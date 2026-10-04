AMLO tacha de acto “canallesco” el retiro de la visa de su hijo, Andy López Beltrán. (andresmanuellopezbeltran_)

Guardar

A casi dos meses de que Estados Unidos le retirara la visa al exsecretario de Organización de Morena, Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, su padre, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a fijar postura sobre la situación que fue tratada por el gobierno mexicano como un intento de injerencia extranjera.

Esta vez, el fundador de Morena no realizó señalamientos de manera directa sobre la decisión de los estadounidenses en su última aparición pública, el pasado 30 de septiembre, cuando presentó su libro Pueblo a través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

Los dichos de López Obrador fueron plasmados en su segundo obra literaria publicada después de dejar la presidencia, donde se lanzó contra el Departamento de Estado, acusando al secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, de estar detrás de la decisión que le ha pasado factura a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tensando la relación bilateral.

El videomensaje del expresidente para presentar su nuevo libro desató una confrontación pública entre figuras del periodismo, la política y el mundo empresarial, cuyas reacciones ilustran la profundidad de las fracturas que dejó su mandato

“Canallesco”, el calificativo de López Obrador sobre el retiro de la visa de Andy

El medio de comunicación Sin Embargo dio a conocer que uno de los fragmentos destacados en la publicación del libro Pueblo, se encuentra la postura del expresidente sobre el retiro de la visa de su hijo, quien en el último año se ha abierto camino para buscar ser diputado federal en 2027.

PUBLICIDAD

“De ese tenor dogmático y canallesco fue la decisión que tomaron en el Departamento de Estado con el visto de Marco Rubio, Secretario de esa dependencia de espionaje”, resalta en su texto López Obrador. Más adelante asegura que no había “motivo o razón” para el retiro del documento migratorio.

Advierte que el retiro de la visa es un movimiento “pensando que con ello les haría el caldo gordo a sus aliados corruptos de la derecha mexicana para buscar afectar nuestra autoridad moral y política, y lo que más les irrita: tratar de borrar nuestros ideales”.

López Obrador se lanzó contra EEUU por presunta injerencia política en México. (Captura de pantalla)

Tal como lo hizo en su discurso de presentación de su libro, el político “en retiro” aborda el tema de injerencia extranjera recordando casos como el de Chihuahua, donde la relación entre el gobierno federal y el estatal se rompió tras un operativo donde participaron elementos de la CIA.

PUBLICIDAD

Pese a los escándalos, Andy no frena su aspiración a una diputación federal

El pasado 1 de octubre, Andy López Beltrán se inscribió como aspirante de Morena a la candidatura para una diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco, rumbo a las elecciones de 2027, el registro formaliza una aspiración que ya había expuesto durante sus recorridos territoriales, aún cuando las actividades no se encuentran en el calendario electoral.

Los recorridos del exdirigente morenista le valió que Movimiento Ciudadano lo denunciara por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. La acusación se centró en su gira por las 170 secciones electorales del distrito, mientras Morena sostuvo que sus actividades correspondían a labores partidistas.

PUBLICIDAD

A ese frente electoral se suman los señalamientos sobre un análisis de dos agencias de Estados Unidos acerca de posibles acusaciones por supuestos vínculos con crimen organizado y contrabando de combustible, sin embargo, hasta el momento, no existe una investigación formal contra López Beltrán.

Andrés Manuel López Obrador, exsecretario de Organización de Morena, dio a conocer su postulación en el proceso interno rumbo a los comicios del 2027. (RS)

La Fiscalía General de la República (FGR) negó que existan órdenes de aprehensión o indagatorias contra López Beltrán. Aun así, su búsqueda de una curul en San Lázaro mantiene el foco sobre una eventual obtención de fuero constitucional si consigue la candidatura y gana la elección, lo que evitaría enfrentar un juicio por las acusaciones mencionadas, por lo menos, hasta que concluya su tiempo en la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD