Cuidado infantil en México es una situación social: Sheinbaum asume responsabilidad del Gobierno y urge un sistema de cuidados

Cuidado infantil en México. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el cuidado infantil en el país es una problemática social a la que no se puede dejar toda la responsabilidad a las madres y padres mexicanos.

“No estoy de acuerdo. Cada familia tiene una problemática distinta, cada mamá tiene una problemática distinta. Pero en México nos caracteriza algo que es el cuidado, el amor, el reconocimiento de la familia”, expresó durante la mañanera del pueblo de este 18 de agosto en Palacio Nacional.

Reafirmó que mientras algunos progenitores cuentan con mayor información, educación y apoyo, otros enfrentan distintas limitaciones, por lo que no se puede abordar a todos de la misma manera para resolver los desafíos de la atención a niñas y niños.

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“Recuerdo cuando fui en campaña a hablar con mujeres que están dedicadas a la maquila. Lo que más me pidieron fue centros de cuidado infantil, porque ellas reconocían que muchas veces tenían que dejar a sus hijos solos en la casa, aunque fueran pequeñitos, porque tenían que ir a trabajar para sostenerlos, porque era ella sola. Entonces, pues no puedes caracterizar esa situación, que es una situación social más que una situación individual”, relató la mandataria mexicana como ejemplo de la situación.

Estrategia del Gobierno de Sheinbaum para avanzar en el cuidado infantil

De acuerdo con la jefa de Estado, es necesario la apertura de más guarderías, centros de educación y cuidado infantil, con el objetivo de que las madres y padres pueden realizar sus actividades laborales, mientras sus hijos permanecen en espacios enfocados en la seguridad y cuidado de las infancias.

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“No estoy de acuerdo en adjetivar a un mamá o un papá. Tenemos que atender conjuntamente y claro, hay un esfuerzo personal, siempre hay un esfuerzo personal, pero más bien hay que educar y generar condiciones para la buena crianza”, indicó.

Guarderías en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación de las infancias mexicanas

Por otro lado, Claudia Sheinbaum reveló que hace unos días, durante una reunión con el gabinete de Salud, se puso en marcha una campaña relacionada con el impacto del consumo de los alimentos procesados y con exceso de azúcar en el bienestar de las niñas y niños del país.

Recordó que hace unos meses se implementó la estrategia de cero venta de dulces y comida chatarra en escuelas, medida que fue apoyada en su totalidad por padres de familia, quienes buscan una mejor calidad en la dieta de sus hijos.

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“Pero tenemos que acompañarlo de una campaña permanente de la buena alimentación, de la salud. ¿Qué significa la salud? Porque no es la salud no es la atención a las enfermedades. La salud tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con, bueno aquí los médicos que digan, pero tiene que ver con el bienestar de la gente, tiene que ver con buena alimentación y la buena alimentación no necesariamente es más costosa, tiene que ver más bien con un proceso educativo. Entonces vamos a iniciar, nada más pase el informe, vamos a iniciar con una campaña nuevamente de qué significa una vida saludable", informó la líder mexicana.