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Mujer mexicana pierde su visa y termina arrestada tras rayar un auto en la fila para cruzar a EU

na disputa por un lugar en la fila del Puente Libre Córdova-Américas escaló hasta los daños a un vehículo y la intervención de autoridades estadounidenses

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Una discusión entre automovilistas en uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos terminó con una mujer detenida y, de acuerdo con el testimonio de la afectada, con la cancelación de su visa de turista. El caso ocurrió en las inmediaciones del Puente Libre Córdova-Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y posteriormente se volvió viral en Facebook.

La historia fue difundida por una conductora juarense, quien relató en redes sociales el conflicto que tuvo con otra automovilista mientras ambas esperaban avanzar hacia territorio estadounidense.

Según explicó la joven, todo comenzó cuando una camioneta intentó ingresar a la fila de vehículos que aguardaban para cruzar la frontera. La maniobra habría generado molestia debido al poco espacio disponible entre los automóviles y a los constantes cláxones de la conductora que pretendía incorporarse.

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(Captura de pantalla)
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La afectada aseguró que, ante las condiciones de la fila, no tenía posibilidades de permitirle el paso en ese momento. Sin embargo, metros más adelante, la camioneta consiguió colocarse en la fila, precisamente detrás del automóvil de la joven.

Lo que parecía quedar únicamente como una disputa por el lugar dentro de la fila cambió de tono poco después. De acuerdo con la versión publicada en Facebook, la copiloto de la camioneta descendió del vehículo visiblemente molesta y caminó hacia el automóvil de la afectada.

La mujer habría comenzado a golpear uno de los cristales del vehículo y posteriormente utilizó una llave para rayar la carrocería. La acción ocasionó daños visibles en el automóvil y convirtió una discusión por el tránsito en un incidente que terminó involucrando a las autoridades estadounidenses.

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(Captura de pantalla)
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La conductora decidió continuar su recorrido hacia el cruce internacional y, una vez que llegó al área correspondiente, informó de lo ocurrido a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida como CBP por sus siglas en inglés.

Los oficiales tomaron conocimiento de la denuncia y, según el relato de la joven, intervinieron contra la presunta responsable de los daños. Una de las fotografías que acompañó la publicación muestra a agentes de la autoridad estadounidense escoltando a la mujer mientras se encontraba esposada.

El desenlace provocó sorpresa entre los usuarios de Facebook, particularmente porque, de acuerdo con la versión de la afectada, las consecuencias para la conductora no se limitaron a la detención.

La joven afirmó que la mujer fue llevada ante las autoridades y que además le fue retirada su visa de turista como consecuencia de lo ocurrido.

(Captura de pantalla)
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Hasta el momento, esta versión corresponde al testimonio difundido por la conductora en redes sociales, por lo que los detalles sobre el procedimiento migratorio y las circunstancias legales de la intervención dependen de la información disponible sobre el caso.

La publicación rápidamente comenzó a acumular reacciones, comentarios y compartidos. Muchos usuarios consideraron que el desenlace fue una consecuencia de haber llevado demasiado lejos una disputa que comenzó por un lugar en la fila para cruzar hacia Estados Unidos.

Entre las opiniones predominó la idea de que las agresiones y daños a vehículos no deben considerarse una simple discusión de tránsito, especialmente en una zona fronteriza donde cualquier incidente puede terminar involucrando a autoridades de ambos países.

El caso también abrió un debate sobre la importancia de mantener la calma durante las largas filas para ingresar a Estados Unidos. Lo que inició como un conflicto por incorporarse a una línea de vehículos terminó, según el relato viral, con una persona esposada y con consecuencias que incluso habrían alcanzado su situación migratoria.

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