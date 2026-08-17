México
Agregar Infobae enGoogle

Claudia Sheinbaum detalla su tenso encuentro con mujer que golpeó su camioneta en Tamaulipas

La aplicación que comenzó en el Palacio de los Deportes, con turnos de mañana, tarde y noche, extiende un esquema ya probado en León y Oaxaca

La mandataria relata que una inconforme intercepta el paso, golpea el vehículo y grita “fuera, fuera”; el episodio se difunde en redes y ella solicita que la acerquen para conocer su queja
Guardar

Durante su gira por Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum vivió un tenso momento cuando una mujer, visiblemente molesta, interceptó su camioneta y llegó incluso a golpear el vehículo mientras exigía ser escuchada. La propia mandataria narró los detalles del encuentro, que se volvió viral en redes sociales.

“Deténganse, vamos a escuchar a la señora”

Según relató Sheinbaum, la comitiva presidencial avanzaba entre una multitud cuando notó a la mujer visiblemente alterada. Pese a la tensión del momento, la Presidenta pidió detener la marcha:

“Le pedí al compañero que maneja esto: a ver, vamos a detenernos para escuchar a la señora porque está tan enojada... se tuvo que dar la vuelta porque había muchísima gente, al principio no la encontrábamos, hasta que al final dijimos: a ver, traigan a la señora para ver qué problema tiene.”

PUBLICIDAD

De acuerdo con la mandataria, la mujer le pegaba a la camioneta y gritaba “fuera, fuera”, lo que generó confusión inicial sobre el motivo de su enojo.

Imagen dividida. Arriba: una camioneta SUV negra en una calle, una mujer se acerca. Abajo: primer plano de la mujer junto al espejo retrovisor de la camioneta, con personas alrededor
Una mujer se acerca al vehículo de la presidenta Claudia Sheinbaum en una calle de Tampico mientras un grupo de personas observa la escena. (X: City Channel)

Un conflicto vecinal de más de una década

Lejos de tratarse de un reclamo político, Sheinbaum explicó que la molestia de la mujer respondía a un conflicto de origen municipal y estatal que, según la propia afectada, se arrastra desde 2012.

La Presidenta detalló los puntos centrales del caso:

  • La mujer acusa a unos vecinos de ser responsables de un conflicto de propiedad.
  • Denuncia que le construyeron una barda que afecta su terreno.
  • El problema, según Sheinbaum, es de competencia municipal y estatal, no federal.

“Estaba tan enojada que no nos dio, digamos, de manera paciente. Le dije: a ver, déjeme tomar su nombre. No quiso dar su nombre. Bueno, dígame en qué lugar es”, relató la mandataria sobre el intento de calmar la situación para poder ayudarla.

PUBLICIDAD

Sheinbaum pide intervención al gobernador

Tras escuchar el reclamo, la Presidenta aseguró que solicitó la intervención directa de las autoridades locales para atender el caso:

“Le pedí al gobernador que la Fiscalía o la policía intervinieran para que fueran a su casa.”

Sheinbaum indicó que, de acuerdo con la información que recibió, las autoridades ya acudieron al domicilio de la mujer un día después del incidente para dar seguimiento a su denuncia.

La mandataria relata que una inconforme intercepta el paso, golpea el vehículo y grita “fuera, fuera”; el episodio se difunde en redes y ella solicita que la acerquen para conocer su queja
La mandataria relata que una inconforme intercepta el paso, golpea el vehículo y grita “fuera, fuera”; el episodio se difunde en redes y ella solicita que la acerquen para conocer su queja

“No solo estaba molesta conmigo”

La propia Presidenta aclaró que la mujer no dirigía su enojo exclusivamente hacia ella, sino también hacia la prensa y hacia el resto de las personas presentes. “Ella también estaba muy molesta con los reporteros, estaba molesta con todos, no solamente con la Presidenta... era su manera de expresarse”, explicó Sheinbaum.

La mandataria remató el relato asegurando que su forma de actuar ante este tipo de situaciones es buscar directamente el origen del problema: “Si alguien me dice algo, pues busco la manera de conocer cuál es el problema y buscar una solución”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTamaulipasTampicoViralAmérico VillarrealAndrés Manuel López BeltránPolítica en MéxicoÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brianda Deyanara se lanza contra Yanet García en LCDLF; asegura que la opaca por sus glúteos: “No me vas a humillar”

El incidente ocurrió mientras Galilea Montijo envió a el programa a comerciales, lo que impidió que el momento se transmitiera en televisión nacional

Brianda Deyanara se lanza contra Yanet García en LCDLF; asegura que la opaca por sus glúteos: “No me vas a humillar”

Novia de Luis Chaparro lo defiende y cuestiona a Yahir en La Casa de los Famosos México por solo comer y dormir

Andrea Mextli salió en defensa de su pareja durante la gala de eliminación y cuestionó los argumentos utilizados en su contra

Novia de Luis Chaparro lo defiende y cuestiona a Yahir en La Casa de los Famosos México por solo comer y dormir

Activan campaña contra Cablebús y buscan frenar el proyecto por su costo ambiental en Puebla

A través del sitio No al Cablebús, donde colectivos han recopilado toda la información disponible sobre este proyecto, se encuentran disponibles las gráficas e ilustraciones para su difusión

Activan campaña contra Cablebús y buscan frenar el proyecto por su costo ambiental en Puebla

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: líneas 7 y 3 presentan avance lento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: líneas 7 y 3 presentan avance lento

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

En los materiales se le observa en el hotel donde fue asegurado, así como durante una entrevista con autoridades durante su captura en enero de 2016

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

Estadounidense armado amenaza a comerciante del Centro Histórico para venderle droga: llevaba 20 dosis y 16 cartuchos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: cateo en la colonia Guerrero deja dos detenidos y un arma asegurada

La huella del CJNG en Costa Rica: de grafitis con el nombre de “El Mencho” a una tonelada de cocaína incautada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

Brianda Deyanara se lanza contra Yanet García en LCDLF; asegura que la opaca por sus glúteos: “No me vas a humillar”

Novia de Luis Chaparro lo defiende y cuestiona a Yahir en La Casa de los Famosos México por solo comer y dormir

Concert Week 2026 presenta su edición más grande con más de 150 conciertos al 2x1: artistas, fechas y cómo comprar boletos

Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad”

DEPORTES

Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: quedaron definidos los cruces de las Series de Zona

Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: quedaron definidos los cruces de las Series de Zona

Qué es el NFL Fantasy Football y cómo jugarlo en México para la temporada 2026

Guillermo Almada revela las posibilidades que hay para que lleguen refuerzos al América este Apertura 2026

Gabriel Milito confirma la razón por la cual la Hormiga González no jugó vs Santos

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF