Eldin. Los cuatro permanecieron 202 días dentro de la tienda y terminaron ganando un premio de un millón de dólares para repartir, luego de que MrBeast modificara las reglas del desafío original.

Collage mostrando a MrBeast sonriendo junto a un premio de $250,000 y a Juan en un supermercado, realizando actividades de supervivencia y mostrando cansancio.
Juan participa en el programa de MrBeast, donde debe sobrevivir 100 días en un supermercado para ganar un premio de $250,000, mostrando momentos de cocina, construcción y reflexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el reto, la plataforma que midió su actividad registró que caminó 2,735,000 pasos, la cifra más alta entre los cuatro finalistas.

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