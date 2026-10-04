México

Clima en Santiago Ixcuintla: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 4 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
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Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este domingo 4 de octubreen Santiago Ixcuintla.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 33.4 grados, la previsión de lluvia será del 76%, con una nubosidad del 53%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 7.4 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23.8 grados, mientras que la nubosidad del 76%, mientras que las ráfagas de viento serán de 5.6 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit que se caracteriza por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

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La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro asciende hasta los 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

¿Cuál es el clima en México?

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

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