Claudia Sheinbaum detalla su tenso encuentro con mujer que golpeó su camioneta en Tamaulipas

La mandataria relata que una inconforme intercepta el paso, golpea el vehículo y grita “fuera, fuera”; el episodio se difunde en redes y ella solicita que la acerquen para conocer su queja

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Durante su gira por Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum vivió un tenso momento cuando una mujer, visiblemente molesta, interceptó su camioneta y llegó incluso a golpear el vehículo mientras exigía ser escuchada. La propia mandataria narró los detalles del encuentro, que se volvió viral en redes sociales.

“Deténganse, vamos a escuchar a la señora”

Según relató Sheinbaum, la comitiva presidencial avanzaba entre una multitud cuando notó a la mujer visiblemente alterada. Pese a la tensión del momento, la Presidenta pidió detener la marcha:

“Le pedí al compañero que maneja esto: a ver, vamos a detenernos para escuchar a la señora porque está tan enojada... se tuvo que dar la vuelta porque había muchísima gente, al principio no la encontrábamos, hasta que al final dijimos: a ver, traigan a la señora para ver qué problema tiene.”

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De acuerdo con la mandataria, la mujer le pegaba a la camioneta y gritaba “fuera, fuera”, lo que generó confusión inicial sobre el motivo de su enojo.

Una mujer se acerca al vehículo de la presidenta Claudia Sheinbaum en una calle de Tampico mientras un grupo de personas observa la escena. (X: City Channel)

Un conflicto vecinal de más de una década

Lejos de tratarse de un reclamo político, Sheinbaum explicó que la molestia de la mujer respondía a un conflicto de origen municipal y estatal que, según la propia afectada, se arrastra desde 2012.

La Presidenta detalló los puntos centrales del caso:

La mujer acusa a unos vecinos de ser responsables de un conflicto de propiedad.

Denuncia que le construyeron una barda que afecta su terreno.

El problema, según Sheinbaum, es de competencia municipal y estatal, no federal.

“Estaba tan enojada que no nos dio, digamos, de manera paciente. Le dije: a ver, déjeme tomar su nombre. No quiso dar su nombre. Bueno, dígame en qué lugar es”, relató la mandataria sobre el intento de calmar la situación para poder ayudarla.

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Sheinbaum pide intervención al gobernador

Tras escuchar el reclamo, la Presidenta aseguró que solicitó la intervención directa de las autoridades locales para atender el caso:

“Le pedí al gobernador que la Fiscalía o la policía intervinieran para que fueran a su casa.”

Sheinbaum indicó que, de acuerdo con la información que recibió, las autoridades ya acudieron al domicilio de la mujer un día después del incidente para dar seguimiento a su denuncia.

La mandataria relata que una inconforme intercepta el paso, golpea el vehículo y grita “fuera, fuera”; el episodio se difunde en redes y ella solicita que la acerquen para conocer su queja

“No solo estaba molesta conmigo”

La propia Presidenta aclaró que la mujer no dirigía su enojo exclusivamente hacia ella, sino también hacia la prensa y hacia el resto de las personas presentes. “Ella también estaba muy molesta con los reporteros, estaba molesta con todos, no solamente con la Presidenta... era su manera de expresarse”, explicó Sheinbaum.

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La mandataria remató el relato asegurando que su forma de actuar ante este tipo de situaciones es buscar directamente el origen del problema: “Si alguien me dice algo, pues busco la manera de conocer cuál es el problema y buscar una solución”.